Seinen Eltern Anna und Christian Heitmann unterstützen Tristan bei seinem ungewöhnlichem Hobby. Auch sie sind von den großen Maschinen fasziniert. (Fotos: Björn Hake)

Für viele Jugendliche folgt nach der bestandenen Führerscheinprüfung meist der Kauf des ersten eigenen Autos oder des Motorrades, um endlich mobil und auch ein bisschen unabhängig zu sein. Tristan Heitmann aus Langwedel erging es ähnlich, doch mit einem kleinen Unterschied: Er kaufte sich einen Trecker. Und seit gut einem Jahr fährt der 16-Jährige mit seiner Landmaschine überall hin: ob zur Arbeit nach Achim-Uphusen, zur Berufsschule in Verden oder einfach zum Einkaufen im nächstgelegenen Supermarkt.

„Es ist schon ein cooles Gefühl“, schwärmt Tristan, „andere kaufen sich ein Motorrad und ich halt einen Trecker.“ Der junge Langwedeler macht derzeit eine Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik in Achim-Uphusen. Zwar könne er auch mit dem Bus dorthin fahren, aber Sommer wie Winter bevorzugt er die gemütliche Fahrt mit seinem Schleppfahrzeug des amerikanischen Herstellers John Deere. „Auf der Arbeit bin ich das Gesprächsthema. Meine Kollegen finden das echt gut.“ Trotz der Höchstgeschwindigkeit von nur rund 40 Stundenkilometern ist er oftmals pünktlicher als die Kollegen, die mit dem Auto kommen. Dafür brauche er aber schon so manches mal fast eine Stunde für seinen Arbeitsweg.

Einen wesentlich kürzeren Weg hat Tristan Heitmann hingegen zur Berufsschule. Er sagt: „Da sind es meist 25 Minuten.“ Und auch hier fällt der Azubi auf. Schon von weitem kündigt er sich mit seinem grün-gelben Traktor an, wenn er den Schulparkplatz ansteuert. Obwohl es dort hin und wieder eng für die grün-gelbe Zugmaschine wird, so überragt sie doch jeden Montag alle anderen Fahrzeuge. „Neben mir gibt es nur einen anderen, der mit dem Trecker zur Schule fährt“, sagt Tristan, der Mitschülern und Mitarbeiter der Schule mit seinem fahrbaren Untersatz in Staunen versetzt.

Doch wie jedes Hobby, hat auch das Treckerfahren seinen Preis. Und die Summen, die der junge Langwedeler investiert, sind beachtlich. Nicht nur, dass er die 70-PS-Maschine selbst gekauft und auf seinen Namen hat versichern lassen. Hinzu kommen die monatlichen Kosten wie er verrät: „Ich zahl etwa 75 Euro die Woche für Sprit. Dazu kommen dann noch die Versicherung und Steuern.“ Ganz allein muss der Azubi die Kosten dann aber doch nicht stemmen. Hin und wieder gibt es von seinen Eltern auch Unterstützung. „Und es ist halt gut, dass ich auch viel selber reparieren und wechseln kann“, ergänzt Tristan.

Nicht jeder könne mit so einem Oldtimer fahren, ist er sich sicher. Immerhin ist der Vierzylinder mit Saugmotor, der übrigens Jack Frost heißt, ein 1970er-Baujahr und hat seitdem knapp 7200 Betriebsstunden hinter sich. Daher braucht es schon einiges an Feingefühl, um solch ein Gefährt zu bedienen, erläutert der Jugendliche: „Mensch und Maschine müssen zusammenpassen. Alte Motoren leben viel mehr und haben eine Seele.“ Doch trotz aller Harmonie kann es auf der Fahrt, oder besser vor der Fahrt, so manche Panne geben. Auch diese Erfahrung musste Tristan schon machen: „Manchmal ist der Trecker nicht angesprungen, wenn ich von der Arbeit nach Hause fahren wollte.“ Doch bisher konnte jeder Fehlstart wieder behoben werden.

An der Faszination, die Traktoren und auch Lkw auf den 16-Jährigen ausüben, seien die Eltern nicht ganz unschuldig, sagt Mutter Anna Heitmann mit einem Grinsen. Schon bevor die Familie vor sechs Jahren ihren ersten Trecker anschaffte, hegte sie die Leidenschaft für große Maschinen. Ihrem weiteren familiären und auch nicht-familiären Umfeld ergeht es da nicht anders, erklärt Tristans Vater, Christian Heitmann: „Wir sind eine ganz große Gemeinschaft. Fast wie eine richtige Familie.“

Seines Zeichens ist auch er ein großer Freund von Landmaschinen. Denn nicht nur das Tractorpulling, also das Ziehen eines mit Gewichten beladenen Wagens mithilfe einer Zugmaschine, sondern auch die historische Maisernte gehören zu den Hobbies von Vater und Sohn, die in der Gemeinschaft auch als „Old School Farming Team Heitmann“ unterwegs sind und sich regelmäßig mit anderen Treckerfahrern treffen. Nicht zuletzt sind es die kleinen Momente, die für Tristan den Reiz am Treckerfahren ausmachen. „Vor allem die älteren Menschen freuen sich, wenn ich an ihnen vorbeifahre. Ich glaube, das erinnert sie so ein bisschen an früher.“ Für den jungen Mann ist aber schon jetzt eines sicher. Irgendwann in Zukunft könne er sich vorstellen, als Landwirt mit seinem Trecker die Straße gegen den Acker zu tauschen.