Vuc Jovic aus Serbien arbeitet derzeit als Pflegehelfer in der Aller-Weser-Klinik in Achim. (Björn Hake)

Fachkräftemangel in der Krankenpflege. Eine hinlänglich bekannte Situation, von der auch die Aller-Weser-Klinik (AWK) in Achim und Verden nicht verschont geblieben ist. Um der besorgniserregenden Entwicklung entgegenzuwirken, greift die Krankenhausleitung auf die Unterstützung der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung der Bundesagentur für Arbeit (ZAV) zurück, die seit 2013 ausländische Bewerber sprachlich und fachlich auf eine Zukunft in Deutschland vorbereitet.

„Triple Win“ heißt das Projekt, das den Pflegekräften aus Südosteuropa, von den Philippinen und aus Tunesien eine Perspektive vermittelt und gleichzeitig die Herkunftsländer durch eine Entlastung ihres Arbeitsmarktes profitieren lässt. „Es werden ausdrücklich nur junge Menschen aus Ländern mit einem Fachkräfteüberschuss rekrutiert“, erläutert AWK-Pflegedienstdirektorin Christine Schrader die Vorgehensweise der Organisation.

Pflegeleiterin Christine Schrader erklärt, wie die Aller-Weser-Klinik von dem Projekt profitiert. (Björn Hake)

Bereits im Spätherbst des vergangenen Jahres hat sich Vuc Jovic aus Serbien auf den Weg in die Bundesrepublik gemacht. Zuvor hatte der 35-Jährige nach Abschluss der Mittelschule eine Ausbildung zum Zahntechniker absolviert, später Geschichte studiert und danach eine Lehre in der Krankenpflege begonnen. Sein Bruder, der in Bayreuth als Arzt tätig ist, habe ihm letztendlich Orientierung gegeben und den entscheidenden Impuls vermittelt, begründet Jovic seinen Entschluss, die Zukunft in Deutschland zu suchen. „Ganz klar: Hier haben meine Kinder deutlich bessere Chancen als in der Heimat“, ist er sicher und freut sich darauf, die Familie über Weihnachten und später für immer in Achim zu sehen.

Die Auswahl durch „Triple Win“ sei strengen Kriterien unterworfen, beschreibt Christine Schrader das angewandte Verfahren. „Bereits in den Herkunftsländern ist die Belegung von Deutschkursen mit grundlegenden Abschlüssen Pflicht, und Lehrgänge, die einen Überblick über die Pflegelandschaft hierzulande vermitteln, sind obligatorisch“. Als vorrangiges Ziel nennt Schrader die Überwindung unterschiedlicher Arbeitsauffassungen und eine Angleichung von Leistungen an deutsche Standards.

„Während im Ausland körpernahe Tätigkeiten ausdrücklich nicht zum Pflegepensum gehören, sind diese hier inklusive“, erklärt sie die Unterschiede und verweist auf Vorstellungen, die mit der Realität an deutschen Kliniken zunächst wenig gemein hätten. Da die in der Heimat abgeschlossenen Ausbildungen in Deutschland nicht anerkannt werden, gehe der Lernprozess für die jungen Menschen hier also quasi von vorne los.

Es gelte dabei, sich neue Strukturen anzueignen, sich im fremden Pflegewesen zurechtzufinden, nennt Christine Schrader grundlegende Voraussetzungen für einen abschließenden Lernerfolg. Über die fachlichen Leistungen hinaus würden zudem die kognitiven Fähigkeiten der Probanden beobachtet und die Leistungsbereitschaft eines Jeden.

„Um den Neulingen den Schritt in einen oftmals von der Heimat abweichenden Lebensraum zu erleichtern, bieten wir gerne Einstiegshilfen an“, fügt sie hinzu und nennt die Bereitstellung arbeitsplatznahen Wohnraumes, die Unterstützung bei Behördengängen und bei Einkäufen im Supermarkt als Beispiele. In der Regel seien die neuen Mitarbeiter bescheiden und sehr dankbar für jegliche Hilfe, die oftmals auch in den privaten Bereich hineingehe. So gebe es durchaus Klönabende und kleine Feiern im Kollegenkreis, der Kontakt untereinander sei durchweg sehr herzlich.

Äußerst positiv bewertet auch Vuc Jovic die Situation an seinem Arbeitsplatz. Gemeinsam mit ihm hat Adnan Malisevic aus Bosnien seine Tätigkeit in Achim aufgenommen, absolviert ein Stockwerk höher seine Ausbildung. Auch die Wohnung teilen sich die Beiden. Und wenn die unterschiedlichen Dienstpläne es zulassen, unternehmen sie gelegentlich etwas miteinander. Im Vordergrund stehe jedoch die Arbeit, das Ziel, die Prüfung so gut wie möglich zu bestehen, um im Anschluss als examinierte Pflegekraft eingesetzt werden zu können. Das gleiche Ziel verfolgt im Übrigen auch Bozica Sekulic, die aus Bosnien nach Verden gekommen ist und dort erfolgreich an ihrem beruflichen Fortkommen arbeitet.