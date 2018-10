Inzwischen haben sich die Störche aus dem Landkreis Verden wieder auf den Weg Richtung Süden begeben. (Björn Hake)

Landkreis Verden. Der Landkreis Verden ist mit der Weser- und Allermarsch für viele der perfekte Wohnort. Das gilt nicht nur für die hier lebenden Menschen, sondern auch für viele Tiere – insbesondere beispielsweise auch für Störche. Die Region bietet für die Vögel beste Voraussetzungen, um ihren Nachwuchs auf die Welt zu bringen. Das zeigte sich auch in den vergangenen Jahren wieder. 2017 und 2018 waren für die Störche hier in der Region demnach zwei gute Jahre. Das konnte der Vorstand des Storchenfördervereins im Landkreis Verden auf seiner jüngsten Mitgliederversammlung berichten. Zu der Versammlung hatte der Vereinsvorsitzende und Landrat Peter Bohlmann Mitglieder und Gäste ins Alte Schulhaus in Dauelsen eingeladen.

Im vergangenen Jahr flogen demnach aus 77 besetzten Horsten 126 Jungstörche aus. Trotz der anhaltenden Trockenheit war allerdings auch 2018 ein nur geringfügig schlechteres Jahr: 123 Jungstörche verließen in diesem Jahr die mittlerweile 84 besetzten Horste im Landkreis Verden. Zehn kleine Nestlinge, bei denen zu befürchten war, dass sie von ihren Eltern aus dem Nest geworfen würden, wurden in diesem Jahr zudem als Patenstörche in der Storchenstation in Dauelsen aufgezogen. Im Herbst flogen alle Patenstörche gemeinsam mit ihren wild aufgewachsenen Artgenossen in den Süden ab. Seit Anfang der 1960er-Jahre liegen jährliche detaillierte Aufzeichnungen über den Bestand und den Bruterfolg des Weißstorches im Landkreis Verden vor.

Schwierige Kontrollen

Schwieriger als die Aufzucht der Jungtiere gestaltete sich in diesem Jahr nach Angaben des Storchenfördervereins jedoch die Horstkontrolle. Der normalerweise für diese Aktionen verfügbare Steiger des Landkreises wurde nämlich aufgrund des Wetters vorrangig zur Beseitigung von Sturmschäden an den Kreisstraßen benötigt. „Wildstorchbetreuer Joachim Winter gelang es mit der Unterstützung der Stadtwerke Verden und einzelner Horstbesitzer aber dennoch die dringendsten Kontrollen und Arbeiten an den Horsten durchzuführen“, teilt der Verein mit. Ein auf diese Art „renovierter“ Horst in Hagen-Grinden wurde dann auch sogleich von dem Storchenpaar wieder bezogen.

Stabil zeigt sich in den vergangenen Jahren auch der Mitgliederbestand des Fördervereins. Aktuell unterstützen 72 Mitglieder den Verein mit einem Jahresbeitrag von mindestens 25 Euro. „Die Beiträge reichen aus, die laufenden Ausgaben für den Betrieb und die Unterhaltung der Storchenstation sowie für die Kontrolle der Storchenhorste zu finanzieren“, heißt es von den Verantwortlichen.

Mehrere Mitglieder führten zudem wieder ehrenamtlich Unterhaltungsarbeiten an der Storchenstation durch. „Durch die regelmäßigen Arbeitsdienste können kleinere Unterhaltungs- und Pflegearbeiten auf dem Gelände kostengünstig gestaltet werden“, so der Verein. Der Überschuss aus Beiträgen und Spenden solle als Rücklage für die im kommenden Jahr geplante Schaffung eines Nahrungsbiotops dienen. Dafür hofft der Verein wieder auf die Unterstützung der Unternehmen und Stiftungen, die in den vergangenen Jahren bereits Zuwendungen für ähnliche Maßnahmen gewährt haben.



Weitere Informationen über die Weißstörche im Landkreis Verden und über den Storchförderverein gibt es Internet auf der Seite www.landkreis-verden.de/storchenschutz.