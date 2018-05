Hiddestorf im Ausnahmezustand: Wenn Hihirock ansteht, dann wird das kleine Dorf in Blender zur Pilgerstätte von Musikfans. (Jonas Kako)

Blender-Hiddestorf. Wenn Musikbegeisterte zu Hunderten in die beschauliche Ortschaft Hiddestorf in der Gemeinde Blender pilgern, dann ist es wieder soweit: Das Musikfestival Hihirock steht an. Wie immer an Himmelfahrt, in diesem Jahr am Donnerstag, 10. Mai, sorgen vornehmlich Rock- und Metalbands auf der Wiese an der Hiddestorfer Dorfstraße für ausgelassene Stimmung und Festival-Atmosphäre – und das bereits im siebten Jahr. "Mittlerweile hat sich das Festival einen Namen gemacht und etabliert", sagt Mitorganisator Klaus Buchholz. "Zwischen 300 und 400 Zuschauer kommen eigentlich immer vorbei."

Hihirock ist aber nicht nur Musik. "Natürlich ist das der Hauptteil, aber es soll eben eine Veranstaltung für die ganze Familie sein", erklärt Buchholz. "Die Idee bei uns in der Dorfgemeinschaft war, zu Himmelfahrt eine Veranstaltung zu organisieren, die etwas für jedermann ist", verweist der Mitorganisator auf die Anfänge des kleinen Festivals. "Es sollte etwas werden, woran alle teilnehmen können – nicht nur die Väter." Die Festival-Macher setzten zunächst auf talentierte Schülerbands, die erste Bühnenerfahrungen sammeln wollten. "Mittlerweile kommen die Bands teilweise auf uns zu, um hier aufzutreten. Darüber sind wir sehr froh und es zeigt einfach, wie beliebt die Veranstaltung ist", zeigt sich die Planungsmannschaft erfreut.

Auftakt mit Blasorchester

Und obwohl das Festival überschaubar ist, gibt es durchaus Parallelen zum großen Wacken-Festival in Schleswig-Holstein, wo regelmäßig bis zu 70 000 Zuschauer vor den Bühnen stehen und das Treiben ihrer Lieblingsband verfolgen. Unter dem Namen Wacken Firefighters gibt die Freiwillige Feuerwehr Wacken auf dem Festival regelmäßig ein Konzert. In Hiddestorf ist es zwar nicht die Feuerwehr, die auf der Bühne steht, dafür aber das Blasorchester des TSV Daverden.

"Wir wollen alle Generationen einbinden. Deswegen wird unser Festival mit einem Frühshoppen und Blasmusik eröffnet", erklärt Buchholz die Beweggründe. Los geht es um 10 Uhr, gegen 22 Uhr soll die Veranstaltung dann zu Ende sein. Bis es soweit ist, gibt es für die Besucher aber einiges zu sehen und zu hören.

Insgesamt elf Bands sollen den ganzen Tag über für die musikalische Unterhaltung sorgen. Mit dabei sind unter anderem Bands wie Sister Moon, Fishbait Tree oder Dirt Red. Aber auch Klaus Buchholz wird auf der Bühne zu sehen sein – und zwar als Bassist mit seiner Band Hiddrock. "Wir setzen vor allem auf Rock-Cover", gibt Buchholz schon einmal die Musikrichtung vor.

Wie es sich für ein Festival gehört, wird es aber auch Headliner geben. Das sind laut Buchholz die Bands Heyzy aus Bremen und Blackdraft aus Hamburg. Während sich Heyzy eher den rockigen Klängen widmen, wird es bei Blackdraft noch eine Spur härter. Die Gruppe bezeichnet ihre Musik unter anderem von der Band Iron Maiden beeinflusst, der klassische Heavy Metal ist die Basis ihres Schaffens.

So oder so: Wer an Himmelfahrt einen Ausflug plant und dabei auch noch Musik hören möchte, für den ist Hihirock sicherlich genau das Richtige. "Wir haben wieder versucht, für jeden Geschmack etwas zu bieten", sagt Buchholz. Und so können sich die Besucher sowohl auf ein Blasorchester als auch auf Blues, Cover, Rock und Metal freuen.



Das Hihirock-Festival in Hiddestorf an Himmelfahrt, Donnerstag, 10. Mai, beginnt um 10 Uhr. Ende ist gegen 22 Uhr. Das Festival-Gelände befindet sich an der Hiddestorfer Dorfstraße. Der Eintritt ist frei, Zelten ist erlaubt.