Das Bild "Die Wümme unter Bäumen" ist eines der zahlreichen Werke, die es bei der Sonderausstellung zu entdecken gibt. (MODERSOHN-MUSEUM)

Fischerhude. Die Schaffensjahre 1908 bis 1915 des Fischerhuder Malers Otto Modersohn stehen im Fokus der nächsten Sonderausstellung im Otto-Modersohn-Museum (In der Bredenau 95), die den Neubeginn in Fischerhude vor 110 Jahren beleuchtet und an diesem Sonnabend, 1. September, um 19 Uhr von Rainer Noeres aus dem Museumsteam in musikalischer Begleitung mit Cello und Flöte eröffnet wird. Bis zum 6. Januar 2019 gibt es Bilder, Studien und Zeichnungen – darunter viele Leihgaben aus Privatbesitz – aus der Zeit von 1908 bis 1915 zu sehen. Die Ausstellung stellt eine sinnfällige Ergänzung zur Bremer Dialogausstellung des Künstlerpaares Otto Modersohn und Paula Modersohn-Becker dar.

"Die Woche in Fischerhude war herrlich", schrieb Otto Modersohn am Abend des 10. August 1906 aus Worpswede an Paula Modersohn-Becker nach Paris. Und: "Das Dorf wirkte märchenhaft auf mich. Das Wasser bringt so viel Leben hinein. Ich habe auch einiges gemalt, darunter ein Bild. 'Die Wümme unter Bäumen' ist vielleicht das Farbigste, was ich bisher gemalt habe." Zu diesem Zeitpunkt konnte Modersohn derweil noch nicht ahnen, dass hier sehr bald schon ein neuer Abschnitt persönlicher und künstlerischer Entwicklung für ihn beginnen sollte. Als Paula Modersohn-Becker im Jahr 1907 im Alter von 31 Jahren nach der Geburt der gemeinsamen Tochter Mathilde starb, siedelte Otto Modersohn von Worpswede nach Fischerhude über.

Die 110-jährige Wiederkehr seines Ortswechsels nach Fischerhude nimmt das Otto-Modersohn-Museum nunmehr zum Anlass für diese Ausstellung, die einen künstlerischen Wendepunkt eingeleitet hatte. Seinen ersten Ausflug in das nur wenige Kilometer entfernte Fischerhude hatte Otto Modersohn bereits im Jahr 1896 mit seinem Freund Fritz Overbeck gemacht.

1906: Das Jahr der Ehekrise

Einige Jahre später besuchte er es mehrfach zusammen mit seiner Frau Paula. Als diese im Ehekrisenjahr 1906 nach Paris reiste, entschlossen, sich von ihrem Mann zu trennen, suchte der Maler wiederum die Weltabgeschiedenheit des Dorfes in der Wümmeniederung auf, um dort Ablenkung und künstlerische Anregung zu finden.

Mit den in Fischerhude entstandenen Studien des Sommers 1908 führte Otto Modersohn seine in Worpswede entwickelte Malerei vor der Natur fort: „Alles ist feste Klarheit, Bestimmtheit, eine freie Heiterkeit und Farbenluft, leuchtende Kontraste und einfache Wahrheit. Ein Sommertag glüht auf, mit allen Lichtern und Schatten, die seine Helligkeit erzeugt, mit aller gesunden Fruchtbarkeit, die uns entgegen duftet“, beschrieb ein Kunstkritiker die Studien dieser Zeit. 1908 war es auch, als sich Otto Modersohn anderen Zielen zugewandt hatte. Die Beschäftigung mit der neuen französischen Kunst dieser Jahre brachte ihm neue Einsichten für sein Werk, die er nun in Fischerhude umsetzte.

Zweifellos war die besondere Situation Fischerhudes – die Wasserläufe, die den Ort durchziehen und mit ihren Spiegelungen von Häusern, Bäumen und Wiesen den Charakter des Dorfes bestimmen – der auslösende Moment für den Wandel seiner Kunst. Ein Gemälde wie „Bauerngarten mit Insel“ zeigt dies in exemplarischer Weise. Die breit gesetzten Pinselzüge, die auch als eigener Wert die Bildstruktur prägen, erinnern an den Farbauftrag van Goghs.

Das Jahr 1909 brachte dann auch für Otto Modersohn selbst eine erneute Lebenswende. Am 14. April heiratete er Louise Breling. Nach der Hochzeit bewohnte das Ehepaar aber nicht das seit Monaten verwaiste Worpsweder Wohnhaus, sondern blieb in Fischerhude. Anders als seine Worpsweder Malerkollegen Hans am Ende, Fritz Mackensen und Heinrich Vogeler, meldete sich Otto Modersohn 1914 bei Kriegsanbruch nicht als Freiwilliger. Seine Kurzsichtigkeit hatte ihn schon früher vom Wehrdienst befreit. Im Kriegsherbst 1915 zog die Familie Modersohn zurück in das Worpsweder Wohnhaus, da man Not litt und die Miete sparen wollte.

Der Eintritt zur Sonderausstellung kostet acht Euro für Erwachsene. Das Museum ist täglich geöffnet von 10 bis 18 Uhr. Ausnahmen bilden der 24., 25. und 31. Dezember.