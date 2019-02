Till Bräkling darf sich nun offiziell "Eltern-Medien-Trainer" nennen. Der Bedarf nach Aufklärung im Umgang mit Smartphone und Co. ist seiner Ansicht nach auch bei Erwachsenen groß. (Björn Hake)

Früher lagen Smartphone und Tablet bei Till Bräkling zu Hause immer direkt auf dem Küchentresen. So, dass jedes Familienmitglied jederzeit darauf schauen konnte und Zugriff hatte. Mittlerweile ist das anders. Denn Bräkling, bei der Stadt Achim zuständig für den Bereich „Kinder und Jugend“, hat im vergangenen Jahr eine Zusatzausbildung zum „Eltern-Medien-Trainer“ gemacht und in diesem Zuge eben auch seinen eigenen Medienkonsum hinterfragt.

Das Wissen, das er sich in der rund einjährigen Fortbildung angeeignet hat, will er nun auch entsprechend an Eltern oder auch Betreuungspersonal in Kindergärten und Schulen weitergeben. „Die Nutzung von digitalen Geräten schleicht sich immer mehr in den Alltag ein“, sagt Bräkling. „Das ist in vielerlei Hinsicht sehr praktisch, aber damit schleichen sich eben auch automatisch Risiken ein.“ Seine Zusatzausbildung hat er mit dem Ziel gemacht, das Thema Medienkompetenz in Achim mehr in den Fokus zu rücken. Das gelte für Kinder und Jugendliche, aber eben auch für deren Eltern und Betreuungspersonen.„Uns war schon länger bewusst, dass das ein sehr wichtiges Thema ist und wir dem auch als Stadt mehr Bedeutung beimessen müssen“, erklärt er seine Intention für die Ausbildung. Doch die Mühlen der Verwaltung mahlen eben häufig langsam – zu langsam für die rasanten Entwicklungen bei Smartphones, Computerspielen und Co..

Eltern aufklären

Mit dem Abschluss als Eltern-Medien-Trainer will Till Bräkling das Thema nun aktiv angehen und den Startpunkt setzen, um verschiedene Maßnahmen auf den Weg zu bringen. „Mir ist es wichtig, die Eltern aufzuklären, damit sie selbst eine Haltung zum Thema Mediennutzung entwickeln“, sagt er. Das gehe von Informationen über die neusten Computerspiele über die Auswirkungen von exzessiver Mediennutzung bis hin zu Fragen der Datennutzung und des Datenverkaufs.

„Mir geht es definitiv nicht darum, nur die Risiken aufzuzeigen und die ,neuen Medien' pauschal zu verteufeln, sondern auch Hinweise zu geben, welchen positiven Nutzen sie im Alltag haben können.“ Dabei stehe eben auch die Frage im Raum, wie man Medien in der Erziehung einbezieht. Schließlich würden Kinder und Jugendliche den Umgang mit Medien meist zuerst in der Familie erlernen. „Die Eltern sind auch bei der Mediennutzung häufig Vorbild für ihre Kinder“, sagt Bräkling. „Da sollte man seinen eigenen Medienkonsum eben auch als Erwachsener hinterfragen.“

Großer Informationsbedarf

Wie genau Bräkling die Zusatzqualifikation nun in seiner täglichen Arbeit mit einfließen lassen wird, steht aktuell noch nicht konkret fest. Eine erste Veranstaltung habe es im vergangenen Jahr zu dem Thema bereits bei einem Elternabend am Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasium gegeben. „Wir befinden uns aber aktuell erst noch im Aufbau“, gibt Bräkling zu bedenken. „Wir haben noch keine fertigen Angebote im Schrank.“ Interessierte Eltern oder auch Pädagogen könnten sich allerdings bereits jetzt bei ihm melden. „So kann man auch gemeinsam schauen, welche Inhalte im speziellen Fall am sinnvollsten sind.“

Darüber hinaus befinde sich die Stadt auch in Gesprächen mit der Fachstelle für Sucht und Suchtprävention in Achim, um möglicherweise gemeinsame Projekte auf den Weg zu bringen. Die Fachstelle bietet nämlich bereits Veranstaltungen zum Thema Medienkonsum an. „Das städtische Angebot soll definitiv keine Konkurrenz dazu sein“, betont Till Bräkling. Im Gegenteil: „Ich bin sicher, dass der Bedarf so groß ist, dass wir auch gemeinsam nach wie vor nur einen kleinen Teil abdecken können.“

Interessierte können sich per E-Mail an t.braekling@stadt.achim.de wenden.