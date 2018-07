Silke Kliemsch (rechts) spendet seit zwei Jahren regelmäßig Blut. Über so viel Einsatz freut sich Petra Martens vom DRK. (Karsten Klama)

Achim. Beispielhafte Hilfsbereitschaft. Weder tropische Temperaturen noch die Aussicht auf ein kühles Bier beim Badener Schützenfest hielten die Bürger von ihrem Vorhaben ab. Bis in die Abendstunden hinein gaben sie sich in der Grundschule Baden die Klinke in die Hand, um mit ihren Blutspenden Engpässe in der Versorgung zu vermeiden und damit Leben zu retten. Denn gerade in den Sommermonaten wird Blut knapp, heißt es in einer Mitteilung des DRK Blutspendedienstes NSTOB.

An den Achimern scheint das indes nicht zu liegen. Bei der jüngsten Spendeaktion des DRK in der Badener Grundschule kamen rund 150 Bürger, darunter etliche „Mehrfachtäter“. Und sogar Spender aus Bremen hatten den Weg nach Achim gefunden.

Die letzte Mahlzeit sollte nicht sehr lange zurückliegen, nannte Petra Martens, medizinische Fachangestellte im Dienste des Deutschen Roten Kreuzes, eine der Voraussetzungen für eine störungsfreie Blutabnahme. Darüber hinaus empfahl sie, vorab reichlich zu trinken. Beides verhindere Schwächezustände, die, aller Vorsicht zum Trotz, aber immer mal wieder aufträten. „Restriktionen gibt es bei uns nicht“, erklärte die Teamleiterin das Prozedere. „Spenden kann jeder zwischen 18 und 73 Jahren." Betreut wurden die Männer und Frauen von Arzt und Fachpersonal, ein opulentes kaltes Büffet lud im Anschluss zur Stärkung ein.

Wer seine Kinder mitgebracht hatte, konnte auf die Fantasie von Undine Dommaschk und Thorben Wendorff setzen. Seit einigen Jahren lassen sich das Mitglied des Jugendrotkreuzes und der Oberstufenschüler immer wieder etwas einfallen, um die Mädchen und Jungen während der Wartezeit sinnvoll zu beschäftigen. „Wird in der Weihnachtszeit entsprechender Schmuck gebastelt, haben wir uns heute für ein Windspiel und Schmetterlinge entschieden." Espresso-Becher, Perlen, Geschenkband und hölzerne Wäscheklammern waren als Ausgangs-Materialien reichlich vorhanden. Ob die roten Bäckchen von Jano Holtkamp auf die hohen Temperaturen oder auf seinen Eifer bei der Bastelei zurückzuführen waren, ließ sich nicht so recht klären. „Mir macht das wieder ganz viel Spaß“, erklärte der Siebenjährige, der eifrig an seinem Mitbringsel werkelte.

Den Wunsch, anderen zu helfen, betrachtet Fabian Köhler als zentralen Punkt in seinem Leben. Als Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr hat der 28-jährige Bremer auf seinem Rückweg von einem Lehrgang in Baden Station gemacht. Zum 14. Mal sei er nun dabei, verriet er im Gespräch und bezeichnete die Blutspende als einen fairen Deal. „Eine halbe Stunde Zeitaufwand und ein kleiner Piks." Damit lasse sich auf entspannte Art Leben retten.

Auch Thorsten Böse, der ebenfalls in der Hansestadt wohnt, setzt auf Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft. „Die Reserven werden kleiner“, bedauert der 54-Jährige. Für ihn sei daher die Teilnahme an der viermal pro Jahr stattfindenden Aktion Ehrensache. Schon mehr als hundertmal habe er die Prozedur über sich ergehen lassen, und „immer verlief das Ganze reibungslos“.

Marion Redeker hält dem DRK seit 40 Jahren die Treue und widmet sich in besonderem Maße der Arbeit mit älteren Menschen. Die Organisation von Ausflugs- und Kaffeefahrten, gesellige Treffen und Handarbeitsnachmittage machen ihr ebenso viel Freude, wie das Zubereiten von leckeren Snacks für die Blutspender. „Von Frikadellen über Schnitzel, diverse Salate, Schnittchen, Häppchen, Käse, Schinken und Eier bieten wir schon Einiges, um die Leute wieder fit zu machen“, verriet die ehemalige Bankkauffrau. Eine Mammutaufgabe, an der sich weitere elf Frauen im Rentenalter beteiligen. Sie alle verarbeiten zu Hause oder aber auch vor Ort, was ein ortsansässiger Lebensmittelhändler vorab zu reduzierten Preisen geliefert hatte.