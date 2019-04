Prösterchen! Gemeindebürgermeister Horst Hofmann (links), Jochen Bertzbach (rechts) und die Ratsvorsitzende Erika Janzon nehmen den "Star" des Abends, Jürgen Buthmann-von Schwartz, noch einmal zum Gespräch bei einem Glas Sekt in ihre Mitte. (Björn Hake)

Mit Gedichten, Anekdoten, Liedern und ein paar lustigen Frotzeleien ist am späten Donnerstagnachmittag endgültig eine Ära in der Geschichte der Ottersberger Gemeindeverwaltung zu Ende gegangen. Und dies an einem Ort, wie er trefflicher nicht hätte ausgewählt werden können.

Denn der langjährige Vize-Verwaltungschef Jürgen Buthmann-von Schwartz, dessen Laufbahn am 1. Juli 1973 mit der Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten im Rathaus begann, feierte seinen Abschied in den Ruhestand mit über 120 Freunden, Familienmitgliedern und beruflichen Weggefährten – standesgemäß für einen leidenschaftlichen Fischerhuder – ausgerechnet in Buthmanns Hof. Obwohl, wie Gemeindebürgermeister Horst Hofmann in seiner Laudatio feststellte, sein über Jahre engster Vertrauter in keinem Zusammenhang mit der Namensgebung des historischen Hauses stehe. Für den 62-jährigen Neu-Ruheständler war es derweil noch einmal ein „hartes“ Stück Arbeit, bevor der eigentliche Festakt im großen Saal mit launigen Reden und musikalischer Unterhaltung starten konnte.

Seine Gäste hatten ihm einen großen Bahnhof beschert, sodass Buthmann-von Schwartz beim Empfang eine Hand nach der anderen schütteln durfte. Drinnen sorgten der Salonsänger Tobias Bertzbach in Begleitung seines Sohnes Lennard am Klavier für heitere Klänge und amüsantes Liedgut, das zum Teil auf die neue Lebenssituation des Gefeierten gemünzt war. So bemächtigte sich Bertzbach kurzerhand des Klassikers „Nehm'n Sie 'n Alten!“ des deutschen Sängers Otto Reutter (1870 bis 1931) und erntete für die ebenso fröhlichen wie passenden Verse die Lacher aus dem Publikum.

Besonnen und bodenständig

Und so war der Festakt zur Verabschiedung von Jürgen Buthmann-von Schwartz auch immer ein Wechselspiel zwischen Musik und Redebeitrag, das regelmäßig in Applaus gipfelte. Für Jochen Bertzbach, dem Moorexperten aus Quelkhorn, sei die Besonnenheit, Bodenständigkeit und nicht zuletzt der Humor des Ordnungsamtsleiters, der im Ottersberger Rathaus in den knapp 46 Jahren fast alle Stationen durchlaufen hatte, auch ein Grund dafür, warum er es so lange in der Kommunalpolitik ausgehalten habe. „Die 25 Jahre mit Dir waren sehr nachhaltig“, lobte der ehemalige SPD-Ratspolitiker und Ortsbürgermeister Fischerhudes die fruchtbare Zusammenarbeit mit dem Verwaltungsmann.

Auch Erika Janzon von den Bündnisgrünen, die seit November 2016 als Ratsvorsitzende und Bindeglied zwischen Politik und Verwaltung ebenfalls eine enge Verbindung zu Jürgen Buthmann-von Schwartz pflegte, war um warme Worte nicht verlegen. „Du warst immer eine loyale Begleitung und wirst eine Lücke hinterlassen“, stellte die Politikerin fest und lobte seine „umsichtige, freundliche und kompetente“ Art. Er sei stets ein beliebter und geduldiger Ansprechpartner gewesen. „Mit Dir kommt man gut aus“, ergänzte Janzon.

Für Bürgermeister Horst Hofmann sei dies, wie er in Buthmanns Hof einräumte, „kein einfacher Tag“. Schließlich muss der Verwaltungschef für immer auf seinen in den vergangenen Jahren wichtigsten Mann verzichten, der nicht nur den Job in seinem Fachbereich souverän erledigte, sondern ihn auch in Abwesenheit im Amt vertrat. Hofmann hob Buthmann-von Schwartz auch als Kenner der hiesigen Kunstszene hervor und lobte seine Arbeit für die Bildungseinrichtungen der Gemeinde.

Mehr Zeit für Familie und Gartenarbeit

Wie es sich im Ruhestand anfühlt, konnte Jürgen Buthmann-von Schwartz in den vergangenen zwei Wochen bereits testen. „Die 14 Tage haben mir wirklich gut getan“, gab der Verwaltungsprofi freimütig zu. Weil er noch nie ein Mann der großen Worte war, blieb der ewige Werder-Fan auch im Moment der Emotionen bescheiden. „Ich konnte mir am 1. Juli 1973 nicht vorstellen, dass es diesen Tag je geben würde“, sagte er mit entspannter Miene.

Seine neue Freizeit will er derweil vornehmlich der Familie und seinem Garten widmen. Doch ganz aus der Welt ist Buthmann-von Schwartz für seine langjährigen Wegbegleiter nicht. Neben einigen angekündigten Besuchen im Rathaus bringt er sich seit einiger Zeit im Vorstand des Heimatbundes Fischerhude/Quelkhorn ein.