Die Emotionen müssen raus: Unsterbliche Liebe und verzehrender Hass sind sich im Stück "Was ihr wollt" oft sehr nah. (Volker Beushausen)

Es hat inzwischen schon Tradition, dass das Jugend- und Theaterprojekt Theater-Total aus Bochum während seiner Tournee durch ganz Deutschland und die Schweiz auch Halt in Ottersberg macht. Und auch dieses Mal können sich Theaterfreunde auf die Inszenierung eines Stückes aus der Feder von William Shakespeare freuen. Nach „Wintermärchen“, „Perikles – König von Tyrus“ und „Romeo und Julia“ in den vergangenen Jahren, präsentiert das Ensemble dieses Mal die bekannte Komödie „Was ihr wollt“. Das Gastspiel in Ottersberg findet am kommenden Montag, 29. April, ab 19.30 Uhr in der Freien-Rudolf-Steiner-Schule, Amtshof 5, statt.

Zu den 27 ausgewählten jungen Erwachsenen aus Deutschland und der Schweiz, die in der Spielzeit 2018/2019 an dem Projekt teilnehmen dürfen, zählt auch Tobias Keusen. Der 20-Jährige kommt aus Rotenburg und freue sich daher besonders auf die Vorstellung in Ottersberg. „Theater hat mich auf meinem Weg stets begleitet und als ich die Nachricht erhielt, zu den Teilnehmern zu gehören, war ich unglaublich glücklich und startete das Abenteuer Theater-Total“, erzählt Keusen. Nach sieben Monaten Probenzeit stehen nun 50 Aufführen in knapp 30 Spielorten auf dem Programm.

Der Name ist Programm

Theater-Total ist ein Ort, an dem sich junge Menschen und erfahrene Künstler begegnen. Unter der künstlerischen Leitung von Barbara Wollrath-Kramer gibt das Projekt jungen und interessierten Erwachsenen die Möglichkeit, „sich auf einer ganzen Bandbreite kreativer Berufe auszuprobieren und Erfahrungen zu sammeln“, beschreiben die Verantwortlichen den Sinn und Zweck. Bei der Zusammenarbeit mit international bekannten, professionellen Künstlern werden die Teilnehmer in Schauspiel, Tanz, Gesang, Kostümschneiderei, Bühnenbild, Ton und Technik, Regieassistenz, Management, Fundraising, Grafik, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ausgebildet. Der Name Theater-Total ist also Programm. „Und nicht nur das: Sie planen, kochen, waschen, putzen, machen grundsätzlich alles selber, oder lernen, es zu tun“, heißt es in der Ankündigung. Seit 1996 gibt es das Projekt, das jungen Menschen eine Orientierung geben und Perspektiven für Leben und Beruf schaffen möchte. Fast 600 Teilnehmern konnte diese Möglichkeit schon gegeben werden.

Den Inhalt des diesjährigen Stückes beschreibt das Ensemble wie folgt: Viola, die nach einem schweren Schiffsunglück glaubt, alles verloren zu haben und sich in dem ihr fremden Land Illyrien wiederfindet, beschließt einen radikalen Neuanfang und tritt verkleidet als Mann in die Dienste des Grafen Orsino. Dieser ist unsterblich verliebt in die Gräfin Olivia. Olivia will nichts von ihm wissen und stürzt sich ganz in die Trauer um ihren verstorbenen Bruder – bis sie sich in die verkleidete Viola verliebt, die wiederum für Orsino schwärmt. Aus Mangel an sinnvollen Aufgaben vertreibt sich Olivias Hofstaat die Zeit mit Trunkenheit und bösen Scherzen, ein Narr geht um und so nimmt die Komödie ihren Lauf. Als Sebastian, Violas totgeglaubter Zwillingsbruder, in die Handlung eintritt, ist das Chaos perfekt.

Theater-Total verspricht „einen Karneval der Gefühle“. Karten kosten 15 Euro, ermäßigt zehn Euro, und können telefonisch unter 02 34 / 9 73 16 73 oder im Internet unter www.theatertotal.de reserviert werden. Auf der Webseite gibt es auch noch weitere Informationen über das Projekt.