Wie sehr der geplante Hähnchenmaststall zwischen Giersberg und Steinberg bei den Bewohnern der Ortschaften die Gemüter erhitzt, war am Donnerstagabend in der Sporthalle der Oberschule deutlich zu spüren. Trotz Corona-Pandemie waren zu der gemeinsamen Sitzung des Ortsrates Etelsen und des Fachausschusses, bei der das Thema politisch diskutiert wurde, rund 50 Bürger gekommen – teilweise auch ausgestattet mit Protestschildern und -plakaten. Und im Laufe der Veranstaltung meldeten sie sich zahlreich mit ihrer Kritik gegen den Standort für den Hähnchenmaststall zu Wort, zumeist sachlich, hin und wieder aber auch mit einer gewissen Polemik.

Zunächst noch einmal zur Ausgangslage: Ein ansässiger Landwirt hat beantragt, am besagten Standort an der Kreisstraße 7 einen Hähnchenmaststall mit Kapazitäten für fast 30.000 Tiere zu errichten. Genehmigungsbehörde ist der Landkreis Verden, der Flecken Langwedel hat nur in den Punkten Erschließung und Brandschutz ein Mitspracherecht. „Ansonsten haben wir so gut wie keinen Spielraum“, betonte Bauamtsleiter Bernhard Goldmann noch einmal. Und da für die Erschließung keine Gemeindestraßen genutzt werden müssten und der Brandschutz sichergestellt wäre, kam die Verwaltung gar nicht umher, aufgrund fehlender rechtlicher Hinderungsgründe der Politik vorzuschlagen, das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen.

Was aber nicht bedeutet, dass die Gemeinde nicht im Vorfeld vieles versucht hat, um das kontroverse Projekt eventuell kippen zu können. Bereits zweimal wurde zu dem Immisionsgutachten des Antragstellers eine Plausibilitätsprüfung durch einen anderen Gutachter in Auftrag gegeben. Dabei wurden jeweils Ansätze des Geruchsgutachtens infrage gestellt. Warum das so ist, erklärte Goldmann: „Beide Gutachten gehen von unterschiedlichen Berechnungsgrundlagen aus. Wir können nicht beurteilen, welche Werte richtig sind.“ Natürlich gebe die Verwaltung die Ergebnisse des eigenen Gutachtens an den Landkreis weiter, wo die entsprechenden Fachleute sitzen, die dann darüber befinden müssen.

So verhält es sich im Übrigen auch mit all den Kritikpunkten, die von den Bürgern am Donnerstag vorgebracht und von Bürgermeister Andreas Brandt gesammelt worden sind. Im Kern lassen sich die Bedenken mit der Aussage eines Anwohners zusammenfassen: „Wir machen uns große Sorgen um unsere Lebensqualität.“ Denn befürchtet wird durch den Hähnchenmaststall eine erhebliche Geruchsbelästigung sowie eine Belastung durch Bakterien. Außerdem gehen die Betroffenen nach dem Bau von einem Wertverlust ihrer Immobilien und Grundstücke aus.

Für die Gesamtbetrachtung dieses Projektes muss in jedem Fall ein politischer Beschluss vom Dezember 2017 mit einbezogen werden. Denn damals sprach sich eine Mehrheit gegen die Pläne des Landwirtes aus, besagten Stall an der Giersbergstraße zu bauen. Damals konnte der Flecken Langwedel dagegen vorgehen, weil die Erschließung zum Teil über einen Gemeindeweg geführt hätte. Schon damals deutete sich an, dass der Landwirt bei einer Absage den Bau des Stalls am nun zur Diskussion stehenden Standort bauen lassen will – im Wissen, dass er dort rechtlich (sehr wahrscheinlich) auf der sicheren Seite sein wird.

Fehlte der Politik die Weitsicht?

Angesichts der Tatsache, dass bei der Bauvoranfrage für den damals favorisierten Standort Entrüstungsstürme aus der Bevölkerung ganz im Gegensatz zu jetzt ausgeblieben sind, stand natürlich am Donnerstag mehrfach die Frage im Raum, ob die Politik nicht damals mit zu wenig Weitsicht gehandelt habe. Diese Kritik äußerte etwa die CDU-Fraktion, die damals für die Erteilung einer Baugenehmigung gestimmt hatte. „Weil nun genau das eingetreten ist, was wir befürchtet hatten“, sagte Marco Bachmann, der wie sein Parteikollege Lars Lorenzen die Hoffnung äußerte, vielleicht ja doch noch einmal über den früheren Standort zu sprechen, um den Bau zwischen Giersberg und Steinberg zu verhindern.

Wie groß die Unterstützung der anderen Fraktionen dabei sein würde, blieb am Donnerstag aber unklar. Denn sowohl Wolfgang Ewert von der SPD („Ich will gar keinen Maststall haben“) als auch Andreas Noltemeyer von der WGL („Wir sind gegen die Form der Tierhaltung“) machten deutlich, dass sie grundsätzlich gegen einen weiteren Hähnchenmaststall auf Gemeindegebiet sind. „Ideologien helfen in der Kommunalpolitik aber nicht weiter“, kritisierte Lorenzen diese strikt ablehnende Haltung, die letztlich auf Kosten der Bürger gehen könnte. Noltemeyer hingegen wollte betont haben, dass sich die Politik nicht erpressbar machen dürfe, was sie tue, wenn sie Projekt A trotz aller Bedenken zustimme, nur um Projekt B zu verhindern.

„Grundsätzlich sind wir weiterhin gesprächsbereit“, machte Lars-Henrik Haase für die SPD die Tür für erneute Gespräche über den ersten Standort aber ein stückweit wieder auf. Bürgermeister Brandt kündigte an, noch einmal das Gespräch mit dem Landwirt suchen zu wollen, bevor am 9. März der Verwaltungsausschuss abschließend zu dem Thema befindet. Das grundsätzliche Problem bei den bisherigen Verhandlungen: Die Gemeinde will eine Garantie, dass bei einer Einigung auf den vorigen oder einen anderen Standort, auf der nun zur Diskussion stehenden Fläche niemals ein Stall errichtet werden darf, zum Beispiel durch einen Verkauf an die Gemeinde. Doch darüber habe mit dem Landwirt nie eine Lösung erzielt werden können.

Abgestimmt wurde am Ende von der Politik natürlich auch. Sowohl der Ortsrat, wie auch der Fachausschuss stimmten bei Enthaltungen von der CDU gegen den Beschlussvorschlag der Verwaltung, das Einvernehmen zu erteilen. Ein Zeichen der Politik, mehr aber letztlich auch nicht. Denn klar ist auch: Sollte auf den letzten Metern nicht doch noch eine andere Einigung mit dem Antragsteller erzielt werden können oder nicht noch aus dem Nichts neue Erkenntnisse zu den Plänen auftauchen, wird der Landkreis Verden die Genehmigung für den Bau des Stalls erteilen. Schlichtweg, weil ihm aufgrund der Bundesgesetze gar keine andere Wahl bleibt.