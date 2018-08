Der Hof "Kedenburg's Schweinerei" in Hintzendorf-Stellenfelde verfügt seit Neuestem auch über ein Hühnermobil mit 245 Tieren. Tochter Mia lässt es sich nicht nehmen, die Hühner mit Spezialfutter zu versorgen. (Fotos: Michael Braunschädel)

Posthausen. Eigener Futteranbau mit klaren Sicherheitsstandards, Hühner mit großzügiger Freilauffläche und Mastschweine, die mit Liebe und Fürsorge aufgezogen werden sollen – diesen Anspruch an sich selbst stellen Heiko und Birte Kedenburg bei der täglichen Arbeit auf ihrem 35 Hektar großen Hof "Kedenburg's Schweinerei" in Hintzendorf-Stellenfelde, der am Sonntag, 26. August, zum Schauplatz eines großen Hoffestes werden wird. Interessiertes Publikum hat von 11 bis 17 Uhr die Gelegenheit, bei Führungen hinter die Kulissen des landwirtschaftlichen Betriebs zu blicken, sich vom Programm oder einfach nur von der Idylle berieseln zu lassen.

In der dritten Generation wird der im Jahr 1945 gegründete Hof mittlerweile von Heiko und Birte Kedenburg geführt und dort Schweinefleisch produziert. Und auch die vierte Generation packt schon fleißig mit an, etwa wenn sich Tochter Mia zum Beispiel um die Versorgung der 240 Hennen und fünf Hähne kümmert. "Schon unsere Großeltern züchteten Mastschweine für den Weiterverkauf", erzählt Birte Kedenburg. In den vergangenen Jahrzehnten erfuhr der Betrieb eine kontinuierliche Weiterentwicklung. Die Eheleute haben die Regie auf dem Hof mit seinen 80 Sauenplätzen vor acht Jahren übernommen und in dieser Zeit ebenfalls eine Menge bewegt. Im Mittelpunkt von "Kedenburg's Schweinerei" steht der Direktvertrieb von hochwertigem Fleisch aus tier- und artgerechter Haltung. "Wir möchten, dass es unseren Schweinen gut geht, denn das sichert die Qualität des Fleisches", erklärt Heiko Kedenburg.

Der Landwirt und seine Frau belassen die Ferkel daher bis zur Entwöhnung bei der Muttersau, ehe die Tiere in kleinen Gruppen gehalten werden. Aber auch die Mastschweine leben in Kleingruppen auf Strohhaltung. "Kurze Wege bedeuten wenig Stress für die Tiere, was sich auf die Qualität unseres Fleisches auswirkt", stellen die Kedenburgs fest. Ein weiterer Faktor, damit das Fleisch dem Verbraucher schmeckt, ist für Heiko und Birte Kedenburg die Futtermittelsicherheit. "Wir produzieren 90 Prozent des Futters selber. Das Futtergetreide bauen wir auf den umliegenden eigenen Hofflächen an", erklärt der Landwirt. Eine Flächentausch-Kooperation mit angrenzenden Landwirten soll derweil eine einseitige Belastung der Böden verhindern und trotz hoher Nutzung eine gute Bodenkultur garantieren.

Im vergangenen Jahr errichteten die Eheleute auf ihrem Areal zudem einen kleinen Hofladen mit einem Food-Automaten, der rund um die Uhr zugänglich ist, und einer Sitzgelegenheit zum Verweilen. Dienstags und sonnabends ist dort auch das persönliche Gespräch möglich. Zu kaufen gibt es in dem Hofladen frische Produkte vom Hof und aus der Region wie beispielsweise Schinken, Schmetterlingssteaks, Sülze, Mettwurst, Eier oder Bärlauch-Bratwurst, aber auch süße Leckereien wie Honig oder Getränke sind in dem Automaten vorrätig. Neueste Errungenschaft der Kedenburgs ist allerdings das Hühnermobil mit derzeit 245 Tieren, das mit einem Elektrozaun – sowie unter den wachsamen Augen von Dobermann-Husky-Mischling Balou – von ungebetenen Gästen wie Fuchs und Wildschwein abgeschirmt ist. Das Mobil ermöglicht Heiko und Birte Kedenburg eine Freilandhaltung der besonderen Art. Das Stallsystem soll die artgemäße und umweltschonende Haltung von Hühnern sicherstellen. Ihre Hühner füttern die Landwirte mit einem Futter, das mit Oregano und Mais angereichert ist. "Das Oregano ist gut für den Geschmack und der Mais für die Farbe der Eier", sagt Birte Kedenburg. Und zudem sollen die Futterzusätze vor der in der Hühnerhaltung gefürchteten Schwarzkopfkrankheit schützen.

Alles Wissenswerte über ihren Hof wollen Heiko und Birte Kedenburg beim Hoffest am 26. August erzählen. Neben Führungen gibt es auch ein Programm speziell für die jungen Besucher, die sich beim Kinderschminken, in der Hüpfburg oder beim sogenannten Pony-Funy auf Stoffpferden vergnügen können. Zudem ist Grillfeuer BBQ aus Oyten zu Gast. Zwei Aussteller präsentieren außerdem Dekosachen aus Holz, Beton und Draht und auch Kettensägenkunst wird geboten.