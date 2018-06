Das Goldmund-Quartett mit Raphael Paratore, Pinchas Adt, Florian Schütz und Christoph Vandory (von links) wusste zu überzeugen. (Björn Hake)

Langwedel-Etelsen. Zur Eröffnung der diesjährigen Saison "Klassik im Schloss - Sommerkonzerte im Schloss Etelsen" war am Sonntag das junge, be­reits international erfolgreiche Gold­mund-Quartett zu Gast. Mit Werken von Joseph Haydn, Dimitri Schosta­kowitsch und Johannes Brahms er­klang ein so kontrastreiches wie hoch­karätiges Programm, das Johannes Mnich, musikalischer Leiter der Kon­zertreihe, wie immer mit kundigen, durch schöne Anekdoten ergänzten Erläuterungen moderierte.

Florian Schötz (Violione), Pinchas Adt (Violine), Christoph Vandory (Viola) und Raphael Paratore (Cello) sind Preisträger des renom­mierten Internationalen Quartettwett­bewerbs an der Londoner Wigmore Hall und schon wieder in den Startlöchern zu einem weiteren großen Wettbewerb in Australien, was auch Ursache einer Umstellung des ange­kündigten Programms war.

Den Auftakt machte daher das Streich­quartett in G-Dur op. 54 von Joseph Haydn. Spannungsreich und witzig, voll überraschender Effekte, bietet die­ses Werk ein perfektes Podium für Virtuosität und Brillanz seiner Musi­ker. Mit jugendlicher Frische und lie­bevoller Gestaltung all der verspielten Details, der rhythmischen Akzente, Zäsuren und Ritardandi, gestalteten die Musiker das Werk zugleich transparent und federleicht. Mit inniger Empfind­samkeit war der zweite Satz gestaltet, ein opernhaft gesangliches Allegretto, das, im Jahr 1788 entstanden, eine tief romantische Ausstrahlung besaß und ebenso wie das darauf folgende Menu­ett von der immer wieder Grenzen überschreitenden Modernität des Pio­niers der Wiener Klassik zeugte.

Eine Fülle von Klangfarben

Meisterhaft gelang das Spiel der Musiker mit den witzigen Perio­denerweiterungen der eigentlich vier­teiligen Sequenzen im Menuett-Satz, und das Presto war von so unbe­schwerter Lebendigkeit, dass man seine ungeheuren virtuosen Herausfor­derungen nur bemerkte, wenn man die scheinbar im Zeitraffer über die Griff­bretter fliegenden Finger der Musiker ins Visier nahm.

Einen denkbar starken Kontrast hierzu bildete das Quartett Nr. 3 in A-Dur von Dimitri Schostakowitsch, das im Jahr 1946 entstand. In seiner Grund­stimmung kann man viel von der inne­ren und äußeren Destruktion der Kriegsfolgen spüren, doch sicherlich nichts von den Erwartungen, die die sowjetischen Machthaber an den Komponisten hegten: Keine Verherrli­chung von Heldenmut und Siegeskraft, sondern nur Trauer, Resignation und eine im letzten Satz als berührend in­tensives Gespräch geführte, zutiefst intellektuelle Frage nach dem Sinn.

Großartig präsentierten die jungen Musiker die ganze Fülle der Klangfar­ben von trotzig-plakativem Sarkasmus des Kopfsatzes über das geradezu psy­chedelisch anmutende Pochen der Angst und die immer wieder anstim­mende dunkle Klage der tiefen Strei­cher bis hin zu den schrillen und schroffen Ausbrüchen wütender Ener­gie. Im Finalsatz folgte der tiefen Re­signation des Adagio, dessen trauer­volles Duo von Cello und Bratsche den Schmerz einer bloßgelegten Seele malte, eine berührende Vision von auf­scheinendem Licht, einem ersten Lä­cheln nach tiefem Leid. Ein langer Flageolett-Seufzer der Violine been­dete das Werk.

Das Streichquartett Nr. 2 in a-Moll op. 51/2 von Johannes Brahms ist unter dem Titel "Frei aber einsam" bekannt - dem Lebensmotto des Brahms-Freundes und Geigers Joseph-Joachim, dessen Freundschaft zur Zeit der Ent­stehung dieses Werkes im Jahr 1873 gerade zu enden drohte. Es zählt zu den schwerer zugänglichen Werken des Meisters, von beinahe zögerlicher Ruhe geprägt, und in den lyrisch ge­sanglichen Passagen stets voller Weh­mut.

Düsterkeit und beinahe abweisende Introvertierheit blieb vom ersten bis zum dritten Satz dominierend; wie eine Erlösung war dann der Finalsatz, in dem sich die Fülle all der verzagten und fragenden Motive zu einem Fazit ordnete. Auch in diesem Finale hat das Cello eine besondere, von Paratore herausragend umgesetzte Rolle inne; es spricht gleichsam noch einmal voll Wärme dem Freund zu, bevor die kurze Stretta mit ihrem ungarisch an­mutenden Thema das Werk trotzig en­den lässt.

Hell und voll unbeschwerter Musizier­freude war schließlich die dem lang anhaltenden Beifall des Publikums ge­schuldete Zugabe: Das Ada­gio aus dem ersten Streichquartett von Joseph Haydn ließ das Konzert mit Wärme und Innigkeit ausklingen.