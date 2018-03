Otterstedt. Mit dem Geständnis eines Pantoffelhelden startet die Theatergruppe Otterstedt den nächsten Angriff auf die Lachmuskeln ihres Publikums. Das etablierte Ensemble um Annegret Rugen probt derzeit eifrig im Gemeindehaus an der Brügger Straße für die Premiere des plattdeutschen Dreiakters „Dat Verlegenheitskind“, die am Sonnabend, 17. Februar, um 19.30 Uhr an gleicher Stelle steigen soll. Eine Premiere wird die Aufführung auch für vier Akteure aus der Nachwuchsgarde sein, die erstmals bei den Großen mitspielen.

Der Bauer, Dorfkrämer und Pantoffelheld Amandus Quandt (gespielt von Frank Hinrichs) könnte eigentlich ein angenehmes Leben haben. Wäre da nicht seine garstige Ehefrau Katrin (Lena Frese), die mit strengem Regiment das Kommando über ihren Gatten führt. In seinem kleinen Idyll lebt das Duo mit Sohnemann Hein (Jonas Cordes). Gegen seine übermächtige Frau, die ihm in 25 Ehejahren keinen einzigen Groschen Taschengeld gestattete, wusste sich Bauer Quandt derweil nur mit einer List zu helfen.

So entwickelte er bäuerliche Schlauheit und erfand eine Tochter aus vorehelicher Zeit, um seine „Sauf-Diäten“ um 150 Mark pro Monat aufbessern zu können. In den 25 Jahren kam dabei ein schönes Extrageld zusammen. Ganz im Gegensatz dazu ist sein Freund und Nachbarsbauer Peter Brandt (in Szene gesetzt von Hartmut Frese), nicht ganz so helle im Oberstübchen. Dessen Frau Gesche (gespielt von Annegret Rugen) hat nicht nur Haare auf den Zähnen, sie weiß auch den Besen bedrohlich zu schwingen, um ihrem Kommando Nachdruck zu verleihen. Natürlich haben sie ein hübsches Töchterlein Evchen (Jule Bartels), auf das der Briefträger Hans Wickenhusen (Marco Sackmann) ein Auge geworfen hat.

Notlüge mit Folgen

Seine Notlüge kann Bauer Quandt nur so lange aufrechterhalten, bis sich sein Sohn in das „Verlegenheitskind“ verliebt. Dafür hat jetzt der wahre Vater die Scherereien am Hals, denn der hat seine Jugendsünde bisher erfolgreich verheimlicht. Das Verlegenheitskind Mali wird mit viel Charme von Antonia Holsten verkörpert. Dessen Mutter Emma Meier wird von Heike Heitmann dargestellt. Bleibt zu nennen noch Luca Andresen als Jan, Knecht bei den Brandts. So soll den Zuschauern des plattdeutschen Lustspiels aus der Feder von Jens P. Asmussen ein temporeiches Feuerwerk der Situationskomik mit schlagfertigen Pointen aufgetischt werden.

Als Annegret Rugen im Februar 1976 beim allerersten Stück der Theatergruppe Otterstedt ihr Debüt als junge Laienschauspielerin in der plattdeutschen Komödie „Wenn der Hahn kräht auf dem Miste“ in der Rolle der Magd Anna gab, waren die meisten Mitspieler noch gar nicht geboren. Seit der Gründung des Ensembles ist Rugen als Spielerin und Regisseurin dabei und hat in dieser Zeit alle Veränderungen miterlebt. Der Vorschlag vor 40 Jahren: „Lasst uns doch ein Theaterstück schreiben“, erinnert sich die Sachbearbeiterin einer internationalen Spedition an die Anfänge des Theaterspiels in Otterstedt, das inzwischen auch für den Nachwuchs eigene Gruppen aufgebaut hat. Und dieser Nachwuchs spielt bei dem neuesten Stück eine ganz entscheidende Rolle. „Unter den fünf Damen und fünf Herren können wir dieses Jahr einigen Nachwuchsspielern die Möglichkeit geben, dabei zu sein“, freut sich Heike Heitmann über den Zuwachs an jungen Gesichtern in Person von Jonas Cordes, Jule Bartels, Antonia Holsten und Luca Andresen, die ihre bisherige Bühnenerfahrung in der Jugendtheatergruppe gesammelt haben.

Wer die Premiere verpasst, hat an acht weiteren Terminen die Gelegenheit, sich das plattdeutsche Lustspiel der Theatergruppe Otterstedt anzusehen. Die Aufführungen am 21., 23., 24., 25. und 27. Februar sowie am 2. und 3. März beginnen allesamt um 19.30 Uhr. Am Sonntag, 18. Februar, steht eine Nachmittagsaufführung um 15 Uhr auf dem Programm. Der Eintritt kostet sechs Euro für Erwachsene, Kinder zahlen den halben Preis. Der Kartenvorverkauf startet am Donnerstag, 8. Februar, um 7.30 Uhr im Gemeindehaus, Brügger Straße 5. Danach sind die Karten im benachbarten Kaufhaus Bergstedt, Telefon 0 42 05 / 86 75 erhältlich.