Inge Wellmann aus Thedinghausen setzt bei ihren Bildern auf kräftige Farben. Einige ihrer Werke sind nun ausgestellt. (Björn Hake)

Kunst im Restaurant? Passt das eigentlich zusammen? Anscheinend schon. Denn nachdem zuletzt die beiden aus Thedinghausen kommenden Künstlerinnen Marianne Domröse und Gabriela Schankin sowie Magdalene Brahms aus Cloppenburg ihre Werke in dem Restaurant Romance zeigten, schickt sich nun die nächste Künstlerin an: Inge Wellmann. Sie wird ihre Bilder voraussichtlich bis Mitte April im Romance in Thedinghausen ausstellen.

Für Inge Wellmann ist das ein Heimspiel. „Ich bin in Thedinghausen geboren, hier aufgewachsen und lebe auch immer noch hier“, erzählt die 65-Jährige. Acht ihrer Bilder hat sie nun in dem Restaurant platziert, die von den Besuchern in Augenschein genommen werden können. Und eines fällt selbst dem ungeübten Künstlerauge sofort auf: Inge Wellmann arbeitet gerne mit bunten und kräftigen Farben. Ein Lieblingsbild habe sie nicht. „Ich mag alle meine Werke.“

So richtig los ging es mit dem Malen für Inge Wellmann 1993. „Mit kleinen Aquarellbildern bin ich damals angefangen“, erinnert sie sich. Später habe sie noch einen Malkurs an der Volkshochschule in Verden belegt. „Dann kamen immer größere Motive und ich bin auf Acryl umgestiegen.“ Fremd war ihr die Kunst und das handwerkliche Arbeiten aber auch vorher nicht, denn sie ist gelernte Goldschmiedin.

Wege der Inspiration

Der Entstehungsprozess ihrer Bilder sei immer unterschiedlich. „Man sieht irgendwo etwas Interessantes, schnappt eine Idee auf. Ich werde auf ganz unterschiedliche Art inspiriert“, sagt Inge Wellmann. Daher sei es auch schwierig zu sagen, wie lange sie jeweils für ein Bild brauche. „Wenn ein Bild fertig ist, dann stelle ich es erst einmal zur Seite. Wenn ich nach einiger Zeit wieder draufschaue und mir etwas nicht gefällt, dann lege ich noch einmal Hand an.“

Dass sich das Romance immer mehr auch zum Treffpunkt von Künstlern in der Gemeinde Thedinghausen entwickelt, dafür ist vor allem Marianne Domröse verantwortlich. Sie ist selbst Künstlerin, Mitglied im Kulturverein Thedinghausen und sorgt dafür, dass immer wieder Werke in dem Restaurant Platz finden.

„Das geht natürlich auch nur im Zusammenspiel mit den Inhabern des Restaurants, aber das klappt ganz wunderbar“, verrät sie. Und so versichert sie, dass auch schon weitere Künstler zugesagt haben, ihre Werke im Laufe des Jahres in Thedinghausen zu zeigen. „Die Rückmeldungen der Besucher sind durchaus positiv“, erzählt Marianne Domröse. „Es ist einfach auch ein schöner Standort für Ausstellungen.“ Bisher haben allerdings nur Frauen im Romance ausgestellt. „Das muss natürlich nicht so bleiben. In Thedinghausen sind aber einfach mehr Frauen künstlerisch aktiv.“

Wellmann verspürt keine Nervosität

Auch Inge Wellmann gehört zum Kulturverein Thedinghausen und dem Organisationsteam der Kunsttage. Dort hat sie auch schon selbst ausgestellt. „Dass ich meine Bilder auch der Öffentlichkeit zeige, das ging so Mitte der 1990er-Jahre los“, erinnert sich die 65-Jährige. Von Nervosität spürt sie dann nichts. „Da hab ich mittlerweile schon ein bisschen Routine. Außerdem bin ich am produktivsten, wenn ich etwas Druck habe.“

Dennoch verbindet Inge Wellmann das Malen keinesefalls in erster Linie mit Druck. Ganz im Gegenteil: „Das ist für mich pure Entspannung“, sagt sie. „Und außerdem ist es ja ein Hobby – und so soll es auch bleiben.“