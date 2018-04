Im Laufe seiner Karriere eckte Henning Venske immer wieder an. Auch bei seinem Auftritt im Kasch nahm er kein Blatt vor den Mund. (Björn Hake)

Achim. Wenn ein großer Kabarettist auf Abschiedstournee geht, benötigt er einen geeigneten Rahmen. Für den Beginn seines Auftritts im Kasch hatte der Satiriker Henning Venske hierfür demonstrativ-provokativ die einleitenden Takte von Richard Strauss‘ „Also sprach Zarathustra“ gewählt, gespielt von seinem musikalischen Begleiter Frank Grischek mit einem Akkordeon in der linken und einer Piccolotrompete in der rechten Hand.

Streitbar war Venske schon immer. In den 1970er-Jahren eckte der Kabarettist in Fernsehen und Hörfunk so sehr an, dass er mehrfach mit Haus-, Sende- und Mikrofonverbot belegt wurde und sich mit den Rundfunkanstalten auch vor Gericht stritt. In den 1980ern machte er sich einen Namen als Ensemblemitglied der Münchner Lach- und Schießgesellschaft, veröffentlichte recht erfolgreich eine Reihe von Büchern und hielt auf dem Gründungsparteitag der Grünen eine Rede, in der er warnte: „Wenn man eine Partei gründet, führt man anschließend ein Leben im moralischen Elend.“

Unter dem Titel „Summa Summarum“ zog Venske bei seinem letzten Auftritt in Achim nun den großen politischen Schlussstrich: Im zu zwei Drittel gefüllten Großen Saal holte er zum allgemeinen Rundumschlag aus gegen sämtliche Bundeskanzler und Bundespräsidenten, die die Bundesrepublik so zu bieten hatte. Er rückte Altkanzler Helmut Kohl so sehr in den Mittelpunkt seiner Kritik, dass dessen Vorgänger und Nachfolger für Venske ebenfalls Helmut Kohl waren – nur mit anderen Namen, was das Publikum immer wieder zum Lachen brachte. Von Altersmilde war beim mittlerweile 79-jährigen gelernten Schauspieler nichts zu spüren. Mit schnarrender Stimme rechnete er mit der bundesrepublikanischen Politprominenz Bonns und Berlins ab, stellte schonungslos die NS-Vergangenheit der Bundespräsidenten Carstens, Lübke und Scheel dar, erinnerte schelmisch an die Zeit, als Pizza in Deutschland noch als „Schweinefraß“ galt und versuchte, sich in die Gedanken einer „orientalischen Kopftuch-Mama“ hineinzuversetzen, was sie wohl von der deutschen Kultur der aufgespritzten Botox-Lippen und „Bauer sucht Shopping Queen“ halten mochte.

Wortgewandt ging es bei Venske zu, teils sehr deftig, manchmal auch unter der Gürtellinie; angesichts seiner Vita war bei seinem Abschiedsauftritt allerdings auch nichts anderes zu erwarten. Einige seiner Tiraden klangen etwas altbacken und angestaubt, trotzdem war das Gesamtprogramm gelungen, die Pointen treffsicher, die Analysen präzise und konsequent von links. Ein großer Zugewinn war sein musikalischer Kompagnon Frank Grischek, der mit Akkordeonstücken den Kabarettabend bereicherte: Virtuos interpretierte er etwa „Libertango“ und „Adios Nonino“ von Astor Piazolla und „Jazz Waltz“ von Toots Thielemans. Grischek malte geradezu mit Noten und machte das Zuhören zu einem wahren Vergnügen.

Zum Schluss wandte sich Venske noch einmal mit persönlichen Worten ans Publikum und appellierte, sich mit gesellschaftlichen Verhältnissen nicht einfach abzufinden und sich nicht von Populismus und Rassismus anstecken zu lassen. Damit endete Venskes letzter Auftritt im Kasch. Die Kabarettfreunde werden ihn vermissen.