Baumpflanzaktionen wie hier in der Quelkhorner Surheide sind den Mitgliedern der Ottersberger Initiative Ikeo ein wichtiges Anliegen. (Björn Hake)

Ottersberg/Backsberg. Aktiv für den Klimaschutz – dafür wirbt seit nunmehr zehn Jahren eine Initiative aus dem Flecken Ottersberg. Ikeo nennt sich die Gruppierung, was übersetzt so viel heißt, wie „Initiative für eine klimafreundliche Energieversorgung Ottersberg“. Hauptziel der Gruppe war es im Jahr der Gründung im April 2008, dass die Gemeinde Ottersberg mit ihren derzeit fast 13 000 Einwohnern, eine unabhängige auf erneuerbare Energien beruhende kommunale Energieversorgung einrichtet.

Mit einem Sommerfest will die Initiative am Sonnabend, 16. Juni, feierlich auf das bisher Erreichte zurückblicken und durchaus auch den Blick nach vorne richten. Denn am Ende ihrer Zeit wähnt sich die Ikeo-Gruppe noch lange nicht. Mitinitiator und immer noch führender Kopf der Gruppe ist der Fischerhuder Finanzkaufmann Bernhard Schorn, der im Jahr 2007 bedeutende Klimaschutzexperten wie beispielsweise Dr. Peter Lemke vom Alfred-Wegener-Institut zum Vortrag nach Fischerhude eingeladen hatte. „Wir wollen einen Beitrag zur Lösung der Klimaproblematik leisten“, sagte Bernhard Schorn damals. Außerdem sollten die Ottersberger durch die Förderung der kommunalen Energieversorgung im Bereich Strom, Gas und Biokraftstoffe vor einer Kostenexplosion im Energiesektor geschützt werden. Gleichzeitig böte dieser Bereich aber auch zukunftsfähige und sinnvolle Arbeitsplätze für örtliche Landwirte, Handwerker und andere Betriebe.

Eine demokratische Kontrolle der lokalen Energieversorgung, die Förderung von innovativen und angepassten Technologien sowie die Öffentlichkeitsarbeit für alternative Energiekonzepte waren weitere Programmpunkte, die sich die Initiative vor zehn Jahren auf ihre Fahnen geschrieben und diese Ziele mit Nachdruck verfolgt hat. Zunächst auf dem Gebiet der Einheitsgemeinde Ottersberg, seit 2015 auch im gesamten Landkreis Verden. Den wohl größten Erfolg ihrer Geschichte verbuchte die Initiative mit der Entwicklung eines Klimaschutzkonzeptes für den Flecken Ottersberg. Zudem sind mittlerweile drei Bürgersolarprojekte initiiert und eine Beteiligung an einer Bürgerwindanlage von Ikeo organisiert worden.

Ins Leben gerufen haben die Ottersberger Klimaschützer auch die Kampagne „Grüne Hausnummer“ unter der Trägerschaft der „KEAN“ (Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen). In diesem Zusammenhang sind bisher 53 Auszeichnungen dieser Art im Landkreis Verden vergeben worden. Wie wichtig Ikeo den Klimaschutz nimmt, zeigen die rund 50 Informationsveranstaltungen zu diesem Thema in den vergangenen zehn Jahren. Und auch rund 10 000 gepflanzte Bäume auf Ottersberger Gemeinde-Terrain gehen auf das Konto der Gruppe. „Es waren zehn Jahre voller Enthusiasmus“, beschreibt Bernhard Schorn rückblickend die aufregende Zeit.

Doch neben dem Ernst in der Sache ist es den Mitgliedern auch wichtig, den Spaß und die gute Laune nicht zu verlieren. Schorn glaubt, dass die Menschen bei allen anfänglichen Zweifeln mittlerweile sehr gut über das Thema informiert seien und wüssten, dass es ein ernsthaftes von Menschen verursachtes Klimaproblem gebe. „Wir können viel dafür tun, die Folgen zu mildern und Kosten und Leid zu vermeiden“, sagt Schorn voller Überzeugung und fügt hinzu: „Wir sehen Fortschritte im Land, aber das Tempo müsste größer sein. Noch wächst das Problem schneller als die Lösungen.“

Das Sommerfest zum zehnjährigen Bestehen sehen die Aktiven von Ikeo derweil auch als Plattform für den gemeinsamen Austausch. Eingeladen sind alle Menschen, die sich dem Thema verbunden fühlen sowie auch Nachbarn, Sponsoren und Referenten. Das Fest beginnt um 15 Uhr in der Gaststätte Am Backsberg zwischen Oyten und Fischerhude. Am Nachmittag wird ein Familienprogramm geboten, ab 20 Uhr geht es musikalisch mit der Rockband Shotgun weiter. Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Vereinsarbeit wird gebeten.