Carolin Habekost in ihrem Büro in Emtinghausen. Hier coacht sie online Mütter und nimmt ihre Podcasts auf. (Björn Hake)

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf: Ein Thema, das sicherlich viele junge Familien beschäftigt. Häufig ist das klassische Modell noch: Die Frau bleibt zu Hause, während ihr Mann auf der Karriereleiter nach oben klettert. Jede Familie muss da ihre ganz eigene Lösung finden.

Carolin Habekost aus Emtinghausen hat ihr Lebenskonzept gefunden. Sie hat sich selbstständig gemacht. Ihr Geschäftsmodell lautet „Finde dein Mama-Konzept“. Die Idee dahinter: Müttern, die in Elternzeit sind, beim Wiedereinstieg in den Beruf helfen oder Müttern, die sich völlig überlastet fühlen, Wege aufzuzeigen, den Tagesablauf besser zu organisieren. Die 32-jährige Carolin Habekost weiß, wovon sie spricht. Sie ist selbst Mutter von zwei Kindern, arbeitet in Teilzeit in Bremen bei der HEC GmbH und hat sich zusätzlich mit ihrer Selbstständigkeit ein zweites Standbein aufgebaut. „Durch meinen Arbeitgeber in Bremen habe ich das Glück, dass sich beides miteinander vereinbaren lässt“, sagt sie. Für ihr Geschäftsmodell „Finde dein Mama-Konzept“ muss sie wiederum gar nicht ihr Haus verlassen. „Das findet meist in meinem Büro in unserem Haus statt“, sagt sie. „Und zwar online. Für uns Mamas ist es praktisch, da wir keine Fahrtwege haben und uns auch abends online treffen können, wenn die Kinder schlafen.“

Gespräche per Webcam

In der Praxis sieht das dann folgendermaßen aus: Meist in Einzelgesprächen, Carolin Habekost und ihre Kundin verabreden sich über Webcam, versucht die 32-Jährige herauszufinden, wo der Schuh bei der Mutter drückt. Sprich: Will sie den Wiedereinstieg in den Beruf und wenn Ja, wie kann man ihr dabei helfen? Oder ist sie überlastet durch Beruf und Kinder und wie kann man den Alltag besser organisieren.

„Manchmal spreche ich mit Frauen, die völlig erschöpft wirken. Sie kümmern sich um die ganze Organisation, haben keine Freizeit mehr. Oft sind es aber nur kleine Stellschrauben, an denen man drehen muss, um den Alltag besser zu organisieren und das Leben einfacher zu machen.“ Aber auch um Betreuungsfragen für die Kinder geht es. „Auch hier muss man eine Form finden, die für die Familie passt.“ Das Stichwort lautet bei Carolin Habekost vor allem Hilfe zur Selbsthilfe. „Durch meine Coachings sollen die Mütter Klarheit darüber gewinnen, wann sie wieder arbeiten wollen.“

Carolin Habekost hat dieses Lebenskonzept für sich selbst schon gefunden. „Nach dem Bachelor der Kommunikationswissenschaft und dem Master in Rhetorik und Sprecherziehung habe ich als Trainerin gearbeitet, zuletzt in einer Trainingsfirma, in der ich Seminare gegeben habe. Hier war ich während der Woche in Deutschland in einem Hotel untergebracht und habe Seminare gegeben. Inhaltlich war die Arbeit großartig, aber die Rahmenbedingungen passten nicht mehr, als unsere Tochter zur Welt kam“, erzählt sie.

Also absolvierte sie eine Systemische Coaching Ausbildung, als sie in Elternzeit war. Nach der Geburt des Sohnes folgte eine Weiterbildung. „Ich habe ein Modell für mich gesucht, mit dem ich Familie und Beruf vereinbaren und damit auch Geld verdienen kann.“ Das scheint sie mit „Finde dein Mama-Konzept“ gefunden zu haben. Es sind aber nicht nur Coachings, die sie anbietet. In ihrem Büro ist die Tür mit vielen Zetteln beklebt, auf denen Ideen gesammelt werden. Ideen für ihren Podcast, den es seit 2017 gibt.

Dabei handelt es sich um Audio-Dateien, die man sich im Internet anhören kann. Hier werden ganz unterschiedliche Felder behandelt. „Die Themen der ersten zehn Episoden habe ich mir selbst überlegt. Unter anderem ging es um die Frage, wie man einen Kita-Platz bekommt. Mittlerweile übernehme ich auch Ideen von Kunden“, verrät Carolin Habekost. So hat sie auch schon Apps vorgestellt, die Müttern im Alltag helfen. Zu hören ist sie meist solo, es gibt aber auch Interview-Formate.

Für Carolin Habekost scheint sich der Schritt in die Selbstständigkeit gelohnt zu haben, ihr Angebot wird gut angenommen. „So wie es jetzt ist, ist es völlig ausreichend.“ Und viel wichtiger: „Familie und Beruf lassen sich sehr gut miteinander vereinbaren.“



Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.carolinhabekost.de.