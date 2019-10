Der Flecken Ottersberg hat für 2020 zahlreiche Investitionen in Höhe von mehr als 4,5 Millionen Euro geplant. (Jens Wolf)

Wenn sich das Jahr langsam aber sicher dem Ende nähert, dann stehen in den Kommunen auch wieder die Beratungen über den Haushalt des folgenden Jahres an. Im Flecken Ottersberg beginnt die politische Debatte über das von der Verwaltung entworfene Zahlenwerk am Mittwoch, 23. Oktober. In einer gemeinsamen Sitzung der vier Ortsräte und des Finanzausschusses wird der Entwurf des Haushaltes 2020 öffentlich präsentiert. Die ersten Zahlen hat die Gemeinde aber schon im Vorfeld veröffentlicht.

Demnach geht der Flecken Ottersberg nach aktueller Planung für 2020 von einem positiven Jahresergebnis von rund 75 000 Euro aus. Ein geringes Plus also, das aber nach der ursprünglichen Planung aus dem Haushalt 2019 deutlich höher hätte ausfallen sollen. Dort wird nämlich noch mit einem Überschuss von knapp 760 000 Euro kalkuliert. Diese Abweichung hat laut Verwaltung unter anderem damit zu tun, dass die Einnahmen aus Einkommens- und Grundsteuer zusammen rund 550 000 Euro geringer ausfallen werden, als zuvor geplant. Zudem wird nun unter anderem mit höheren Ausgaben für Personal und Gebäudeunterhaltung (zusammen etwa 350 000 Euro mehr) kalkuliert. Auf der anderen Seite wurde zum Beispiel der Ertrag durch die Gewerbesteuer um 300 000 Euro nach oben korrigiert.

Da unterm Strich somit voraussichtlich eine kleinere schwarze Zahl stehen wird, hält die Verwaltung fest: „Durch das positive Jahresergebnis ist der Haushaltsausgleich erreicht, womit die Aufstellung beziehungsweise die Fortführung des Haushaltssicherungskonzeptes nicht erforderlich ist.“ Ohne neue Kredite wird der Flecken Ottersberg jedoch nicht auskommen, um die geplanten Investitionen finanzieren zu können. Etwas mehr als 4,5 Millionen Euro sollen 2020 in die Hand genommen werden. Davon sind etwa 2,2 Millionen Euro für unterschiedliche Baumaßnahmen vorgesehen, etwa für Schul-Erweiterungsbauten oder für den Straßenbau. Fast eine Million Euro ist zudem für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden vorgesehen, zum Beispiel für das geplante Baugebiet An der Weide.

Schuldenberg wächst weiter an

Fast 70 Prozent der Investitionskosten – also etwas mehr als 3,4 Millionen Euro – sollen durch Kredite aufgebracht werden. Die kalkulierte Netto-Neuverschuldung liegt indes bei nur rund 2,3 Millionen Euro, da der Flecken plant, laufende Kredite in Höhe von fast 900 000 Euro zu tilgen. Möglicht macht das ein vorgesehener satter Überschuss von mehr als 1,5 Millionen Euro im Finanzhaushalt 2020.

Wenn alle nun geplanten Kredite in Anspruch genommen werden sollten, würde der Ottersberger Schuldenberg bis Ende 2020 auf etwas mehr als 20 Millionen Euro anwachsen. Durch die Tilgungsleistungen im darauf folgenden Jahr erwartet die Verwaltung danach einen Rückgang auf einen Wert von knapp über 19 Millionen Euro. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre würde jedoch zeigen, dass eine Vielzahl von Maßnahmen verspätet oder sogar gar nicht umgesetzt werden. Daher heißt es aus dem Rathaus: „Es wird nach den derzeitigen Planzahlen davon ausgegangen, dass die in der Zielvereinbarung vereinbarte Schuldenobergrenze zum 31. Dezember 2021 in Höhe von 19 Millionen Euro eingehalten wird.“



Die gemeinsame Sitzung des Fachausschusses und den Ortsräten am 23. Oktober beginnt um 19.30 Uhr im Ottersberger Ratssaal. Die Politiker beschäftigen sich dann auch mit einem Antrag zur Anpassung der Friedhofsgebührensatzung. Am Anfang und am Ende findet eine Bürgerfragestunde statt.