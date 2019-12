Volle Haus: Das Achimer Kasch war beim Grand Jam ausverkauft. Das sorgte bei Musikern und Zuschauern für gute Stimmung. (fotos: Björn Hake)

Die Weihnachtszeit ist nun endgültig vorbei und Silvester steht bereits vor der Tür. Das Kasch bot am Sonnabend eine Möglichkeit, um diese Zeit zwischen den Jahren ein wenig zu verkürzen. Das Grand Jam Blues & American Roots Festival versprach allen Musikfans einen Abend voller Blues und Soulmusik. Sieben Musiker aus ganz Deutschland und anderen Ländern hatten sich für diesen Anlass zusammengefunden. Diese durften vor rund 150 Zuschauern spielen. Damit war das Konzert ausverkauft.

Das Grand Jam Festival ging in diesem Jahr in seine zwölfte Runde. Das „Haste Töne“-Team rund um Susanne Groll und Oliver „Olli Gee“ Geselbracht zeigte jedoch noch keine Ermüdungserscheinungen. „Es ist eine Freude, sich jedes Jahr hier zu treffen“, begrüßte Susanne Groll das Publikum im Kasch. Dabei würden die Vorbereitungen zum Festival nicht immer ganz reibungslos ablaufen. Oft müsste der eine oder andere Musiker recht spontan zu der Veranstaltung eingeladen werden. „Sie hat es schon nicht leicht mit mir“, entschuldigte sich Oliver Geselbracht bei seiner Kollegin.

Reichlich Bühnenerfahrung

Die Mitglieder des diesjährigen Lineups können jedoch bereits auf reichlich Erfahrung im Musikgeschäft zurückblicken. Eigene Alben, Touren mit etablierten Musikern und zahlreiche Musikpreise dürfen einige der Künstler ihr Eigen nennen. Darunter waren Butch Williams als Sänger, Robert Carl Blank als Gitarrist und Sänger, Tommy Schneller als Saxofonist und Sänger, Oliver Spanuth als Schlagzeuger, Nico Dreier als Pianist, Jens Filser als Gitarrist sowie Oliver Geselbracht selbst als Bassist.

Robert Carl Blank brauchte seine Musikerkollegen jedoch zunächst nicht. Der Singer/Songwriter stand an diesem Abend zum ersten Mal auf der Bühne im Kasch. Nur mit drei unterschiedlichen Gitarren bewaffnet hatte er einen Soloauftritt. Normalerweise wird der Hamburger noch von einem Geiger melodisch begleitet, diese Aufgabe musste dieses Mal das Publikum übernehmen. Die Songs stammten dabei alle aus eigener Feder. Nebenbei erzählte Blank etwas über die Entstehung seiner Lieder, häufig handelte es sich hierbei um Anekdoten aus seinem Leben und seiner Karriere.

Wer ebenfalls zum ersten Mal in Achim auftrat, dafür jedoch wesentlich weiter reisen musste, war Butch Williams. Der ehemalige „The Voice of Germany“ Teilnehmer kommt ursprünglich aus Texas. Der Amerikaner brachte jede Menge Energie mit zu seinem Auftritt. Statt einem Instrument, spielte er lieber die Luftgitarre und tanzte pausenlos über die Bühne. Dabei ließ er es sich auch nicht nehmen, zwischen den Songs Späße mit seinen Bandkollegen und den Zuschauern zu treiben. „Ich habe keinen Filter“, erklärte er dem Publikum mit seinem amerikanischen Akzent.

Aktives Publikum

Die Künstler wurden für ihren Eifer mit einem äußerst aktiven Publikum belohnt. Die Leute klatschten, tanzten und vor allem sangen kräftig mit. Falls es mal zu wenig wurde, halfen die Musiker auch selbst mit. „So geht das nicht, steht mal alle auf“, unterbrach beispielsweise Tommy Schneller seinen eigenen Gesang, woraufhin sich alle Zuschauer erhoben. „Mach was du willst, aber sei konsequent!“, ermutigte auch Butch Williams seine Zuhörer. So blieben die Besucher noch bis in die späten Abendstunden aktiv und forderten am Ende des Konzertes energisch eine Zugabe.

Die Organisatoren des Grand Jam Festivals zeigten sich sehr angetan mit dem Verlauf des Abends. „Ich bin total zufrieden“, sagte Susanne Groll. „Das ist genau das richtige zwischen den Jahren“, beschrieb sie die Veranstaltung. „Und ich freue mich schon auf das 13. Jahr.“