Der Arbeitsplatz von Landrat Peter Bohlmann ist das Kreishaus in Verden. Das wird wohl so bleiben, denn einen Gegenkandidaten bei der Landratswahl gibt es bisher nicht. (Focke Strangmann)

Die Landratswahl rückt näher (26. Mai), ein Gegenkandidat für Amtsinhaber Peter Bohlmann (SPD) ist aber nicht in Sicht – und das wird sich wohl auch nicht mehr ändern. Klar ist, dass Bohlmann weitermachen möchte (wir berichteten). Sicher ist nun auch, dass die CDU keinen eigenen Kandidaten stellen wird. „Die CDU im Landkreis Verden setzt auf eine Fortsetzung der konstruktiven Zusammenarbeit mit Landrat Peter Bohlmann zur weiteren Umsetzung unserer Ziele und Ideen für die Menschen sowie zur tatkräftigen Weiterentwicklung unseres Landkreises.“ So heißt es im Beschluss, den die Kreis-CDU nun im Kreisparteiausschuss gefasst hat.

Dem vorausgegangen war eine ausführliche Diskussionsrunde mit Bohlmann, in der er sich den Fragen der Christdemokraten gestellt hat. Dabei ging es im Kern um eine Bilanz der Arbeit der Verantwortungsgemeinschaft im Landkreis (CDU, SPD und Kreisverwaltung) sowie darum, welche künftigen Herausforderungen zu bewältigen sind. „Sicherlich gibt es in einigen Punkten unterschiedliche Meinungen, aber grundsätzlich sind wir zufrieden mit der Arbeit des Landrates“, sagte CDU-Kreisvorsitzender Adrian Mohr auf Nachfrage. Zu den Punkten, die die Christdemokraten herausgearbeitet haben und die in den kommenden Jahren abgearbeitet werden sollen, gehören unter anderem: weiterer Ausbau der verkehrlichen und digitalen Infrastruktur; Digitalisierung und Prozessoptimierung – Chancen für mehr Bürgernähe; Kreisentwicklung stärker koordinieren.

Auch kritische Stimmen in der CDU

Dass die CDU als stärkste Fraktion im Verdener Kreistag keinen eigenen Kandidaten ins Rennen schickt, gefällt in der Partei nicht jedem, weiß Adrian Mohr. „Da gibt es durchaus kritische Stimmen. Wir müssen als CDU aber auch über unseren eigenen politischen Schatten springen. Herr Bohlmann wird respektiert und er leistet fachlich gute Arbeit.“

Die Grünen im Landkreis sehen das etwas kritischer. „Vor allem im Bereich Klima- und Umweltschutz würden wir uns mehr Einsatz wünschen“, sagte Stefan Okrongli, Vorstandsmitglied der Kreis-Grünen. Ein eigener Kandidat oder Kandidatin ist aber auch hier nicht in Sicht. „Ganz ausschließen können wir das noch nicht. Es sieht momentan aber nicht danach aus.“ Entscheidend sei unter anderem, was die anderen Parteien machen würden, erklärte Okrongli. Sprich: FDP, Linke und AfD.

Gero Hocker von der FDP: „Wir werden aller Voraussicht keinen Kandidaten stellen“, sagte der Kreisvorsitzende. „Zumindest zeichnet sich das derzeit nicht ab.“ Grundsätzlich finde er es aber „sehr schade, dass die CDU keinen Bewerber ins Rennen schickt“. Fachlich sei Bohlmann sehr gut, lobte Hocker, „ich finde aber, dass CDU, SPD und Kreisverwaltung zu oft auf Schmusekurs sind“.

AfD will sich neutral verhalten

Auch die AfD bemängelt, dass es wohl keinen weiteren Kandidaten geben wird. „Wir hätten uns einen stärkeren politischen Wettbewerb gewünscht. Aus Sicht der AfD-Kreistagsfraktion hätte es aber keinen Sinn gemacht, einen eigenen Kandidaten in ein aussichtsloses Rennen um das Landratsamt zu schicken“, sagte Sebastian Dahlweg, Mitglied der AfD im Verdener Kreistag und Beisitzer im Kreisverband. Die AfD sehe die Kompetenzen von Bohlmann als Landrat und werde sich für die bevorstehende Landratswahl neutral verhalten.

Die Linke hatte unserer Zeitung bereits im August 2018 erklärt, keinen Kandidaten zu nominieren. „Von uns kommt nichts“, hatte Vorstandsmitglied Jürgen Baumgartner erklärt.

Somit scheint der Weg für eine weitere Amtszeit von Bohlmann sicher. Gewählt werden muss natürlich dennoch. Wie die Kreisverwaltung erklärte, würde bei der Wahl am 26. Mai dann nur der Name des einen Kandidaten auf dem Wahlzettel stehen. Zum Ankreuzen gäbe es dann Ja oder Nein. Bei Gleichstand oder bei mehr Nein-Stimmen müsste die Direktwahl wiederholt werden.