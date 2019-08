Eigentlich braucht Jörn Becker (auf dem Crosstrainer) keine fremde Antriebshilfe, doch bei seinem "Chef" Jochen Hinrichs macht der Vize-Vorsitzende eine Ausnahme. (Björn Hake)

Wer in Ottersberg künftig spontan Lust auf Leibesertüchtigung an der frischen Luft verspürt, der hat ab sofort eine Option mehr, seinen Bewegungsdrang auszuleben. Nach rund zweijähriger Planungszeit haben der Vorstand des TSV Ottersberg und Aktive aus den Abteilungen Turnen, Handball, Badminton und Tischtennis gemeinsam mit Vertretern aus Politik und Verwaltung jetzt den Fitness-Parcours zwischen der neuen Turnhalle und dem Sportplatz am Fährwisch offiziell eröffnet.

Dass der Vorsitzende Jochen Hinrichs bei der Präsentation der Outdoor-Geräte seinen Vize Jörn Becker auf den Crosstrainer bat, begründete Hinrichs mit dem überaus großen Engagement, das Becker – wie auch die Ottersberger Montagsturner – bei der Umsetzung der Idee an den Tag gelegt hatte. Mit der Einweihung des kleinen Sportparks, der aus sechs Stationen besteht, hat der Verein die internen Diskussionen veredelt, die im Jahr 2017 erstmals aufgekommen waren. „Wir haben uns darüber Gedanken gemacht, wie wir das Sportangebot im Verein und in der Gemeinde erweitern und dabei die vorhandenen Mittel gewinnbringend einsetzen können“, erläuterte Jochen Hinrichs.

Nach der Anschaffung der sehr gut genutzten Kletterwand in der Turnhalle habe es bei der Jahreshauptversammlung im vergangenen Jahr den Antrag zur Verwendung eines Teilbetrages für ein neues Projekt mit dem anschließenden Beschluss zur Anschaffung von Outdoor-Sportgeräten gegeben. „Dabei haben wir uns in Abstimmung mit der Gemeinde für diesen Standort im Bereich des Sportzentrums entschieden, weil dieser für jeden zugänglich ist und so auch für die Nutzung im Schul- und Vereinssport zur Verfügung steht“, ergänzte Hinrichs.

Unterstützung der Politik

Die Pläne stießen derweil auch im Gemeinderat auf Zustimmung und so geriet das Projekt ins Rollen. „Es war von Anfang an klar, dass die Sportgeräte in den Besitz der Gemeinde übergehen sollten“, berichtete Hinrichs, der mit seinem Team in der Folgezeit verschiedene Outdoor-Sportanlagen begutachtet und im Anschluss daran Angebote von potenziellen Lieferanten eingeholt hatte. Nachdem auch die Rahmenbedingungen in Bezug auf die Tiefe der Fundamente, der vorhandenen Stromkabel und Wasserleitungen sowie des Baumbestands geklärt waren, konnten die Montagsturner in Eigenregie im vergangenen April die Fundamente gießen.

Entstanden ist nunmehr ein Fitness-Parcours, der kaum Wünsche offen lässt. Neben dem Crosstrainer, der ein gelenkschonendes Training ermöglichen soll, sind auf dem Areal auch eine Kraftstation für die Stärkung des Oberkörpers sowie eine Bein- und Brustpresse installiert. Zudem können Sport- und Fitnessfreunde ihren Körper am Barren und auf der Ruderbank stählen. Eine Infotafel gibt derweil einen Überblick über die einzelnen Geräte und vermittelt Tipps zum Ausführen möglicher Übungen. Insgesamt kostete die Umsetzung der Idee laut Hinrichs rund 14 000 Euro.

Für jedermann zugänglich

Ein Betrag, der aus Sicht der Aktiven optimal eingesetzt wird. Denn schließlich habe der Verein der Gemeinde und den Bürgern nach der Anschaffung der Kletterwand ein weiteres sportliches Geschenk machen wollen. Zudem werde die Bewegungsfähigkeit, der Bewegungstrieb und die Körperkraft gefördert, Körperbeherrschung sowie Spaß am Sport vermittelt, zählte Hinrichs die positiven Faktoren der Investition aus der „gut gefüllten Vereinskasse“ auf. Dass die Sportgeräte fortan für jedermann frei zugänglich sind, ist ein weiterer Benefit aus diesem Projekt. „Der Fitness-Parcours erhöht durch seine Nähe zum Wohnmobilstellplatz auch die Attraktivität der Gemeinde“, ist sich Hinrichs sicher.

Auch Ratspolitiker Tim Weber (Freie Grüne Bürgerliste Ottersberg), der als Vertreter von Bürgermeister Horst Hofmann an der Einweihung teilnahm, und Gabriele Könnecke als Vorsitzende des wegbereitenden Ausschusses für Jugend, Sport und Soziales, zeigten sich beeindruckt von der Schaffenskraft der Ottersberger Sportler. „Es ist ein wunderbar gewählter Standort, weil die neue Turnhalle bereits gut genutzt wird. In Ottersberg gibt es so viele Menschen, die Lust haben zu gestalten. Wenn ich diese Gestaltungskraft sehe, wird mir um die Zukunft der Gemeinde auch nicht bange“, stellte Weber fest.