Tierarzthelferin Annika Brümmer nimmt es locker, dass "Roxy" ihr die Zunge rausstreckt. Die Hündin ist nach ihrer Kastration aus der Narkose erwacht. (Björn Hake)

Posthausen. Schon der erste geschulte Blick auf das zarte Köpfchen verheißt nichts Gutes. Eine Beule, für die Experten deutlich sichtbar unter dem getigerten Fell, macht Katze "Finchen" zu schaffen. Dass es sich um ein weibliches Tier auf dem Behandlungstisch handelt, erkennt Dr. Tim Bonin sofort. "Es gibt keine dreifarbigen Kater", erklärt der Fachtierarzt für Klein- und Heimtiere, der die im August 2014 in Posthausen-Rothlake eröffnete und seitdem rasant wachsende Tierklinik gemeinsam mit Dr. Manfred Heine und Dr. Julia Neumann leitet. Doch die Fellfarbe und das Geschlecht spielen bei dem Drama um die tapfere elf Jahre alte Hauskatze, die auch noch unter starkem Nasenfluss leidet, keine Rolle. Wenig später dann tatsächlich die niederschmetternde Diagnose: "Sie hat Krebs", berichtet Dr. Sara Cinquoncie nach dem Studium der Bilder am Computertomograf (CT). Für das Tier gibt es demnach keine Rettung.

Das Beispiel von Katze "Finchen" und auch das von Hund "Roxy" zeigt derweil an diesem Tag deutlich, wie emotional und abwechslungsreich sich der Alltag in der Tierklinik für die Beschäftigten immer wieder aufs Neue gestaltet. Denn während die Katze aufgrund ihrer schweren Erkrankung eingeschläfert werden muss, ist die kleine Hündin gerade in der Hunde-Aufwachstation aus der Narkose erwacht und sehnt sich winselnd Herrchen oder Frauchen herbei. "Sie ist nur kastriert worden", beschreibt Bonin den Routineeingriff, der gut verlaufen sei.

Der Tiermediziner und seine beiden Partner führen mittlerweile eine stark expandierende Klinik, die ihre Kapazitätsgrenze aus Sicht von Bonin aber schon längst erreicht hat. "Wir brauchen perspektivisch mehr Platz", erklärt Bonin mit Blick auf die gewünschte Klinikerweiterung. Angefangen im Jahr 2014 mit vier Tierärzten, besteht das Team inzwischen aus 20 Fachleuten aus der Tiermedizin, die aus ganz Deutschland den Weg in die moderne Tierklinik in Rothlake gefunden haben. Die Tierklinik hat sich einen Ruf erworben, der sogar international wahrgenommen wird. So wird das Ärzteteam bis 2019 auf 22 wachsen und sogar um einen renommierten Chirurgen von einer europäischen Uni und einer Spezialistin für Kleinsäuger verstärkt werden. Mittlerweile erlernen neun Auszubildende in der Tierklinik einen Beruf, auch das Team drumherum – vom Empfang in der Zentrale über die Küchenfee und den Hausmeister bis hin zum Gute-Laune-Beauftragten (Hund Polly) – ist stetig gewachsen.

Weil die Tierklinik aus allen Nähten zu platzen drohte, hat Bonin sein angrenzendes ehemaliges Wohnhaus in ein Verwaltungsgebäude umfunktioniert, in dem Maike Rühl die Praxis organisiert und managt und Studenten auf Zeit übernachten können. Auch farblich hat sich in der Klinik etwas getan. So gibt es grüne, blaue und weinrote Kittel, um die Aufgabenbereiche – etwa Operation oder Station – auch optisch voneinander zu trennen. Ausgestattet ist das Gebäude seit dem ersten Tag mit Behandlungszimmern, Apotheke, Operationssaal, Labor, Ultraschall- und Röntgenraum. "Der Computertomograf war 2014 eine der größten Anschaffungen", erinnert sich Bonin. Und eine sinnvolle zugleich, gebe es doch pro Woche etwa 20 CT-Untersuchungen.

Doch Veränderungen hat es in den vergangenen vier Jahren auch personell gegeben. So hat sich Dr. Frank Mergenthal als einer der Gründungsväter der Tierklinik inzwischen aus der Leitung verabschiedet und kümmert sich wieder intensiv um seine Tierarztpraxis in Achim. Seit dem 1. Juli gehört derweil Julia Neumann zur Führungsriege um Tim Bonin und Manfred Heine. Von der zertifizierten Kardiologin, Internistin und Katzenmedizinerin ist das Duo sehr angetan. "Wir sind sehr glücklich mit ihr, denn sie bringt sehr viel Esprit in die Tierklinik", sagt Bonin über die neue Kollegin, die aus der Frankfurter Tierklinik am Stadtwald nach Posthausen gewechselt ist und dort von 2013 bis 2015 als Assistentin tätig war.

Seine Arbeit und die seiner Mannschaft richtet Bonin stets auf die Zukunft aus. "Wir haben einen Fortbildungsauftrag", sagt der Klinikleiter und ergänzt: "Wir sind Impulsgeber und wollen auch den neuesten Stand der Wissenschaft mitteilen." Daher gibt es seit geraumer Zeit den Posthausener Tierärztetag, der am Sonnabend, 22. September, in der bereits fünften Auflage von 9 bis 16.30 Uhr in Prüsers Gasthof in Hellwege stattfindet. Fünf Experten, darunter auch Bonin selbst, referieren an diesem Tag über Hals-Nasen-Ohren-Erkrankungen bei Tieren. Darunter auch Dr. Philipp Schmierer von der Universität Zürich und Dr. Julia Tünsmeyer von der Tierärztlichen Hochschule Hannover.

Der Tierärztetag ist derweil eine Fortbildung nur für Tierärzte. Dabei handelt es sich um spezielle Fachvorträge für Kollegen aus der tiermedizinischen Zunft.