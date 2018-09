Achim/Thedinghausen. Personell ist der Wechsel bei der Polizei offenbar schon vollzogen, auf dem Papier soll es am 1. Oktober dieses Jahres soweit sein: Der bisherige Achimer Polizeichef Thorsten Strier wechselt nach Verden und wird dort neuer Leiter Einsatz und der bisherige Leiter Einsatz, Ingo Jans, wird in Achim neuer Polizeichef. Diesen Wechsel hat Polizeisprecher Marcus Neumann auf Nachfrage unserer Zeitung am Dienstag bestätigt, eine offizielle Präsentation soll noch erfolgen.

Strier war vor sechs Jahren als neuer Kommissariatsleiter im Alter von 39 Jahren nach Achim gekommen, er ist und bleibt stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Verden/Osterholz. Dass Strier, der aus Lingen stammt, damals in Achim gelandet ist, war für ihn eine Überraschung gewesen. „Wenn ich mir meinen Traumjob ausgemalt habe, dann war er mit dem Fahrrad zu erreichen“, sagt Strier, der zu diesem Zeitpunkt mit seiner Familie in Stuhr gewohnt hat. Warum er überhaupt Polizist geworden ist, das hatte er bei seiner Amtseinführung erklärt: „Als ich 16 Jahre alt war, kamen zwei Polizisten zu uns. Sie hörten meine Mutter als Zeugin.“ Ihre Kompetenz habe ihn beeindruckt. „Und eine bessere Idee hatte ich nicht.“

Und so durchlief er, zunächst für den mittleren Dienst ausgebildet, verschiedene Stationen: als Dienstschichtleiter beim Polizeikommissariat Weyhe, in Oldenburg übernahm er später Aufgaben im Personalwesen und der Öffentlichkeitsarbeit. Nebenbei holte er die Fachhochschulreife nach, um sich mit 37 Jahren an der deutschen Hochschule für Polizei einzuschreiben. Er übernahm den Leitungsposten im Jahr 2012 von Jörg Wesemann. Striers Steckenpferd in Achim war in den vergangenen Jahren vor allem auch die Präventionsarbeit.

Ingo Jans koordiniert als Leiter Einsatz die Einsätze der Polizeiinspektion seit November 2015. Er hat damit bisher die Verantwortung für mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Inspektion gehabt. Der in Osterholz-Scharmbeck geborene Jans hatte die Aufgaben der Planung, Vorbereitung und Leitung von Einsätzen mit herausgehobener Bedeutung sowie die Verantwortung für den Einsatz- und Streifendienst übernommen. Seit seinem Eintritt in den Polizeidienst hatte er Aufgaben sowohl im Ermittlungs- als auch im Einsatzbereich übernommen.

Es gibt aber noch eine weitere Personalie: Bisher war Bernd Junker in Thedinghausen kommissarischer Leiter der Polizeistation (wir berichteten), ab dem 1. Oktober wird er dies dauerhaft sein und Lothar Helbig ersetzen, der in den Ruhestand geht. Junker ist in Achim auch als Ratsvorsitzender (SPD) bekannt.