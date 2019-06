Zum Abschlussessen kam die Jury des Wettbewerbs "Achim kocht!" noch mal zusammen (von links): Henning Struckmann, Bernd Junker, Thorsten Springer, Klaus Freese, Marianne Baehr, Gisela Enders, Janina Neuhaus, Jens Buse, Birgitt Strittmatter und Rainer Ditzfeld. (SPRINGER photography/post production)

Achim zum Kochen und die Menschen zusammenzubringen. Dieses Ziel verfolgte Stadtmarketing-Chefin Anneke Luig, als sie die Bürger der Stadt im Frühling des vergangenen Jahres dazu aufrief, ihr Lieblingsrezept einzureichen und damit an einem Wettbewerb teilzunehmen. Gut ein Jahr ist seitdem vergangen, und nach einem eher verhaltenen Start konnte die Aktion „Achim kocht!“ mit mehr als 300 Einsendungen letztendlich doch einen vollen Erfolg verbuchen.

Die „ultimative“ Lasagne, das „weltbeste“ Dessert nachkochen zu lassen und zu bewerten oder Tante Friedas Linsensuppe doch noch zu verwerfen: Die Jury hatte in den vergangenen Monaten die Qual der Wahl. In loser Folge und an verschiedenen Orten ließen sich die Mitglieder von den Ideen und Fähigkeiten zahlreicher Hobbyköche überzeugen und stellten am Ende ein hochwertiges Kochbuch zusammen, das eine große Vielfalt kulinarischer Genüsse unterschiedlichster Ausprägungen in sich vereint. Darüber hinaus finden sich in dem reichbebilderten Werk kleine Geschichten, Anekdoten, Tipps und Tricks.

Trotz sorgfältiger Planung verzögert sich allerdings die Herausgabe, die eigentlich für Mitte Juni geplant war, um einige Zeit. Wie berichtet, ist der Startschuss für den Verkauf des Kochbuchs, das der WESER-KURIER herausgibt, nun für Mitte Oktober dieses Jahres terminiert. Als Grund für die Planänderung wurde unter anderem ein voller Kalender des Food-Experten und TV-Kochs Sebastian Lege angeführt, der als Schirmherr des nun abgeschlossenen Projektes bei der Buchpräsentation natürlich nicht fehlen darf. Zumal er einige Bücher auch signieren soll.

Was so manchen Fan zunächst vielleicht zunächst enttäuscht oder sogar verärgert haben mag, könnte sich im Nachhinein als positive Fügung erweisen, befanden die Juroren anlässlich eines abschließenden Treffens am Montagabend und empfahlen den Kauf der Rezeptsammlung als Weihnachtsgeschenk. Nach getaner Arbeit hatte sich die Gruppe auf Einladung von Marianne Baehr, Geschäftsführerin der Aller-Weser-Klinik, in der Cafeteria des Achimer Krankenhauses getroffen, um die Zusammenkünfte der vergangenen Monate noch einmal Revue passieren zu lassen.

Ein köstlicher Aperitif, ein auf den Punkt zubereitetes Stück Fleisch und Beilagen, die diesmal aus den Küchen der Mitglieder stammten, sorgten für nette Gespräche und einen unterhaltsamen Rückblick auf die zahlreichen Abende mit den Bürgerinnen oder Bürgern, die sich ohne Scheu vor Kritik an den Herd getraut hatten. Unter ihnen zum Beispiel Mitglieder der Feuerwehr, der Tennisgemeinschaft Uesen und des Kindergartens der St.-Laurentius-Gemeinde. Als absolutes Highlight fand auch das Food-Festival Erwähnung, das an einem Sonntag im Oktober 2018 bei herrlichem Herbstwetter für Begeisterung unter den Besuchern in der Achimer Innenstadt gesorgt hatte.

„Wir werden uns nicht aus den Augen verlieren“, waren sich die Anwesenden am Ende des Treffens einig. Konkrete Planungen für eine Wiederholung der erfolgreich abgeschlossenen Mitmach-Aktion liegen zurzeit jedoch noch nicht vor.