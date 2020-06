Heiraten während der Corona-Pandemie ist so eine Sache. Wie überall sonst auch gibt es Beschränkungen, die Zeremonie im Standesamt ist also manches mal vielleicht nicht ganz so feierlich, wie sonst üblich. Und dennoch: Geheiratet wird trotzdem. Davon berichtet die Standesbeamtin Marina Friedrichs, die dieses Amt seit November des vergangenen Jahres im Rathaus Langwedel bekleidet. „Zu Beginn der Corona-Pandemie gab es viel Unsicherheit bei den Brautpaaren, aber natürlich auch bei uns“, verrät die Standesbeamtin. „Es wurden auch einige Termine nach hinten verschoben, unmittelbare Absagen aufgrund der Pandemie gab es bisher aber nicht.“

Um den Menschen die Ängste oder die Verunsicherung zu nehmen, sei es das Wichtigste, mit den Brautpaaren im ständigen Kontakt zu stehen, verrät Friedrichs. „Dabei geht es vor allem darum, die Regelungen zu erklären, um wenigstens eine geringe Planbarkeit zu erreichen.“

Im März wurde in der Langwedeler Verwaltung die Entscheidung getroffen, Trauungen aus Sicherheitsgründen nur noch mit den Brautpaaren im Rathaus anzubieten. Bis Ende Mai musste daran festgehalten werden. „Dann haben wir die Nachricht erhalten, dass das Etelser Schloss ab dem 1. Juni den Betrieb einstellt und dort somit auch keine Trauungen mehr durchgeführt werden können“, sagt Bürgermeister Andreas Brandt.

Mittlerweile gibt es aber weitere Lockerungen, was das Heiraten betrifft. Seit Anfang Juni sind im Rathaus Langwedel wieder Trauungen mit sechs zusätzlichen Personen möglich. Zudem ist von dem Brautpaar eine Liste über die anwesenden Gäste im Vorfeld beim Standesamt einzureichen. Die beim Eintritt ins Rathaus zu tragenden Mund-Nasenmasken können im Trauzimmer dann abgenommen werden.

Mit dem Dorfverein Etelsen/Cluvenhagen/Hagen-Grinden und dem Langwedeler Kulturverein wurden zudem ein Raumkonzepte für die Nutzung der Mühle und des Häuslingshauses als auswärtige Standesamtsräume entwickelt. „Auf Grund der deutlich größeren Räumlichkeiten besteht dort unter der Berücksichtigung der geltenden Vorschriften nun die Möglichkeit, jeweils Trauungen mit 15 Gästen durchzuführen“, sagt Andreas Brandt.

Nachfrage an Eheschließungen deutlich gestiegen

Und die allgemeinen Lockerungen scheinen sich bereits auf die Heiratswilligkeit der Paare auszuwirken – zumindest scheint das in Langwedel der Fall zu sein. „Durch die allgemeinen Lockerungen ist die Nachfrage im Bezug auf Eheschließungen in den vergangenen Tagen deutlich gestiegen. Bis Ende Juli sind bereits 15 Eheschließungen geplant“, verrät Marina Friedrichs.

Die Standesbeamtin ist in Cluvenhagen aufgewachsen und hat nach dem Abschluss ihrer Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten im Jahr 2013 schließlich bis 2018 in der Kämmerei im Bereich Steuern gearbeitet. Danach folgte eine Weiterbildung zur Verwaltungsfachwirtin. Bei der Stadt Achim machte sie dann ein Praktikum im Standesamt, um in diesem Bereich praktische Erfahrungen zu sammeln. Die Prüfung zur Standesbeamtin absolvierte sie erfolgreich im November 2019 und hatte bereits kurze Zeit später ihre erste Trauung. Insgesamt zeichnet sie seitdem für 23 Trauungen verantwortlich. Sie ist die Nachfolgerin von Hans-Jürgen Zerwowski.

Insgesamt gibt es im Jahr etwa 70 Eheschließungen im Rathaus Langwedel. Der Sommer ist dabei die bevorzugte Jahreszeit bei den Paaren, weiß Marina Friedrichs, die außerdem noch stellvertretende Leiterin des Ordnungsamtes ist. Anders als manch einer vielleicht vermuten mag, gehört aber noch viel mehr zur Arbeit einer Standesbeamtin, als die reine Trauung. „Es bedeutet nicht nur Ehen zu schließen und Trauungen durchzuführen, ein Großteil nimmt die Vorbereitung der Eheschließungen auch mit Prüfung von ausländischen Rechten ein“, erklärt Marina Friedrichs. „Zudem werden Sterbefälle beurkundet und Namenserklärungen abgegeben. Insgesamt ist das Standesamt ein sehr sensibler Bereich mit viel Bürgernähe.“