Seit Dezember des vergangenen Jahres gibt es auf dem Friedhof der Kirchengemeinde Lunsen, etwas abseits der anderen Gräber, eine große graue Stele. Sie ist schlicht gehalten und dennoch fällt sie einem direkt ins Auge, wenn man daran vorbeiläuft. Es ist ein Urnenfeld für Sternenkinder. So nennt man Babys, die während oder kurz nach der Geburt gestorben sind. "Das ist ein Projekt, dass mir und der Kirchengemeinde schon sehr schon sehr lange am Herzen liegt", sagt Pastorin Anja Sievers. "Wir sind froh, dass es Ende des vergangenen Jahres umgesetzt werden konnte.

Auf diesem Urnenfeld können Kinder bestattet werden, die laut Gesetz nicht bestattet werden müssen – also weniger als 500 Gramm wiegen, erklärt Anja Sievers. „Eltern, die davon betroffen sind, haben keinen Ort, um von ihrem Kind Abschied zu nehmen. Diesen Platz wollen wir ihnen in Lunsen nun geben.“ Denn es komme oft vor, dass die Sternenkinder gar nicht bestattet werden, da sie nicht bestattungspflichtig sind.

Bisher ist die Fläche noch frei, keine Urnen wurden dort begraben. Angelegt wurde das Feld von Lunser Gemeindemitglieder in ehrenamtlicher Arbeit, kleine Büsche sind am Rand bereits eingefasst. Die Pflanzen hat die Baumschule Schröder aus Thedinghausen spendiert. Die Namensstele wurde in Absprache mit Anja Sievers von Georg-Friedrich Schaefer, Bildhauer und Steinmetzmeister aus Verden-Hönisch, entworfen.

Bestattungen sind weitestgehend kostenfrei

Am 2. Advent des vergangenen Jahres wurde das Gräberfeld schließlich eingeweiht. Die Bestattungen sollen weitestgehend kostenfrei für betroffene Familien angeboten werden.

„Das Thema Sternenkinder ist bei betroffenen Eltern noch oft ein Tabuthema“, weiß Anja Sievers. „Deswegen ist es auch so wichtig, dass es noch mehr in die Öffentlichkeit rückt.“ Auch das ist ein Ziel, das in Lunsen verfolgt wird. „In aller erster Linie soll es aber natürlich ein Platz für die Eltern sein, an dem sie Abschied von ihren Kindern nehmen und trauern können.“

Für Pastorin Anja Sievers ist das Gräberfeld eine Herzensangelegenheit und so schob sie das Projekt direkt nach Beendigung ihrer Elternzeit im Februar 2019 an. Im Vorfeld gab es auch Gespräche mit dem Verein Sterneneltern Achim. Der Achimer Verein bestärkte die Lunser Pastorin schließlich in ihrem Vorhaben und zeigte auch Möglichkeiten zur Umsetzung auf.

Die Stele ist so gestaltet, dass auf ihr Sterne mit den Namen der Kinder Platz finden würden. Auch ein Engel ist auf der Vorderseite zu sehen. Auf der Rückseite ziert ein kleines Kreuz und ein Bibelspruch den Grabstein, der da lautet: „Denn ich bin der Herr, Dein Gott, der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht; Fürchte dich nicht, ich helfe dir!“ (Jesaja 41,13).