Jürgen Knecht ist seit über zehn Jahren Geschäftsführer der Versandhaus Jungborn GmbH. Das Unternehmen besteht mittlerweile seit 90 Jahren. (Björn Hake)

Online-Versandhändler wie Amazon gelten als die großen Gewinner der Corona-Krise. Während der stationäre Einzelhandel im Jahr 2020 allenfalls sporadisch Waren verkaufen konnte, bekam der Versandhandel nochmal einen Schub. Den erfuhr auch das Versandhaus Jungborn in Achim. Wie Geschäftsführer Jürgen Knecht sagt, konnte das traditionsreiche Versandhaus im Jahr 2020 ein Plus von über 22 Prozent im Nettoumsatz verzeichnen sowie ein Neukundenwachstum von knapp 20 Prozent im Vergleich zu 2019.

In Achim schließt sich übrigens noch an weiterer Stelle der Kreis zwischen Amazon und Jungborn: Das neue Logistikzentrum entsteht direkt an der Max-Naumann-Straße, die nach dem Gründer des Versandhauses Jungborn benannt ist. Der sozial eingestellte Unternehmer hatte das Versandhaus vor 90 Jahren gegründet. Seitdem ist das Unternehmen, das seit über zehn Jahren von Jürgen Knecht geführt wird, stetig gewachsen und es soll noch lange nicht Schluss sein: „Unsere Expansionspläne sind konkret“, sagt der Geschäftsführer.

Das Versandhaus mit seinen derzeit rund 140 Mitarbeitern möchte doppelt so viel Fläche einnehmen, Knecht spricht von einem Bedarf von 20.000 Quadratmetern. Diese Größenordnung lässt sich am jetzigen Standort in Uesen jedoch nicht realisieren. „Wir möchten aber sehr gerne, auch aus Gründen der Markengeschichte, am Standort Achim bleiben“, betont Jürgen Knecht. Der aktuelle Firmensitz reiche seiner Schätzung nach noch für drei bis vier Jahre. „Für die Zeit danach bemühen wir uns aktuell um eine neue Fläche innerhalb des Achimer Stadtgebiets“, verrät er.

Das Geschäft mit dem Versand von vorrangig 1500 Lebensmittelprodukten und diversen Non-Food-Artikeln boomt offenbar gewaltig. Nach eigenen Angaben beliefert das Unternehmen regelmäßig etwa eine halbe Million Haushalte pro Jahr in ganz Deutschland sowie Österreich. „Diesen Service schätzt besonders eine etwas reifere Zielgruppe über 60 Jahren, die mit klassischen Katalogen, aber auch immer stärker über digitale Kanäle erreicht wird“, heißt es vom Versandhaus.

Die Pandemie hat dem Unternehmen dabei ordentlich in die Karten gespielt. So sei die durchschnittliche Bestellfrequenz je Kunde um fast 20 Prozent gestiegen und der Durchschnittsauftragswert habe sich im Schnitt um fünf Euro je Auftrag erhöht – „deutlich“, wie Jürgen Knecht anmerkt. Die Produktgruppen mit besonderen Steigerungsraten waren Süßwaren, Backwaren/Brot, Fertiggerichte und Fischprodukte. Der meist bestellte Artikel in den vergangenen zwölf Monaten sei auf die Stückzahl gerechnet der „OgO-Kaffee Extra Mild gemahlen“ gewesen und am meisten verdient habe das Versandhaus am „Ganzen Räucheraal“.

Zwar seien gerade die vergangenen 15 Jahre vom Wachstum geprägt gewesen, aber letztlich habe sich das Unternehmen "im heiß umkämpften Versandhandelsmarkt erfolgreich im Nischensegment" über fast ein Jahrhundert behaupten können. Jürgen Knecht hat dafür ein Rezept: "Im Handel kann nur erfolgreich sein, wer er sein Ohr ganz nah am Kunden hat und bereit ist für Veränderungen. Man muss als Marke und Unternehmen authentisch bleiben". Wachstum ist in seinen Augen zwar wichtig, aber es müsse solide und profitabel geschehen. "Dann ist langfristiger Erfolg das gewünschte Ergebnis.“

Um den Bekanntheitsgrad zu steigern, ist Jungborn zudem, erstmal bis zum Ende dieser Saison, als Regio-Sponsor bei Werder Bremen eingestiegen und präsentiert sich mit Bandenwerbung. Anlässlich seines 90-jährigen Bestehens will die Versandhaus Jungborn GmbH, die seit 2007 als eigenständiges Profitcenter mehrheitlich zur Klingel-Gruppe (Pforzheim) gehört, 90 Bäume pflanzen, 90 Kinder aus sozial schwachen Familien unterstützen und 90 „Sorglos-Pakete“ spenden.