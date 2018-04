Erst lag er, der Maibaum, dann richtete das THW Achim ihn vor den Augen zahlreicher Schaulustiger auf dem Bibliotheksplatz auf. (Kai Purschke)

Die Achimer Innenstadt leidet die meiste Zeit unter Frequenzmangel, aber eines lässt sich doch immer wieder feststellen: Wenn die Achimer gerufen werden, kommen sie. Und das in Scharen. So war selbst Bürgermeister Rainer Ditzfeld, und der hat schon viele Volksfeste eröffnet, ob des großen Andrangs überrascht, der am Sonntagmittag auf dem Bibliotheksplatz herrschte. "So viele waren es bisher nie", stellte das Stadtoberhaupt erfreut fest und tatsächlich: Schätzungsweise 250 Menschen wollten sich das Aufrichten des Maibaums nicht entgehen lassen, viele von ihnen hatten sich daher frühzeitig die besten Plätze in der Außengastronomie gesucht. Andere saßen auf Bänken und ein Senior und sein Enkel hatten sich gleich hinters Steuer des neuen, hölzernen Feuerwehrautos am Glockenspiel geklemmt. Der Shanty-Chor Oyten gab den musikalischen Startschuss.

Ziemlich genau um 13 Uhr hatte der Achimer Ortsverband des Technischen Hilfswerks (THW) in Kooperation mit der Feuerwehr den Baum fürs Maibaumfest aufgestellt, während die meisten Achimer das von der Marktpassage aus betrachteten. "Ich möchte mich bei allen bedanken", sagte Ditzfeld und sorgte direkt im Anschluss unfreiwillig für einen Lacher, als er die Achimer Groenfingers hervorheben wollte, die die Fußgängerzone mal wieder vorbildlich geschmückt hatten. "Ihr kennt sie alle", rief Ditzfeld also den neugierigen Achimern zu und weiter "liebe Gertrud, komm her". ,Gerhild', rief die Genannte zurück und dem Bürgermeister damit in Erinnerung, wie sie wirklich heißt. Als Ditzfeld nach seinem Versprecher verkündete, dass es aufgrund einer Wette nun 80 Liter Freibier zur Eröffnung des Festes geben würde, war die Stimmung natürlich gut.

Schon früh viel los

Was auffiel: Lange bevor sich die Szene auf dem Bibliotheksplatz abspielte und kurz danach die Geschäfte öffneten, waren die Achimer und die Besucher von außerhalb auf den Beinen. Das Kinderkarussell drehte sich bereits und während "Alles was ich will, bist du" aus den Boxen schallte, lief nebenan der Pflanzenverkauf auf Hochtouren. "Wie lange sind Sie denn heute hier", wollte eine ältere Dame vom Verkäufer wissen, da sie keine Lust hatte, die Pflanzen übers Maibaumfest zu schleppen. "Bis wir keine Blumen mehr haben", erklärte ihr der junge Mann und die Seniorin war sehr zufrieden.

Das konnten zu diesem frühen Zeitpunkt die meisten Flohmarktbeschicker noch nicht von sich behaupten. "Schlecht" liefen die Geschäfte bis dahin etwa bei Charlotte Busch, die aus Verden bereits um 8 Uhr morgens zum Alten Markt in Achim aufgebrochen war. Davon aus der Ruhe bringen, ließ sie sich aber nicht. "Das Standgeld haben wir drin, das Wetter ist gut und Brot müssen wir uns davon auch nicht kaufen", erzählte sie und wirkte tatsächlich ganz entspannt. "Wenn es noch ein bisschen was gibt für uns, ist gut. Wenn nicht, dann nicht." Ob es am Sortiment, Trödel und altes Besteck, lag? "Ne, ist auch bei uns noch nicht so doll", sagte eine Bremerin, die mit ihrer Tochter Gesellschaftsspiele im Angebot hatte. Sie ging aber fest davon aus, dass am Nachmittag mehr los sein würde. "Die Leute müssen sich ja erst mal aufraffen. Die kommen schon noch, wir kennen das schon", behielt sie ihre Zuversicht.

Die haben auch Stadtmarketing-Frau Anneke Luig und Marktmeisterin Myriam-Yasmin Schulz mit ihrem Achim-kocht-Stand zur Schau getragen, wo die Besucher sich über den stadtweiten Kochwettbewerb informieren und sogleich ihre Lieblingsrezepte abgeben konnten. "Sie sind interessiert und fragen nach der Aktion", erzählte Anneke Luig vom Zuspruch und davon, wie ein Mann direkt am Stand ein Rezept aufschreiben wollte, um es in die Sammelbox zu werfen. "Seine Frau hat ihn aber gebremst und gesagt, das könne er doch nicht einfach so mal eben machen."

Neben den Ständen, an denen sich die Besucher vor allem informieren oder etwas besichtigen konnten – ein THW-Boot oder ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr etwa –, gab es auch ein paar Gelegenheiten, etwas auszuprobieren. Wer erste Golfversuche absolvieren oder sich in Lebensrettung versuchen wollte, für den hielt das Maibaumfest ebenfalls Anlaufstellen bereit.