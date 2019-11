Neben zahlreichen Informationen über die Stiftung Waldheim gab es beim Tag der offenen Tür auch viele Mitmachaktionen. (Björn Hake)

Einen Einblick in das vielfältige Leistungsspektrum für Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung hat die Stiftung Waldheim am Sonntag bei einem Tag der offenen Tür gegeben. Fünf Stunden lang konnten auf dem Stammgelände in Cluvenhagen unter anderem die Wohnhäuser und Tagesförderstätten besucht und von Bewohnern gefertigte Artikel begutachtet und gekauft werden.

Und es war ordentlich etwas los bei der Stiftung Waldheim. Familienangehörige, Freunde und einfach nur Interessierte sorgten für großen Andrang. Sie beteiligten sich an Mitmachaktionen, kauften Lose und manch einen Artikel bei den Basaren. Kohl und Pinkel, Brezeln, Berliner und Waffeln, aber auch Kaffee und Kuchen sowie leckere Bratwürste ließen sie sich schmecken. Und zahlreiche Informationen über das Angebot der Stiftung Waldheim gab es obendrauf.

Es herrschte eine herbst- bis winterliche Atmosphäre auf dem Waldheim-Areal. Da trugen Besucher einen weißen Schneemann mit bunter Mütze und farblich abgestimmtem Schal unter dem Arm oder brachten überdimensionale rote Kerzen mit gelber Flamme – natürlich sicherheitshalber aus Holz – zum Auto. Auf Papptellern lagen bunte Gebilde aus Lebkuchen, andere Gäste wiederum hatten sich mit Futterhaus, Nistkasten oder Insektenhotel eingedeckt, wie sie in den Werkstätten entstehen.

In einem Raum konnten die Besucher Kerzen färben. Drei Farbtöne standen dafür zur Verfügung. „Auch noch die Kerzen vor Ort zu gießen, würde zu lange dauern“, hieß es vor Ort. An anderer Stelle erlernten Kinder das Filzen, es konnten aber auch lustige Figuren gestaltet werden. Der Fantasie waren bei den vielen Angeboten keine Grenzen gesetzt.

Wer sich mit Lektüre für den kalten Herbst- oder Winterabend eindecken wollte, der wurde in der Helene-Grulke-Schule fündig, wo es vom Kinderbuch „Alex mit den rosa Ohren“ bis hin zum Welt-Atlas alle möglichen Schmöker gab. Gleich nebenan leuchteten Kinderaugen beim Anblick verschiedener Spielsachen.

Saft, Marmelade und Mus vom Apfel boten indes junge Produzenten an. „Selbst gesammelt, selbst gemacht“, stand auf einem Plakat bei der Klasse G4. Textile Artikel wurden in den Räumen der Näherei/Wäscherei verkauft. Die Palette reichte von Umhängetaschen bis hin zu festlichen Tischdekorationen aus Stoff.

Oscar Schouten, Fachbereichsleiter und zuständig für die Wohnbereichsbelegung, führte zusammen mit seiner Kollegin Inge Behrmann wichtige Gespräche. Zum einen mit Familien, die ein beeinträchtigtes Kind haben, aber auch mit jungen Menschen, die zum Beispiel ein Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren möchten. „Wir brauchen jedes Jahr rund 30 junge Leute“, erklärte Schouten. In der Fahrrad-Scheune wurden alle wichtigen Fragen rund um die Stiftung beantwortet.

Der Weg zur nahegelegenen Tagesförderstätte am Kuckucksweg lohnte allemal, denn dort gab es neben Erbseneintopf sowie Würstchen und Kartoffelsalat im „Café TAK“ auch Informationen zur Seniorenbetreuung „Bollewolle“. Außerdem lockte der von Hobby-Handwerkern geschätzte Werkzeugverkauf zu überaus günstigen Preisen.

Musikalisch sorgte die Crazy Chor Company mit Popsongs für ein Highlight, es begeisterten aber auch der Zirkus Sankelly und das Maskentheater Mumpitz. Kennenlernen konnten die Tagesgäste außerdem grafische Symbole und Gebärden, die bei der Kommunikation zwischen Menschen mit und ohne Behinderung eingesetzt werden.

Für die Bewohner des Waldheims war es ein großer Tag. Freundlich begrüßten die meisten von ihnen den Besuch. Ein Mann trug ganz stolz auf seinem Arm einen Stoff-Elch durchs Gelände, ein anderer hatte extra einen Anzug angezogen. Es wirkte an diesem sonnigen Herbsttag einfach alles wie ein großes Familienfest mit viel Harmonie und Gemütlichkeit.