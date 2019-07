Hatten sich viel zu erzählen: Noah Löfgren (von links), Ina Temp, Sarah Lena Jekat und Luanna Iaschombek. (Björn Hake)

Kultur und Sprache sowie Land und Leute einer fremden Region kennengelernt haben ein Jahr lang Luanna Iaschombek aus Paraguay und Noah Löfgren aus Finnland. Die beiden Jugendlichen lebten – unterstützt durch den Rotary Jugenddienst Deutschland – in Achim und fanden dabei viele neue Freunde. Beim jüngsten Treffen im Clublokal „Weserterrassen am Badener Berg“ berichteten sie dem Vorstand des Rotary Clubs Achim von ihren gesammelten Erfahrungen.

Ina Temp, Jugendbeauftragte des Clubs, hatte zu diesem Treffen jedoch nicht nur die beiden jungen Leute aus Skandinavien beziehungsweise Südamerika eingeladen, sondern auch Sarah Lena Jekat, die umgekehrt elf Monate in der brasilianischen Großstadt Curitiba lebte. Auch in Zukunft werden wieder aus Achim junge Schülerinnen und Schüler an der Aktion „Mit Rotary ins Ausland“ teilnehmen. Leona Stehmeier reist im Austauschjahr 2020/21 nach Mexiko, die Oytenerin Janne Pohlmann – betreut durch ihren heimischen Rotary-Club – nach Brasilien.

Sprachliche Barrieren

Doch zurück zum Austauschschüler aus Finnland sowie zu den beiden jungen Frauen, die am Montag von ihrem Aufenthalt berichteten. „Es war wirklich, wirklich gut. Aber am Anfang kompliziert, denn ich konnte kein Deutsch“, berichtete Luanna Iaschombek. „Auch die Schule war deswegen sehr schwierig“, fügte die mittlerweile 17 Jahre alte Übergangsschülerin des Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasiums hinzu, die ihre neu gewonnenen Freundinnen vermissen wird. „Ich will wieder herkommen und gerne ein Studium mit der Fachrichtung Umwelt machen“, dachte die Paraguayerin an ihre Zukunft. Nach einem Jahr Achim-Aufenthalt spricht Luanna Iaschombek aus Coronel Oviedo ein gutes Deutsch. Sie berichtete von einem gewissen Kultur-Schock. „Hier essen die Leute viel Brot, verschiedenes Brot.“ Bei der Begrüßung vermisste sie außerdem die herzliche Umarmung, wie sie in ihrer Heimat üblich ist. „Um zehn Uhr nachts war es anfangs immer noch hell draußen“, stellte sie zudem fest.

Für Noah Löfgren aus Turku, der in Finnland bereits Kontakt zur Sprache des fremden Landes hatte, nannte Japan als erste Option für einen Schüleraustausch. Doch dann führte ihn die Reise ins deutsche Achim. „Der Anfang war normal, war nicht so anders. Nur die Sprache war natürlich ein großer Unterschied“, erklärte er. „Brot wird auch bei uns viel gegessen.“ Während einer Deutschlandreise lernte er einige Regionen des Landes kennen.

Sarah Lena Jekat bezeichnete ihren elfmonatigen Aufenthalt im brasilianischen Curitiba als „enorme Aufgabe, vor der ich am Anfang gestanden habe". Michael Schöttl vom Rotary Club Achim stellte dabei fest, dass sich junge Frauen eher als junge Männer diesen Schritt zutrauen würden. Die Achimer Austauschschülerin war in Brasilien besonders überrascht von den kleinen und einfachen Häusern, aber auch von den Straßen und dem Verkehr. Das Essen bestand meist aus Bohnen, Reis und Fleisch. „Mal waren es weiße, mal schwarze Bohnen. Ich habe angefangen, das zu lieben,“ gestand sie. Sie habe gelernt, Sachen nicht so schnell zu bewerten. „Die Mentalität der Leute ist viel wärmer und offener. Ich habe dort Freunde fürs Leben gefunden“, fügte sie an.

Persönlichkeit entwickeln

Sarah Lena Jekat sagte von sich, dass sie selbstständiger geworden sei. „Und ich habe mit Portugiesisch eine komplett neue Sprache gelernt. Ich würde jedem Menschen raten, ein Auslandsjahr zu machen“, sagte die Schülerin, die schauen will, ob sie später einmal in Brasilien studieren kann.

Wer wie Luanna, Noah und Sarah Lena sowie viele andere Schüler vor und nach ihnen eine andere Kultur erleben und seine Persönlichkeit entwickeln will, der kann über den Rotary Jugenddienst Deutschland die Möglichkeit dazu suchen. Es gibt für das Austauschjahr 2020/21 noch drei freie Plätze für Jugendliche im Alter von 15 bis 18 Jahren, die schulpflichtig sein müssen.

Interessenten können sich bei der Jugenddienst-Beauftragten Ina Temp unter der Telefonnummer 01 73 / 8 68 75 49 oder per E-Mail an info@inatemp.de melden. „Es besteht die Möglichkeit für einen Austausch über ein ganzes Jahr oder einen sechswöchigen Kurzaustausch“, erklärte Temp. Nähere Informationen zum Angebot gibt es aber auch auf der Internetseite unter www.rotary-jd.de. Mit einer Anmeldung darf jedoch nicht zu lange gewartet werden, denn Anmeldeschluss ist bereits am 31. August.