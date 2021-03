Noch gleicht das Otterbad einer riesigen Baustelle. Dieser Zustand soll sich aber noch in diesem Jahr ändern. (Björn Hake)

Freunde des Ottersberger Hallenbades müssen sich in diesen Zeiten wegen der andauernden Sanierung der in die Jahre gekommenen und derzeit nicht geöffneten Badestätte nicht nur in Geduld üben, sondern wahrscheinlich auch ab dem 1. September für die Nutzung des Schwimmangebots tiefer in die Tasche greifen. Die Überarbeitung der gültigen Gebührensatzung inklusive des Kostentarifs ist jedenfalls das zentrale Thema in der Sitzung des Ottersberger E-Werksausschusses, der am Donnerstag, 11. März, ab 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses tagt.

Dass sich bei den Gebühren etwas verändern muss, daran lassen die Verwaltung und Helge Dannat als Leiter des Otterbad betreibenden Elektrizitätswerks (EWO) keinen Zweifel aufkommen, da die Satzung und Tarife nicht mehr auf dem aktuellen Stand seien. Demnach sollen die Preise des Otterbades „im Gesamten angepasst werden, da diese zum großen Teil unter dem regionalen Durchschnitt liegen“, heißt es von der Verwaltung, die aber von politischer Seite grünes Licht für die Erhöhung benötigt. Hinzu kämen erhebliche Investitionen für die Sanierung des Bades und den damit verbundenen zukünftigen Kostensteigerungen durch Kapitaldienst und Abschreibungen sowie Einnahmeausfälle durch die angeordnete Schließung im Rahmen der Corona-Pandemie ab März 2020 und der für dieses Jahr geplanten Sanierungsschließung.

Weitere Mehrfachkarten

Um das Otterbad für die Zukunft gut aufzustellen und eventuelle Preiserhöhungen in den nächsten Jahren einfacher durchführen zu können, sei es notwendig, Ermäßigungen zum Beispiel bei den Mehrfachkarten prozentual klarer zu strukturieren. „Da das Kassensystem des Otterbades kein Wertkartensystem mit Rabatten zulässt, wie es mittlerweile häufig in anderen Bädern anstelle von Mehrfachkarten genutzt wird, sollte das vorhandene Mehrfachkartensystem aktualisiert und um eine 80er-Karte erweitert werden“, schlägt Helge Dannat vor. Eine 10er-Karte würde dann mit zehn Prozent, eine 20er-Karte mit 15 Prozent, eine 40er-Karte mit 20 Prozent und eine 80er-Karte mit 25 Prozent rabattiert werden. Einen besonderen Stellenwert nimmt laut Dannat die Jahreskarte ein, die in der Vergangenheit „deutlich zu niedrig angesetzt“ worden sei.

Um den hoheitlichen Bereich des Schulschwimmens auch nach der Sanierung kostendeckend zu gestalten, sollte nach Ansicht von Dannat zudem die Bahnmiete ebenfalls angehoben werden. „Es ist davon auszugehen, dass die Vergleichsbäder die Preise ebenfalls anheben werden“, glaubt der E-Werkschef. Hierbei sei es sinnvoll, zwischen Montag bis Freitag und Sonnabend/Sonntag zu unterscheiden. „Am Wochenende, speziell am Sonnabend, wird das Bad anders genutzt als in der Woche, sodass eine gebuchte, aber nicht genutzte Bahn weniger Kosten verursacht“, erklärt Dannat. Die Preise sollten somit von 20 auf 30 Euro pro Bahn in der Woche und auf 25 Euro pro Bahn am Wochenende angehoben werden.

Kurstarife sollen angehoben werden

Auch die Kurstarife sollten auf das Durchschnittsniveau der umliegenden Bäder angehoben werden. Da sich die Anforderungen etwa im Schwimmkursbereich regelmäßig ändern, sollte nach dem Wunsch von Dannat bei dem Kostentarif unter D auf die Zeilen für „10 Termine“ verzichtet werden. „Die Unterrichtseinheiten können dann flexibel gestaltet und pro Einheit abgerechnet werden, egal ob ein Kurs 15 oder nur acht Einheiten hat.“ Um den Kostentarif zu vereinfachen, sollte der Warmbadezuschlag derweil auf einen Euro vereinheitlicht werden. „Dies kann vertreten werden, da der eigentliche Eintrittspreis für Kinder nicht angehoben wird“, erklärt Dannat.

Wegen der coronabedingten Hygiene- und Abstandsregelungen sind die Plätze für Gäste der Sitzung begrenzt. Eine Teilnahme ist nach vorheriger Anmeldung und im Rahmen der freien Platzkapazitäten möglich. Anmeldungen können telefonisch unter 0 42 05 / 31 70 12 oder per E-Mail an info@flecken-ottersberg.de vorgenommen werden.