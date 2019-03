Werder-Fan, Hundebesitzer und Familienvater: Reiner Sterna im Historischen Raum des Landkreises. (Björn Hake)

Der Historische Raum des Landkreises Verden wird von üppigen Eichenmöbeln geziert. Ein Bild, das die Ursprünglichkeit der Region zeigt, schmückt die linke Wand des Zimmers. Darauf zu sehen ist ein Reetdachhaus in einer flachen Landschaft, umzingelt von winterlichen Bäumen und einem Fluss im Hintergrund. Auf einem der Eichenstühle, in deren Rückenlehnen springende Pferde geschnitzt sind, sitzt Reiner Sterna, stellvertretender Landrat des Landkreises Verden.

Raum und Politiker, so entsteht schnell der Eindruck, passen gut zusammen: der CDU-Mann und das traditionelle Zimmer. Eine gewisse Konservativität strahlen beide aus. „Meine Werte stimmen mit denen der Union überein“, sagt er. Dass die Wirtschaft und der christliche Gedanke im Vordergrund stehen, finde er richtig. Dazu komme noch, dass er mittlerweile ein großes Netzwerk innerhalb der Partei habe. Und das kommt nicht von irgendwo. „Meinen Einstieg in die Politik fand ich als Jugendbetreuer des Sportvereins in Posthausen. Damals ging es um ein Gebäude, das der Sportverein nutzen wollte.“ Der Einsatz für den Verein und die Menschen um ihn herum habe ihm Spaß gemacht. 2001 dann, vor bereits 18 Jahren, fand er seinen Weg in den Ortsrat von Posthausen, fünf Jahre später wurde er Mitglied im Gemeinderat des Flecken Ottersberg sowie im Kreistag. Seitdem ist er auch Ortsbürgermeister von Posthausen.

Herz hängt an Posthausen

Posthausen – das ist der Ort, an dem sein Herz hängt. Unweit des Dorfes ist er aufgewachsen, dort wohnte er 26 Jahre lang in ein und demselben Haus. Am vorigen Wochenende ist er umgezogen, allerdings ganz in die Nähe des alten Domizils. Seine drei Söhne hat er zum Glück noch in seiner Nähe. „Posthausen ist eine unheimlich spannende Ortschaft – ein Dorf mit zwei Gesichtern“, sagt Sterna. Da sei auf der einen Seite die Landwirtschaft und auf der anderen Seite das größte Shoppingcenter Norddeutschlands. Darüber hinaus verändere sich in Posthausen gerade viel: Kleine landwirtschaftliche Betriebe werden zu großen. Was Dodenhof betrifft, stehe das Unternehmen für hunderte Arbeitsplätze. Die Posthausener Tierklinik hat nach Angaben von Sterna wiederum 60 Mitarbeiter auf 6000 Quadratmetern. Die Infrastruktur seiner Wahlheimat sei gut angenommen, es gebe Grundschule und Kindergarten.

Die Natur zum Erholen in der Nähe von Posthausen, wie das Badenermoor, schätze er zudem persönlich sehr. Im Grünen hält sich Reiner Sterna sowieso gerne auf. Und das vorzugsweise bei einem Spaziergang mit seiner 13-jährigen Hündin oder auf dem Golfplatz. Und auch bei den Grün-Weißen: Denn am Wochenende besucht der CDU-Politiker gerne das Weserstadion, wenn hier die Werderaner um Punkte in der Bundesliga kämpfen. Sterna: „Ich habe derzeit eine Dauerkarte.“

Seit Januar ist er stellvertretender Landrat. Auf diese Position ist er stolz. „Es ist eine Ehre, den Landkreis öffentlich zu vertreten“, findet Sterna. Das tue er immer dann, wenn der Landrat selber, Peter Bohlmann, keine Zeit habe. Dieses Amt hat er inne, er ist Ortsbürgermeister von Posthausen und dann kommt auch noch seine Tätigkeit als ehrenamtlicher Versicherungsberater für die Deutsche Rentenversicherung Bund dazu. Hauptberuflich ist der CDU-Politiker als Filialleiter bei der Deutschen Angestellten Krankenkasse (DAK) Rotenburg beschäftigt – ganz schön viel für einen Mann, der dazu noch Familienvater ist.

Viel unterwegs, aber immer zur Stelle

„Ich liebe es einfach, Menschen zu helfen“, sagt er. Gerade hatte er einen Beratungstermin zur Rente in Oyten. „So habe ich mein Ohr auf der Straße und weiß, was die Menschen bedrückt.“ Natürlich sei er abends häufig unterwegs, bei dringenden Familienangelegenheiten versuche er jedoch direkt zur Stelle zu sein. So wie neulich, als sein „Nesthäcken“, wie er seinen 15-jährigen Sohn liebevoll nennt, sich im Chemieunterricht verletzt hatte. Dennoch: Die Politik verliert er bei all seiner Verantwortung nie aus den Augen. „Mein Ziel ist es, Bürgermeister des Flecken Ottersberg zu werden.“

Um dieses Ziel zu erreichen, habe er seit zehn Jahren seine „Mannschaft“, also seine politischen Freunde vor Ort, hinter sich.