Klettern, balancieren, rutschen: Der große Spielturm mit der Sandgrube auf dem Spielplatz In den Hollen ist bereits freigegeben. (Sebi Berens)

Langwedel. Dank des frühsommerlichen Wetters in den vergangenen Tagen konnten die Kinder endlich auch wieder ausgiebig im Freien toben. Da traf es sich gut, dass der neue Spielplatz In den Hollen in Langwedel nun zu einem Teil schon freigegeben werden konnte. Das Herzstück der modernisierten Anlage, der Spielturm mit Kletterwand, Wackelbrücke, Rutschen und Co. inklusive Sandgrube kann bereits genutzt werden: Und davon machten zahlreiche Kinder auch bereits Gebrauch, wie Sigrid Ernst zu berichten weiß. Ernst ist Mitglied des Arbeitskreises Kinderspielplatzkonzept, der 2012 mit den Planungen begonnen hat, die Spielplatzsituation in den Kernortschaften Langwedel, Daverden, Cluvenhagen und Etelsen komplett zu überarbeiten. Dazu zählte es auf der einen Seite, vorhandene, potenziell wenig genutzte Spielplatzflächen aufzugeben, aber auf der anderen Seite auch, bestehende Anlagen deutlich aufzuwerten und attraktiver zu gestalten. Zu Letzterem zählte die Fläche In den Hollen. Rund 30 000 Euro hat sich der Flecken die neue Spielanlage dort kosten lassen.

"Da stand vorher nur eine Rutsche und die war auch noch gammelig", erzählt Ernst. In den vergangenen Monaten ist dort nun ein modernes Spieldomizil entstanden – mit Gelb als die dominante Schmuckfarbe der Geräte. Neben dem Klettergerüst können sich die Mädchen und Jungen auch über eine Wippe, zwei Schaukeln und Reckstangen freuen. Da der Rasen zwischen all diesen Anlagen jedoch erst noch anwachsen muss, sind diese noch nicht freigegeben. "In sechs bis acht Wochen sollte es soweit sein", lässt Bürgermeister Andreas Brandt wissen. Und auch für die älteren Familienangehörigen soll sich der Besuch des Spielplatzes lohnen. Denn neben einer Sitzecke lädt eine Boulebahn zu spannenden Wettkämpfen ein. Zudem gibt es Tische, auf denen wahlweise Schach und Mühle oder Mensch-Ärgere-Dich-Nicht gespielt werden kann – nur die Spielsteine und Figuren müssen mitgebracht werden. "Die Nachbarn warten alle schon auf die Einweihungsfeier", erzählt Ernst von begeisterten ersten Reaktionen der Anwohner.

"Leuchtturm"-Projekt in Etelsen

Doch nicht nur In den Hollen hat sich in Sachen Spielplatz zuletzt etwas getan. Auch am Lindenweg freuen sich insbesondere die Kita- und Krippenkinder über die nun fertiggestellte neue Spielstätte in direkter Nachbarschaft. In diesem Jahr soll dann zudem noch der Spielplatz an der Feldstraße mit einem neuen Zaun und einer Seilbahn ausgestattet werden. Das größte Projekt in dieser Hinsicht ist aber die geplante Erneuerung der Anlage am Mohnblumenweg in Etelsen. Sie soll das zweite "Leuchtturm"-Projekt im Flecken Langwedel werden. 2016 war bereits der Spielplatz Schwarzer Berg für 100 000 Euro in ein Tobeparadies für alle Kinder verwandelt worden. "Der wird auch super angenommen", berichtet Brandt zufrieden. Ähnlich viel Geld soll nun auch in den Spielplatz am Mohnblumenweg gesteckt werden. Die Arbeiten werden sich dabei laut Schätzung des Gemeindeoberhauptes bestimmt bis ins kommende Jahr ziehen.

Damit wird der Großteil der im Langwedeler Kinderspielplatzkonzept festgehaltenen Maßnahmen dann auch abgeschlossen sein. An den Stellen, wo im Gemeindegebiet Spielplätze zurückgebaut werden sollten, sind alle Geräte bereits verschwunden. Die Flächen Im Urnenfeld und an der Königsberger Straße wurden inzwischen auch bereits verkauft. Folgen sollen nun auch in naher Zukunft noch jene an den Straßen Richtweg, Zollstraße, Neue Wiesen und Zur Rampe.

Bei jenen Anlagen, die erhalten und modernisiert worden sind oder noch werden, hat der Arbeitskreis viel Wert darauf gelegt, dass alle Spielplätze verschieden aussehen und andere Schwerpunkte und Ausstattungen haben. Die neue Stätte In den Hollen etwa ist als Familienspielplatz, die am Lindenweg eher für kleinere Kinder ausgelegt, erklärt Ernst und kündigt an: "Es ist am Ende auch geplant, einen Spielplatzführer aufzulegen." Damit alle Bürger wissen, wo sich vielleicht auch etwas fernab der eigenen Haustür ein Besuch mit den Kindern lohnen könnte.