Schwalben finden häufig keine Nistplätze, in denen sie den gefräßigen Nachwuchs großziehen können. Umso mehr freut sich der Nabu-Kreisverband, dass sich in der Region bereits so viele Personen an der Aktion "Schwalbenfreundliches Haus" beteiligt haben. (Holger Rentzow)

Oyten/Landkreis Verden. Eigentlich ist die Aktion „Schwalbenfreundliches Haus“, die vom Naturschutzbund (Nabu) ins Leben gerufen wurde, schon im vergangenen Jahr ausgelaufen. Doch da die Plakette, die Hausbesitzer erhalten, wenn sie Nistmöglichkeiten für die Vögel bieten, auch im Landkreis Verden immer noch sehr gefragt ist, wird sie trotzdem weiterhin vergeben. Speziell für die Region habe der Nabu-Kreisverband deshalb kürzlich extra noch einmal Plaketten beim Landesverband nachfordern müssen, wie Ralf Bock, seit kurzer Zeit Schwalbenbeauftragter des Verdener Kreisverbandes, berichtet. Erst vor einigen Tagen ist er wieder unterwegs gewesen, um drei Plaketten zu verteilen. Eine in Dörverden-Warnebergen und zwei in Oyten. Eine dieser Auszeichnungen ging an die Familie Reineke aus dem Oytener Ortsteil Schaphusen.

In ihrem Pferdestall haben zahlreiche Rauchschwalben ihre Nester bauen können, um für den Glück bringenden Nachwuchs zu sorgen. Wer ihn in diesen Tagen betritt, muss so manches Mal den Kopf einziehen, um nicht mit den Flugkünstlern zusammenzustoßen. Teilweise sind die flügge gewordenen Vögel sogar so zutraulich, dass sie auf den Türen der Pferdeboxen sitzen und das rege Treiben neugierig beobachten. „Manchmal hüpfen sie sogar auf die Hand“, verrät Hermann Reineke mit einem Lachen.

Auf dem Hof hat die Familie optimale Bedingungen für die Rauschwalben geschaffen, wie Bock sagt. Bei einem Rundgang durch den Pferdestall zeigte sich der Naturschützer erfreut über die vielen Nistmöglichkeiten, die die Rauchschwalben unter dem Dach der Familie Reineke finden. „Die meisten Menschen mögen diese Vögel, doch leider bleiben die notwendigen Einflugluken in den von den Rauchschwalben bevorzugten Ställen und Scheunen nach Renovierungen zunehmend verschlossen oder sind bei Neubauten gar nicht erst vorhanden“, erklärt Bock die Problematik. „Neben den Nistmöglichkeiten mangelt es außerdem an geeignetem Material, vor allem an lehmhaltigem Boden, für den Nestbau.“

Der Nabu hatte die Aktion gestartet, weil die Bestände von Mehl- und Rauchschwalben seit Jahren zurückgegangen sind. Dass sich die Lebensbedingungen für die als Sommerboten geltenden Tiere verschlechtert haben, hat laut Nabu mehrere Ursachen. "Schwalben finden heutzutage immer seltener geeignete Nistmöglichkeiten und auch das Nahrungsangebot wird knapp, da es weniger fliegende Insekten gibt." In Städten verschwinden Nester zum Beispiel durch Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden, häufig würden sie leider auch bewusst beseitigt.

Meist im ländlichen Raum

Dietfried Zach, langjähriger Vorgänger von Bock als Schwalbenbeauftragter, weiß aus eigener Erfahrung mit dem Projekt, welches vor vier Jahren gestartet ist, dass die "Schwalbenfreundlichen Häuser" vor allem im bäuerlichen und ländlichen Raum liegen – wie nun auch bei Familie Reineke. In Neubaugebieten finden sie sich hingegen kaum. Während Rauchschwalben im Gebäude nisten, suchen sich Mehlschwalben dafür Orte außerhalb des Hauses. Letztere seien im Bestand noch mehr gefährdet.

Beim Nabu freut man sich sehr darüber, dass so viele Menschen Sympathien für die Schwalben hegen. "Die Aktion ist auf alle Fälle sehr gut verlaufen", erinnert sich Zach an zahlreiche Besuche zurück, um die Plaketten zu verteilen. Und auch für seinen Nachfolger Bock wird die Übergabe an Familie Reineke bestimmt nicht die letzte gewesen sein, zeigt man sich beim Kreisverband optimistisch.