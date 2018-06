Ira Möcker hat ein Jahr an der Astrid-Lindgren-Schule gearbeitet. Zum Abschied präsentierte sie mit einigen Kindern eine Kunstausstellung. (Hake)

Achim. Am Mittwoch heißt es Abschied nehmen. Doch daran will Ira Möcker im Moment noch nicht denken. Denn auch wenn sie sich auf ihren anstehenden Urlaub freut, die Kinder und Kollegen wird sie dennoch vermissen. Immerhin hat sie in den vergangenen Monaten viel Zeit mit ihnen verbracht. Ein Jahr lang war die 19-Jährige jetzt für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Ganztagsbetrieb an der Astrid-Lindgren-Schule tätig. Ein Jahr, das ihr nach eigenen Angaben viel gebracht hat. Auch wenn sie beruflich in den kommenden Monaten nun doch einen ganz anderen Weg einschlagen wird.

Denn statt Kinder stehen bei Ira Möcker zukünftig eher Zahlen im Mittelpunkt. "Ich werde bald ein duales Studium beim Finanzamt beginnen", sagt sie über ihre Zukunftspläne. Verschwendet waren für die Dörverdenerin die letzten Monate in der Schule aber nicht. "Es war eine sehr lehrreiche Zeit und ich musste viel Verantwortung übernehmen." Gemeinsam mit einigen Kindern hat Möcker in den vergangenen Monaten unter anderem eine kleine Ausstellung vorbereitet. Die Ergebnisse wurden am Montagnachmittag in der Schule den Eltern präsentiert. Im Rahmen einer Kunst-AG hatte die 19-Jährige mit den Erst- und Zweitklässlern die unterschiedlichsten Maltechniken ausprobiert – von Murmelbildern über Farbklecks-Gespenster bis hin zu lebensgroßen Selbstporträts. "Die Kinder waren immer mit vollem Einsatz dabei", freut sich Ira Möcker über die positive Resonanz.

Nachfolger gesucht

An der Astrid-Lindgren-Schule wird man diesen Einsatz im kommenden Schuljahr sicherlich vermissen. "Wir lassen sie nicht gerne gehen", sagt daher auch Sabine Eichinger-Basel, Koordinatorin des Ganztags. Denn einen Nachfolger gibt es für die FSJ-Stelle bisher noch nicht. Und das gilt nicht nur für die Astrid-Lindgren-Schule. Insgesamt gibt es auch in fünf Achimer Kitas noch freie Stellen für ein Soziales Jahr. "Wir haben zum jetzigen Zeitpunkt leider weniger Bewerbungen bekommen als wir uns gewünscht hätten", bedauert die zuständige Fachbereichsleiterin Wiltrud Ysker. Dabei sei ein FSJ nicht nur für die jeweiligen Einrichtungen, sondern auch für die Jugendlichen selbst eine wichtige Erfahrung.

Das bestätigt auch Schulleiterin Claudia Nobis. "Viele Jugendliche haben Respekt davor, nach der Schule sofort auf die Universität zu gehen." Insbesondere in der heutigen G8-Zeit, in der viele Jugendliche nach dem Abitur noch nicht einmal volljährig seien. Das FSJ helfe, sich zu orientieren und auch seine eigenen Talente und Vorlieben zu entdecken. Auch wenn diese dann – wie bei Ira Möcker – doch in einem ganz anderem Bereich liegen. "Ich war mir zu Beginn des Sozialen Jahres nicht sicher, in welche Richtung ich beruflich gehen möchte", erinnert sie sich. Das Jahr habe ihr Zeit gegeben, sich über diese Frage Gedanken zu machen.

"Sie hat schnell Verantwortung übernommen und viele eigene Ideen eingebracht", lobt Eichinger-Basel ihre FSJlerin. "Für uns kann eine solche zusätzliche Kraft – nach einer gewissen Einarbeitungszeit – immer eine große Bereicherung sein. Im Grunde ist es eine Win-Win-Situation für alle." Umso mehr hoffen alle Beteiligten, dass sich auch für die kommenden Monate wieder Interessierte finden, die ein Freiwilliges Soziales Jahr an der Schule oder einer Kita beginnen wollen.

"Die Bewerber sind zeitlich nicht zwingend an den Beginn des jeweiligen Schuljahres gebunden", sagt Wiltrud Ysker. Im Prinzip könne ein FSJ zu jeder Zeit begonnen werden. Interessierte haben die Möglichkeit sich mit einer Bewerbung einfach an den Personalbereich der Stadt Achim wenden.