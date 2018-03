Joachim Garbers lässt in seiner kleinen Werkstatt die Späne fliegen. (Marvin Ibo Güngör)

Wenn die Holzspäne durch die Luft wirbeln, ist Joachim Garbers voll in seinem Element. Denn dann steht er vor der Drechselbank in seinem kleinen Handwerkerrefugium in Oyten und bearbeitet mit geschultem Auge und scharfem Werkzeug Holz aller Arten zu Schalen, Tannenbäumen, Kugelschreibern und Co. Und das auch gerne einmal mehrere Stunden am Tag. Denn: "Drechseln macht süchtig", berichtet der 59-Jährige aus eigener Erfahrung.

Diese Erfahrung ist vergleichsweise noch gar nicht so groß. Seit drei Jahren drechselt Garbers erst, doch der Fortschritt bei der Arbeit sei sehr schnell zu erkennen gewesen. Kein Wunder: Schließlich hat er viele Jahre als Tischler gearbeitet. "Da hat man da natürlich ein Auge und ein Gefühl dafür", sagt Garbers. Außerdem habe er einen sehr guten Lehrmeister gehabt. "Ohne ihn wäre ich nicht soweit wie jetzt", will er betont haben, wie wichtig Hilfe zu Beginn ist. So habe er seine Arbeit binnen kurzer Zeit soweit verbessern können, dass er seine Produkte inzwischen auch auf zahlreichen Märkten der Region anbietet.

Fachkenntnis über Hölzer gefragt

Und dort fällt der Stand von Garbers stets jedem Besucher ins Auge. Denn stellt der Oytener sein Handwerk nicht nur aus, er führt es auch vor. An einer kleineren Drechselbank als dem zwei PS starken Gerät in seiner Werkstatt drechselt er vor Publikum. Dadurch kann jeder Interessierte sehen, wie viel Arbeit hinter dem Produkt steckt und mit welcher Begeisterung Garbers bei der Sache ist. "Es ist mir wichtig, dass die Leute merken, dass mir das auch Spaß macht", erzählt der 59-Jährige, der gerne Auskünfte rund ums Drechseln erteilt und sein Wissen auch schon mehrfach an Gleichgesinnte weitergegeben habe.

"Das Wichtigste ist es, scharfes Werkzeug zu haben", erklärt Garbers. Die Diamantscheibe zum Schärfen liegt daher in der Werkstatt immer in Griffweite. Neben der Drechselbank seien zudem noch einige weitere größere Gerätschaften für eine gute Drechselarbeit erforderlich, etwa eine Bandsäge, eine Vakuumanlage oder eine Feinstaubabsaugung. Und dann hänge der Erfolg natürlich maßgeblich von Übung und der Technik ab. "Der richtige Winkel ist beim Schleifen das A und O", betont der Oytener. Auch Fachkenntnis über Hölzer sei für die Arbeit ein Muss – laut Garbers beim Drechseln noch einmal mehr als bei der Arbeit als Tischler. Über 40 verschiedene Holztypen habe er schon bearbeitet, darunter auch einige exotische Importe aus Australien oder den USA. Sein Favorit ist aber das Holz der Esche, da es sehr unterschiedliche Maserungen habe und leicht zu bearbeiten sei.

"An Holz zu kommen, ist aber oft gar nicht so einfach", berichtet der 59-Jährige. Viele wertvolle Hölzer, wie etwa vom Nussbaum, werden hierzulande aus Unwissenheit oftmals leider einfach verheizt. Bei Garbers stapeln sich die Holzstücke von Birke, Mooreiche, Kirsche, Robinie und Co. zwar, jedoch könne er sie nicht einfach nach Lust und Laune verwenden. "Normalerweise müssen sie erst einmal drei bis vier Jahre trocknen", erklärt Garbers.

Geduld ist also gefragt, wie auch bei der Arbeit. Für größere Werke benötige er schon einmal rund sechs Stunden. Zulange für die Demonstrationen auf den Märkten – als Nächstes etwa an diesem Sonntag in Thedinghausen und am 8. April in Oyten. Dort drechselt er vor allem Kreisel. In der heimischen Werkstatt denkt Garbers etwas größer. "Es gibt noch Steigerungsmöglichkeiten ohne Ende", erzählt er. Als Nächstes wolle er sich an kugelförmigen Konstrukten versuchen. "Man will sich ja immer verbessern", betont Garbers. Der Duft von frischen Spänen wird in dem kleinen Handwerksschuppen in Oyten also auch weiterhin in der Luft liegen.