Hüseyin Senol bereitete den anderen Kandidaten deutsch-türkische Hausmannskost zu. (Björn Hake)

Mit dem Anruf aus Köln hatte Hüseyin Senol überhaupt nicht mehr gerechnet. Doch dann meldete sich die TV-Produktionsfirma der Sendung „Das perfekte Dinner“ plötzlich bei dem Oytener – rund dreieinhalb Jahre nachdem er sich aus „Jux und Tollerei“, wie er selbst sagt, für die Teilnahme beworben hatte. Auch wenn er die Bewerbung zwischenzeitlich noch einmal erneuert hatte, habe er das Thema „gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt“. Doch dann ging alles schnell.

Nach einem mehrstündigen Telefoninterview kam er in die engere Auswahl von 15 potenziellen Kandidaten aus der Region Bremen. Es folgte ein Casting bei ihm zu Hause, bei dem er die Produzenten zu überzeugen wusste, sodass er für die Sendung, bei der fünf Teilnehmer von Montag bis Freitag der Reihe nach für die anderen kochen und sich gegenseitig für die Bewirtung bewerten, ausgewählt wurde. Und nur zwei Wochen nach der Zusage wurde Anfang März auch schon gedreht. Das Ergebnis, die fünf Folgen mit Senol sowie drei Bremern und einem Ganderkeseer, sind nun kürzlich auf dem TV-Sender Vox ausgestrahlt worden.

Undankbare Aufgabe

Der 54-Jährige hatte die undankbare Aufgabe, der erste Gastgeber zu sein. Undankbar deshalb, weil man das Prozedere an dem Abend und die anderen Kandidaten noch nicht kenne und somit auch nicht wisse, ob etwa ein Vegetarier unter ihnen ist, erzählt Senol. Das war jedoch nicht der Fall und so konnte er wie vorgesehen türkisch-deutsche Hausmannskost servieren. Auf türkische Vorspeisenvariationen folgte Grünkohl mit Sucuk, Geflügelwurst, Kartoffeln und Rind- und Lammfleisch sowie Zitronengrasspieße mit Koriander, Erdnussdip und Wildkräutersalat als Nachspeise. „Ich wollte ein bisschen was anderes machen, auch wenn ich wusste, dass man mit dem Gericht beim ,perfekten Dinner' nicht gewinnen kann“, erklärt Senol die Auswahl. Zu einem zünftigen Kohlessen gehört natürlich auch eine Kohltour – und so zogen die Teilnehmer nach dem Kennenlernen mit Bollerwagen einmal um den Block in Oyten.

Immer dabei, die Kameras des Produktionsteams. „Aber das mit der Kohltour und auch sonst alles war meine Idee“, will Senol betont haben, dass es kein Skript oder redaktionelle Vorgaben bei dem TV-Format gibt. Die markante Stimme aus dem Off, die bei der Ausstrahlung dieser Sendung immer zuhören ist und auch direkt mit den Kandidaten kommuniziert, werde jedoch erst später auf die Tonspur gelegt. Die zu hörenden Fragen seien jedoch identisch mit denen, die wirklich bei der Aufzeichnung gestellt wurden. „Da ist nichts gekünstelt, man vergisst die Kameras auch zwischenzeitlich, wirklich verdrängen kann man sie aber nicht.“

Langer Drehtag

Morgens um 9 Uhr begannen die Dreharbeiten, bis um 18 Uhr die Besucher kamen, wurden fleißig in der Küche die Speisen vorbereitet. Hilfe bekam Senol dabei von einer seiner drei Töchter. „Man lässt es an dem Tag einfach irgendwie laufen. Es ist einiges schief gegangen, aber ich bin trotzdem sehr gelassen geblieben“, sagt der Oytener, der in der Gemeinde ein Reisebüro betreibt. Am Ende sei er aber fix und fertig gewesen. „Der anstrengende Tag schafft einen wirklich.“

Insgesamt rund 26 Stunden Filmmaterial sind an dem einen Tag zusammengekommen, zusammengeschnitten wurden diese fürs Fernsehen dann auf etwa 45 Minuten. „Wir wussten selbst nicht, was es in die Sendung schafft“, berichtet Senol davon, dass die Ausstrahlung für ihn und seine Familie letztlich auch eine Überraschung gewesen sei. Manches hätte anders geschnitten werden können, befindet der 54-Jährige, im Großen und Ganzen sei er aber zufrieden, wie er rübergekommen ist.

Gruppe noch in Kontakt

„Es hat sehr viel Spaß gemacht“, bilanziert Senol, der sich die Laune auch nicht dadurch verderben lässt, dass er am Ende von den anderen Kandidaten die wenigsten Punkte erhielt und damit auf dem letzten Rang landete. „Vom Aufwand her hätte ich wohl gewonnen“, hebt er die durchweg frischen Zutaten seines Menüs hervor. Die eher geringen Bewertungen nimmt der Oytener seinen Mitstreitern aber nicht übel, sie alle sind „supernette Leute“. Die Gruppe sei noch immer in Kontakt und wolle sich auf jeden Fall bald noch einmal zum Essen treffen „Kochen muss dann keiner von uns“, merkt Senol mit einem Lachen an. Und Kameras werden bei diesem Mal dann auch nicht mit dabei sein.