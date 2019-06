Allerbeste Stimmung und ein volles Haus: Die Band Wingenfelder, die beim Achimer Stadtfest aufgetreten ist, fand den Zuspruch mehr als bemerkenswert. (Björn Hake)

„Achim! Man, das war fett! 1000 Dank für einen großartigen Abend!!!!“ Dieses Lob haben die Brüder Thorsten und Kai Wingenfelder im sozialen Netzwerk Facebook an die Achimer formuliert, noch direkt in der Nacht ihres Auftritts beim Stadtfest. Auch die Titelbilder der Facebookseiten von Thorsten Wingenfelder und der Band haben sie prompt durch Aufnahmen ihres Stadtfest-Gigs ersetzt. Die charismatischen Brüder, die im nächsten Jahr mit ihrer Band „Fury in the Slaughterhouse“ und einer Open-Air-Tournee zurückkehren, waren am ersten Abend des Stadtfestes live und kostenlos auf dem Bibliotheksplatz zu erleben – und Tausende Achimer wussten dieses Geschenk anzunehmen, Gänsehautmomente inklusive.

Für die Veranstalter, die Unternehmergemeinschaft Achim (Uga) als Ausrichter und die Firma So Light als Ausführende – und in deren Augen auch fürs Image der Stadt Achim – ist derartiger Zuspruch Gold wert. Zumal er dank des Internets dafür sorgt, dass Achim oder zumindest sein Stadtfest weit über die Region hinaus Interesse weckt. „Ich habe allein jetzt schon sechs Anfragen von Bands bekommen, die gerne bei uns spielen würden“, erzählt Ulrik Borcherdt von So Light. In der Kombination mit der Uga hat die Firma nun just ihr drittes großes Stadtfest hintereinander auf die Beine gestellt. Und wie es sich nach solch großen Veranstaltungen gehört, haben die Beteiligten nun mit einigen Tagen Abstand ein Resümee gezogen.

Feedback-Fragebogen ausgewertet

Das fällt, wen wundert es angesichts eines so großen öffentlichen Zuspruchs, sehr positiv aus. Und doch hat es die Stadtfest-Macher interessiert, was Schausteller, Vereine und Sponsoren zu loben oder zu meckern haben. Damit sie auf Wünsche eingehen können, so wie sie bereits mit der jüngsten Ausgabe der Riesensause auf Kritik und Anregungen früherer Besucher reagiert haben. „Wir haben einen Feedbackbogen an alle Schausteller, Sponsoren und Vereine herausgegeben und diesen ausgewertet“, sagt Ulrik Borcherdt.

Für das nun drei Mal in Folge sehr gute Wetter sind weder So Light noch die Uga verantwortlich, „aber wir wurden angefleht, das Stadtfest nicht aufs Hurricane-Wochenende zu verschieben, weil es dann meistens regnet“, erzählt Uga-Vorsitzender Ingo Freitag. Die Schausteller hätten sehr zufrieden geäußert, einige seien drei Tage hintereinander ausverkauft gewesen. Das hat aber auch eine Menge Müll produziert. Zwar ist jeder Schausteller für seinen Standplatz verantwortlich, aber der Abfall landet mit den schlendernden Besuchen auch anderswo. Weil der städtische Bauhof die Reinigung der Innenstadt während und nach dem Stadtfest nicht mehr übernehmen kann, hatten Uga/So Light ein externes Unternehmen beauftragt. Dessen Wirken funktionierte reibungslos, umfasst allerdings nicht die kleinen städtischen Müllbehälter. „Die mussten wir dann selbst von Hand leeren“, sagt Borcherdt und kündigte an, dass daher ein Abfallkonzept für nächstes Jahr her müsse.

Lob für das Dröönläänd

Dann – beim Stadtfest 2020 – könnte auch wieder das Dröönläänd involviert werden, wie es auch dieses Mal sehr gut funktioniert habe. „Die haben das prima gemacht und sich sehr gut präsentiert“, betonen Borcherdt und Freitag. Überhaupt sei alles sehr ruhig und friedlich verlaufen während der drei Tage Stadtfest. Borcherdt: „Das war uns am wichtigsten.“ Wichtig sind auch die Erkenntnisse, die sie gewonnen haben. So hat sich ein dritter Anlaufpunkt auf halber Höhe zwischen der Hauptbühne und der Bühne am Kreisel sehr gut eingeführt. Die Wohnraumhelden hatten dort für ordentlich Furore gesorgt.

Außerdem überlegen die Stadtfestmacher, ob für den Sonnabendnachmittag und den Frühschoppen am Sonntag nicht eine Bestuhlung mit Bierzeltgarnituren des Bibliotheksplatzes möglich ist, damit die Besucher sitzend das Bühnenprogramm verfolgen können. Allerdings sei dies auf dem Kopfsteinpflaster nicht so einfach und für die Stehkonzerte müssten die Bänke und Tische ja auch wieder verschwinden. Aber ob sitzend oder stehend: „Es ist für viele Besucher wie ein großes Klassentreffen, weil sie Menschen auf dem Stadtfest wiedersehen, die sie aus den Augen verloren haben“, weiß Kevin Marks von So Light.