Wenn auf dem Amtshof-Gelände an der Ottersberger Waldorfschule so ein Treiben herrscht, dann ist wieder die Zeit des traditionellen Novembermarktes gekommen. (fotos: Björn Hake)

Der November neigt sich für dieses Jahr dem Ende zu. Für die Freie Rudolf-Steiner-Schule Ottersberg bedeutet dies jedoch nicht der Beginn der Vorweihnachtszeit, sondern die Organisation des alljährlichen Novembermarktes. Zusammen mit dem Verein „Elterninitiative am Amtshof“ hatten die Organisatoren für Sonnabend wieder mal ein buntes und attraktives Programm für die Besucher zusammengestellt. Gäste aus der gesamten Umgebung waren eingeladen zu essen, über den Markt zu bummeln oder einfach das Unterhaltungsprogramm zu genießen.

Rund 80 Aussteller, wovon manche extra aus Hamburg und Kassel angereist kamen, hatten sich mit ihren Ständen über das gesamte Schulgelände verteilt. Um organisatorisch alles unter einen Hut zu bekommen, hatte es im Vorfeld der Hilfe von fast allen Eltern und Schülern der Schule bedurft. Nicht einmal die dienstältesten Lehrer können sich daran erinnern, wann der Novembermarkt zum ersten Mal abgehalten wurde. Es ist jedoch klar, dass vor über 30 Jahren der sogenannte Amtshof als Marktplatz ausreichte. Dies hat sich mittlerweile geändert. Das gesamte weit verzweigte Gelände der Rudolf-Steiner-Schule brauchte es auch diesmal, um alle Marktständen einen Platz zu bieten.

Bereits am Eingang konnten sich ankommende Gäste mit Essen versorgen. Zum Verzehr gab es die Klassiker wie Bratwurst, Brezeln und Pommes. Ein paar Schritte weiter gab es jedoch auch ausgefallenere Kost wie orientalische Küche und Raclette-Käse. Besonders stolz waren die Aktiven auf ihre selbst gemachte Pizza. Diese wurde in dem Pizzaofen gebacken, der durch die Einnahmen vorheriger Märkte gebaut worden war. Im Inneren des Schulgebäudes konnte schließlich der große Einkaufsbummel losgehen. Das Angebot der Verkäufer schien beinahe endlos. Deko-Gegenstände, Gewürze, Schmuck oder Spielzeuge aus Wolle waren nur einige der Angebote. Eines mussten jedoch alle Stände gemeinsam haben. „Er sollte in dem Stil, der hier gelebt wird, Sachen anbieten“, sagte Boris Berthelmann Vorsitzender der „Elterninitiative am Amtshof“.

Dies bedeutete, dass jeder der Verkäufer Gegenstände anbot, die handgemacht waren. Darunter waren alle möglichen Künstler und Handwerker, aber auch Ottersberger Geschäfte wie zum Beispiel die Bücherhandlung am Amtshof. Den großen Stand der Schule, der von den Schülern hergestellte Deko verkaufte, stand jedoch weiterhin im Mittelpunkt des großen Verkauf-Basars.

Unterhaltung im Wiener Café

Neben dem reichhaltigen Verkaufsangebot gab es jedoch auch genügend Möglichkeiten zur Unterhaltung. Zum Beispiel im Wiener Café, in dem es im gemütlichen Ambiente verschiedene Kuchen-Variationen zu probieren gab. Nur eine Etage höher konnten im orientalischen Café stattdessen Spezialitäten aus dem Orient probiert werden. Die jüngeren Gäste konnten sich hingegen ihre Andenken an den Novembermarkt selber zusammenbasteln. Wie etwa Arbeiten aus Ton, die mithilfe von Baumteilen zu kleinen individuellen Wäldern wurden. Die Kinder, die sich lieber entspannen wollten, konnten stattdessen auch das Puppenspiel oder die Konzerte zu jeder vollen Stunde in der Turnhalle besuchen.

So viele Angebote erfordern sehr viel Organisation. „Nach dem Markt ist vor dem Markt“, erklärte Ursula Nutto, ebenfalls Vorsitzende der „Elterninitiative am Amtshof“. Man müsse praktisch schon am nächsten Tag mit der Planung für den folgenden Novembermarkt beginnen. Bei so viel Arbeit hatten die Organisatoren vor allem Lob für die vielen helfenden Schüler übrig. „Sie engagieren sich gerne“, sagte Ursula Nutto, „denn sie bekommen auch etwas dafür“. Jeder Cent, der von der Schule beim Markt eingenommen wird, fließe direkt wieder in neue Schulprojekte, die sich die Schüler selber aussuchen können.

Der große Aufwand wurde jedoch auch von dem nicht abreißenden Besucherstrom belohnt. Viele Gäste kamen aus den umliegenden Landkreisen wie Rotenburg und aus Bremen und hatten mit der eigentlichen Waldorfschule nichts zu tun. Viele Kinder wollten sich von so manchem, wie zum Beispiel dem Ponyreiten, gar nicht mehr losreißen. „Nur noch ein einziges Mal“, war die häufig ausgesprochene Bitte.