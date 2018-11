Ottersberg/Worpswede. Eigentlich hat seine Amtszeit noch gar nicht begonnen, aber dennoch bekommt Carl-Ludwig Dörwald die Größe der Aufgabe so langsam zu spüren. Der 59-jährige Ottersberger darf sich ab Juli für ein Jahr lang „Governor“ nennen. Wenn man so möchte, ist er dann so etwas wie der Regionalvorsitzende aller Rotary-Clubs im nordwestdeutschen Raum. Von Rotenburg bis Aurich, von Bremerhaven bis Bentheim wird er dann als Ober-Rotarier fungieren. Für ein Mitglied dieser Organisation ist das eine höchst ehrenvolle Aufgabe. Aber sie bedeutet auch ganz schön viel Stress.

15 000 Kilometer, das hat Carl-Ludwig Dörwald ausgerechnet, wird er allein zurücklegen müssen, um jeden der 68 Clubs in seiner Region zu besuchen. In diesem sogenannten Distrikt mit der Nummer 1850 zählt die Rotary-Organisation mehr als 3300 Mitglieder, und die wollen Dörwald schließlich auch alle mal sehen. Immerhin: Er wird dabei Unterstützung haben – seine Frau Shirley Man Ngar will ihn so oft es geht begleiten.

Zurück aus China

Carl-Ludwig Dörwald ist Mitglied des Rotary-Clubs Worpswede. Und dies noch gar nicht so lange: Erst vor gut zwei Jahren kam Dörwald mit seiner Familie aus China zurück in die Region, nachdem er lange im Fernen Osten gelebt und gearbeitet hatte. Rund zwei Jahrzehnte war er in China in der Versicherungsbranche aktiv, baute dort ein Forschungszentrum auf und schob in Peking die Bildung eines örtlichen Rotary-Clubs an. Aufgrund seines Einsatzes wird er dort noch heute als Ehrenmitglied geführt.

Zurück in der Heimat, fiel der Kontakt zu den örtlichen Clubs nicht schwer. „Eigentlich wollte ich nur Vorträge halten und gar nicht Mitglied werden“, erinnert er sich. Doch dann habe er sich im Kreise der Worpsweder so wohl gefühlt, dass er das Angebot zur Clubmitgliedschaft annahm. „Worpswede ist einfach ein Highlight, und es hat einen guten Klang.“ Vorstellbar wären auch ganz andere Clubs gewesen. Carl-Ludwig Dörwald ist in Bremen groß geworden, zunächst in Sebaldsbrück. Sein Abitur hat er in Vegesack gemacht. Heute lebt er in Ottersberg. Und trotz der vielen verschiedenen Stationen in Deutschland und Fernost ist für ihn klar: „Ich fühle mich als Bremer.“ Er ist also einer, der mitten in besagtem Distrikt 1850 zu Hause ist.

Als Governor dieses Distrikts wird er in den kommenden Monaten viel zu sagen haben, aber wenig entscheiden können. Anders als der Begriff suggeriert, ist er nicht der Boss, sondern einer, der lediglich die Richtung andeuten und die Fäden in seiner Region zusammenhalten soll. Zum einen gehe es darum, die Botschaft des Weltpräsidenten Barry Rassin weiterzutragen. Der will sein Amtsjahr unter das Motto „Be the inspiration“ stellen, was man im weitesten Sinne als Aufforderung verstehen könnte, mit einem Handeln als Vorbild für andere zu dienen. Das klingt gut, aber auch ziemlich wolkig, weswegen Carl-Ludwig Dörwald als Distrikt-Vorsitzender die Möglichkeit hat, sein Jahr in diesem Sinne mit eigenen Anregungen zu füllen. Welche das sind, will er erst Ende des Monats verraten, wenn 250 Rotarier aus der Region in Worpswede tagen und sich anhören werden, was der künftige Governor zu sagen hat. Aber klar sei schon jetzt, dass er die Clubs innerlich stärken und das Image der Rotary-Organisation nach außen verbessern will. Zudem gilt es, den Urgedanken des Clubs zu stärken: den Menschen dieser Welt zu dienen und die Bedürftigen zu unterstützen.

Schon seit Juli vergangenen Jahres steht dieser Plan auf seiner Agenda. Dörwald steckt mitten in seinem Vorbereitungsjahr, das ihn unter anderem bei einer internationalen Trainingswoche in San Diego in den Vereinigten Staaten mit Hunderten anderer Distriktchefs zusammenbrachte. Die Zeit bis zu seinem offiziellen Amtsantritt im Juli will er nun nutzen, um die Mitglieder von seinen Zielen zu überzeugen: „Man kann das Amt des Governors nicht ausüben, wenn man nicht die Unterstützung seines Umfelds hat.“ Daher habe er einige Menschen auch erst einmal mit ins Boot geholt, als vor 16 Monaten die Frage an ihn herangetragen wurde, ob er den Distrikt nicht für eine Zeit führen wolle. Er müsse, so habe er damals betont, zunächst zwei Frauen fragen: „Meine Ehefrau und meine Club-Präsidentin.“

Beide stimmten zu, und dann habe auch Dörwald selbst nicht lange überlegen müssen. „Wenn man Mitglied einer Organisation ist und einem eine solche Aufgabe angetragen wird, kann man nicht Nein sagen“, sagt er. Glücklicherweise lasse sein Beruf diese zusätzliche Belastung zu: Er sei vor allem beratend tätig und nicht täglich im Büro, sonst könne er den vielen Verpflichtungen eines Governors in dem großen Distrikt gar nicht nachkommen.

Er freue sich auf die Aufgabe, gibt aber auch zu, dass es in der Magengrube schon ein bisschen kribbelt. Ende Februar bei der Tagung in Worpswede zählt es erstmals: „Da kann ich mich nicht zurücklehnen, sondern muss die anderen Rotarier durch eigene Ideen und meine Taten motivieren.“