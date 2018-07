Dörte Lübkemann vom Landkreis und Johannes Mnich sind stolz auf die Sommerkonzerte im Schloss Etelsen. (Sebi Berens)

Langwedel-Etelsen. "Herzensangelegenheit" – so nennt Johannes Mnich seine Aufgabe als künstlerischer Leiter der Sommerkonzerte im Schloss Etelsen. Anders ist es auch nicht zu erklären, was er auf sich nimmt, um die Planung und die Moderation aller Auftritte unter einen Hut zu bekommen. Denn nicht nur, dass er inzwischen mit der Tauber-Philharmonie sein eigenes Konzerthaus leitet und als Intendant dort ohnehin alle Hände voll zu tun hat, er lebt auch alles andere als um die Ecke. In Weikersheim, im Nordosten Baden-Württembergs, liegt sein Lebensmittelpunkt inzwischen. Doch wenn die Sommerkonzert-Wochenenden in Etelsen anstehen, dann macht sich Mnich stets zurück auf den Weg in seine Heimat – immerhin rund 500 Kilometer.

So zuletzt auch wieder Mitte Juni, als die diesjährige Reihe begonnen hat, die Mnich selbst gemeinsam mit der Sopranistin Josefine Göhmann musikalisch eröffnet hat – als „Jubiläumskonzert“. Denn die Reihe findet nun bereits zum 35. Mal statt. Alleine diese lange Zeitspanne mache sie schon so besonders, dessen Erfolgsrezept die „außergewöhnlich gute Lokalität“ und die „Qualität der Künstler, die zur nationalen und internationalen Spitze gehören“, sind. Mit dem Landkreis Verden als Veranstalter sei der 32-Jährige das ganze Jahr über im Austausch, wie die Reihe weitergebracht werden könne. Und zum 35-Jährigen kam die Idee auf, dem Format eine „Auffrischung“ zu verpassen.

Besonders der Titel „Festliche Sommerkonzerte im Schloss Etelsen“ erschien nicht mehr zeitgemäß und wurde durch "Klassik im Schloss – Sommerkonzerte Etelsen" ersetzt. Zudem wurde dem medialen Auftritt ein neues Layout inklusive Logo verpasst. Am musikalischen Konzept habe es derweil keinen Grund gegeben, etwas zu verändern. „Ich setze in der Programmarbeit auf junge Künstler, die ihren Durchbruch schon hatten“, erklärt Mnich, der die Leitung vor fünf Jahren übernommen hatte. Und zu seiner Aufgabe gehöre viel Überzeugungsarbeit. Schließlich spiele jeder Solist oder jede Formation ihr Konzert an zwei Tagen dreimal, bezahlen könne Mnich aber quasi nur für eins. Denn schließlich passen bei allen drei Auftritten zusammen nur maximal 300 Zuhörer in den Konzertraum des Schlosses.

„Ich muss dann tricksen, versuche etwa den Ort und die Geschichte zu verkaufen oder damit zu argumentieren, dass es vom Bett bis zur Bühne nur 35 Meter sind“, erzählt der 32-Jährige. Außerdem sei es eine gute Übung, dreimal binnen 24 Stunden ein Programm zu spielen. Inzwischen gelte ein Auftritt in Etelsen sogar als gutes Omen. „Schon mehrere Ensembles, die hier gespielt haben, haben direkt danach einen internationalen Wettbewerb gewonnen.“

Die hochkarätige Besetzung sorgt dann zumeist auch für volle Zuschauerreihen. „Wir haben einen unheimlichen Zuspruch und viel Stammpublikum“, berichtet Dörte Lübkemann, Fachdienstleiterin Schule, Kultur und Sport beim Landkreis Verden, zufrieden. Viele Besucher kommen aus dem Landkreis, aber auch überregional ziehen die Sommerkonzerte Musikliebhaber an. „Sie sind schon ein Aushängeschild für den Landkreis“, befindet Lübkemann. Mnich befindet insgesamt, dass sich „das Konzertangebot im Landkreis Verden nicht verstecken muss“.

Er selbst hatte seine ersten musischen Schritte bei der Musikschule Verden absolviert. „Ich denke sehr gerne daran zurück“, sagt Mnich, der auch früh bereits das erste Mal im Schloss Etelsen spielen durfte. Die Auftritte hinter dem Klavier sind mit der Zeit jedoch immer weniger geworden. „Ich genieße es, hin und wieder im Kleinen zu musizieren, aber inzwischen bin ich doch deutlich mehr Manager.“ Für die Zukunft der Sommerkonzerte hat er eine genaue Vorstellung: „Es ist ziemlich gut, so wie es ist. Es soll immer so ein Kleinod bleiben.“ Der nächste Musiker, der sich in diesem die Ehre geben wird, ist der Cellist Wassily Gerassimez. Am 11. und 12. August absolviert er seine drei Auftritte in Etelsen. Und dann wird sich auch Mnich wieder mit viel Vorfreude und einer Moderation im Gepäck auf die Reise durch Deutschland begeben.

Eine Übersicht über alle noch in diesem Jahr stattfindenden Sommerkonzerte im Schloss Etelsen gibt es im Internet unter www.landkreis-verden.de/sommerkonzerte.