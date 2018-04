Grün, soweit das Auge reicht: Pflanzen, Fachvorträge, Aussteller – bei den Gartentagen wird den Besuchern wieder einiges geboten. (Björn Hake)

Thedinghausen. Auf der einen Seite der Erbhof, in direkter Nähe der Baumpark und mittendrin ganz viel Grün: Bereits zum vierten Mal wird das Areal am Schloss Erbhof in Thedinghausen zum Eldorado für alle Pflanzen- und Gartenfreunde, wenn vom 25. bis 27. Mai wieder die Gartentage anstehen. Das Event hat sich in den vergangenen Jahren zu einem echten Publikumsmagneten in der Region gemausert und ist aus dem Terminkalender eigentlich kaum noch wegzudenken. So zieht die Veranstaltung von Organisator Jan Siemsglüss von der Beekenhof GmbH regelmäßig bis zu 15 000 Besucher an den drei Tagen an.

Auf dem Gelände des Erbhofs und hinein bis in den Baumpark präsentieren wieder rund 100 Aussteller Produkte aus den Bereichen Pflanzen, Schmuck, Mode, Kunst sowie Wohn- und Gartenaccessoires. Zu den Ausstellern zählen neben regionalen Anbietern wie die Baumschule Schröder oder Gruppen wie der Heimatverein der Samtgemeinde Thedinghausen auch Aussteller aus dem europäischen Ausland. Zusätzlich gibt es Fachvorträge, und die Besucher können kreativen Kunsthandwerkern bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen und sich inspirieren lassen.

Es besteht außerdem die Möglichkeit, den Erbhof mit seinem Renaissancesaal zu besichtigen und Interessantes über die Perle der Weserrenaissance und den Baumpark mit seiner Jahrtausendallee zu erfahren, heißt es in der Ankündigung. Begleitet werden soll die Veranstaltung an den drei Tagen mit stimmungsvoller Musik. Der Heimatverein der Samtgemeinde öffnet zudem die Türen der Alten Remise. Hier können die Besucher auf eine Zeitreise gehen und das mit vielen kleinen Schätzen bestückte Museum inspizieren.

Tipps vom Fachmann

Auf den Gartentagen wird, wie auch schon in den Jahren zuvor, wieder ein bekanntes Gesicht aus dem Fernsehen in Thedinghausen weilen. Der Gartenbotschafter und Fernsehgärtner John Langley ist erneut zu Gast und ein echter Fachmann, wenn es um Pflanzen und die Pflege dieser geht. Wer also Fragen rund um die Arbeit im Garten hat oder einfach nur einen Tipp braucht, wie er seinen Garten auf Vordermann bringen kann, der darf sich an John Langley wenden. Er steht mit Rat und Tat zur Seite. Diese Beratungen sind kostenlos.

John Langley wurde 1949 in Hamburg geboren und hat sich schon früh für Pflanzen interessiert. Bereits als elfjähriger Schüler erkundete er mit seiner prominenten Biologielehrerin Hannelore „Loki“ Schmidt die Natur. Nach der Schule ließ er sich zum Gärtner und zusätzlich zum Floristen ausbilden, wurde nach der Meisterprüfung in der Floristik Berufsschullehrer für Agrarwirtschaft und unterrichtete viele grüne

Berufsgruppen. 1977 hatte er seinen ersten Fernsehauftritt, seitdem ist er regelmäßig im TV zu sehen.

Die Gartentage öffnen vom 25. bis 27. Mai täglich von 10 bis 18 Uhr. Erwachsene zahlen neun Euro, Schüler, Rentner und Menschen mit Behinderung sechs Euro. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre haben freien Eintritt. Das Rahmenprogramm ist im Eintrittspreis inklusive. Hunde sind an der Leine zu führen. Es stehen Natur-Parkplätze rund um das Gelände bereit. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.gartentage-thedinghausen.de.