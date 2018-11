Ortsrat tagt

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Ein Kleinod am Fährwisch

Lars Köppler

Der Ortsrat Ottersberg befasst sich in seiner Sitzung an diesem Mittwoch unter anderem mit drei Anträgen der CDU-Fraktion, die das Areal zwischen Otterbad, Schule und Sportzentrum attraktiver gestalten will.