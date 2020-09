Klaus Tietjen und Gitta Krause haben in den vergangenen Jahrzehnten viele lustige Momente auf und hinter der Bühne erlebt. Doch bald trennen sich ihre Wege. (TV Sottrum)

Er kann es einfach nicht lassen. Klaus Tietjen liebt das Theaterspiel und hat dies in den vergangenen 50 Jahren bei unzähligen Aufführungen als Darsteller in der Laienspielgruppe des TV Sottrum unter Beweis gestellt. Auch in seinem ganz persönlichen Jubiläumsjahr ist das aktive Mitglied fideler denn je. Die Proben zum neuen Stück, einer Komödie mit dem Titel „Verrückt hoch zwei“, sind bereits Mitte September gestartet. Und Klaus Tietjen ist natürlich wieder mit von der Partie. Der Theaterfreund freut sich auf seine Rolle als handwerklich begabter Nachbar, der ganz genau weiß, was seine Hausmitbewohner nicht auf, aber im Kasten haben.

Fragt man den Jubilar nach der Rolle seines Lebens, gibt es für ihn nur eine Antwort: „Ganz klar der Meisterboxer“, sagt das Urgestein der Sottrumer Laienspielgruppe. Auch wenn er bei diesem Part nur vorgab, ein Sport-Ass zu sein, so brachte er es auf der Bühne dennoch zu Höchstleistungen, indem er aus dem Lauf auf einen Kamin sprang und dabei im Schneidersitz landete. 32 Jahre ist das her, im Jahr 1988, als diese Aktion wagte. Aber insgesamt kann Klaus Tietjen auf viele interessante Rollen zurückblicken.

Bereits Anfang der 1960er-Jahre spielte Tietjen mit Leidenschaft im Gesangsverein Reeßum Theater und wechselte 1968/69 zum Gesangverein Sottrum, wo er ebenfalls Theater spielte, damals auf plattdeutsch. Im Jahr 1970 wechselte er zum Hochdeutschen und damit zur Laienspielgruppe des TV Sottrum. Theater war und ist neben dem Gesang eine der Leidenschaften von Klaus Tietjen. Sein Herz hängt dabei am Lustspiel. „Auch Komödien mag er sehr“, weiß seine Weggefährtin Maren Bischoff von der Laienspielgruppe des TV Sottrum zu berichten. Es seien die lustigen Rollen, ernst könne er nicht, fügt sie hinzu.

Rollen haben sich gewandelt

Seinen Rollen haben sich im Lauf seiner Karriere dabei stetig gewandelt. „Früher“, so sagt er verschmitzt, „musste man den Liebhaber spielen, heute träumt man davon“. Der Spaß am Spiel, das Kribbeln und auch das leidige Lampenfieber sind immer noch ständige Begleiter von Klaus Tietjen. „Wer glaubt, altgediente Schauspieler wären abgeklärt, der irrt sich gewaltig. Das Gegenteil sei der Fall“, erzählt Tietjen, den es immer wieder kurz vor dem Auftritt packt. Doch nicht nur er ist seit einem halben Jahrhundert in Sottrum dabei. Auch Traute Koschorreck ist seit 50 Jahren ein Teil der Laienspielgruppe, wenn auch mittlerweile als passives Mitglied.

Fragt man sie nach ihrem witzigsten Bühnen-Erlebnis, so denkt sie besonders gern an eine Szene mit ihrer Schauspielerkollegin Änne Benthien zurück. Diese hatte sich hinter der Bühne umgezogen und kam mit falsch herum aufgesetzter Perücke zurück. Von einem Lachanfall gepackt dauerte es Weile, bis Traute Koschorreck wieder einsatzbereit war. Doch dass auch jede Ära einmal ein Ende hat, zeigt sich am Beispiel von Gitta Krause. Seit 1999 ist sie die Souffleuse der Gruppe und hat ebenfalls einige Anekdoten auf Lager und kann über amüsante Pannen berichten. Immer dann, wenn der Schauspieler seinen Text vergisst oder nicht mehr weiter weiß, kommt die Souffleuse – unbemerkt vom Publikum – ins Spiel. „Ohne Gitta geht es nicht", das hat Klaus Tietjen schon vor langer Zeit erkannt.

Doch demnächst muss es ohne Gitta Krause gehen. Sie möchte sich im nächsten Jahr aus dem aktiven Part zurückziehen und das Heft des Handelns in andere Hände geben. Interessierte können sich dafür bei Jens Högermeyer unter 0 42 64 / 24 64 oder per E-Mail an jens-hoegermeyer@t-online.de melden.