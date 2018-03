Bunte Blumen und allerlei andere Dinge konnte man beim Frühlingserwachen in Thedinghausen entdecken. (Fotos: Björn Hake)

Die eigens zum Frühlingserwachen für den Fahrzeugverkehr gesperrte Braunschweiger Straße wurde am Sonntag für fünf Stunden zur Bummelmeile. Gelbe Narzissen, violette Primeln und weiße Bellis verbreiteten bei der Veranstaltung der Gemeinschaft der Selbstständigen (GDS) der Samtgemeinde Thedinghausen einen Hauch von Frühling.

Wer sich aus Richtung der geöffneten Brunsviga-Apotheke an diesem verkaufsoffenen Sonntag vorbei an Iris Modetraum auf die Marktstraße begab, der wurde schnell in Frühlings- beziehungsweise Osterstimmung versetzt, denn die ersten Frühblüher faszinierten die Besucher mit ihren Farben beim Blumenhaus, wo neben bunt gestalteten Körben auch hölzerne Osterhasen und ausgeblasene Eier auf das nahe Fest einstimmten.

Holzarbeiten präsentierte Joachim Garbers aus Oyten neben seiner Drechselmaschine. Da konnten unter anderem von ihm gefertigte Schalen, Spielzeugkreisel und Halsbänder mit Holzanhängern bestaunt und gekauft werden. „Ich verwende viel Esche, aber auch gestockte Buche“, erklärte der Holz-Künstler. Melanie Peterson aus Thedinghausen verkaufte Magnetschmuck, ein Imker Honig, Seife, Shampoo und süße Bonbons.

Für das im Februar neu eröffnete Sonnenstudio war der verkaufsoffene Sonntag eine passende Gelegenheit, um mit Flyern und Schokoladen-Sonnenkäfern auf sich aufmerksam zu machen. Dass Mode nicht teuer sein muss, war beim Geschäft mit Bekleidung aus zweiter Hand zu sehen. Schreibwaren, Spiele und Zeitungen gab’s bei Lange. Im Thedinghauser Feinkost-Lädchen wurden Öle, Dips, Pralinen und Liköre angeboten. Der Gartenbaubetrieb Wurthmann aus Wechold, der auch regelmäßig auf dem Achimer Wochenmarkt einen Stand betreibt, hatte Blumenampeln mit Hornveilchen, Primeln aus eigenen Aufzucht und kahle Zweige, die sich im warmen Wohnzimmer in aller Blatt- und Blütenpracht entfalten, im Angebot.

Vorführwagen und alte Traktoren

Trotz der Sperrung der Braunschweiger Straße fehlten Fahrzeuge keineswegs. Zwischen Kreissparkasse und Volksbank standen zum Beispiel Vorführwagen. Ein Optimist, der wohl noch an die Rückkehr des Winters glaubt, bot ein Quad mit Schneeschieber zum Verkauf an.

Die Treckerparade des Heimatvereins mit Lanz Bulldog, Deutz, Massey-Ferguson und einem McCormick aus dem Jahr 1964 mit 30 PS avancierte zu einem willkommenen Fotomotiv. Zu den Oldtimern zählte auch wieder das LF 8 der Freiwilligen Feuerwehr Thedinghausen, das der Förderverein um Ex-Ortsbrandmeister Heiner Arndt neben den aktuellen Fahrzeugen präsentierte. Die Feuerwehrjugend verkaufte gegenüber Waffeln und Kaffee. Der Bürgerbus-Verein war ebenfalls vor Ort und erläuterte seine Arbeit.

Betrieb herrschte auch schon am Vormittag auf dem Busparkplatz, denn hier wurde die Flohmarkt-Saison 2018 eröffnet. Zwar noch nicht mit vollen Stand-Reihen, aber mit viel Publikum, das sich am Nachmittag noch auf den weiteren Weg zur Bummelmeile machte.

Mit dem neuen Marktmeister Manfred Masanek hat die Thedinghauser Veranstaltung sicher an Qualität gewonnen, denn er erweiterte das Angebot und entwickelte aktuell in vielen Gesprächen neue Ideen. So soll Kindern beim nächsten Mal mehr geboten werden. „Ich wusste gar nicht, dass Thedinghausen von den Besuchern her so aktiv ist“, war der Oytener überrascht und zog ein positives Fazit.