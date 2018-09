Rote Rosen für das Bassener Tafel-Team um Rainer Kunze (rechts) hatte Oytens Bürgermeister Manfred Cordes mitgebracht. (Björn Hake)

Rote Rosen, Sonnenblumen und Orchideen als Dankeschön für alle ehrenamtlichen Helfer. Dazu Sekt, kulinarische Leckereien und ein überschwängliches Lob von Oytens Bürgermeister Manfred Cordes. In der Scheune von Blocks Huus war am Mittwochnachmittag ein Moment der Freude und des gemäßigten Feierns angesagt. Denn seit zehn Jahren ist das historische Dorfgemeinschaftshaus an der Feldstraße auch die Zentrale für die Bassener Außenstelle der Achimer Tafel. Und so ließen es sich der Vorstandsvorsitzende Rainer Kunze und sein Team nicht nehmen, diesen Anlass in einer kleinen Feierstunde zu begehen.

Mit dem Wunsch, ihr Hilfsangebot auszuweiten und ihren Kunden noch näher zu kommen, hatten die Verantwortlichen der Achimer Tafel im Herbst 2008 ihre schon häufiger formulierte Idee in die Tat umgesetzt und im Gemeindezentrum in Bassen rund ein Jahr nach dem Start der Achimer Tafel eine zweite Ausgabestelle eröffnet. Und sehr schnell stellte Rainer Kunze daher in seiner Laudatio trotz des feierlichen Anlasses auch die Ernsthaftigkeit des Tafel-Projektes heraus. „Wir bringen den Wahnsinn der Lebensmittelverschwendung und die Bedürftigkeit von Menschen zueinander“, erklärte er den Auftrag seines Teams, den es seit zehn Jahren mit großer Hingabe und Selbstlosigkeit erfülle. „Für uns wäre es ein großer Erfolg, wenn wir das hier gar nicht machen müssten. Aber wir wissen, dass das Wunschdenken ist, also machen wir weiter unseren Job“, ergänzte Kunze mit nachdenklicher Miene.

Die Tafel sei längst viel mehr als nur eine Ausgabestelle für Lebensmittel, ließ Kunze die Gäste in Blocks Huus wissen. „Wir sind ein klassischer Integrationsbetrieb und eine Ausbildungsstelle für den Bundesfreiwilligendienst“, verwies er auf die Flüchtlingskrise, die auch die ehrenamtlichen Tafel-Helfer vor enorme Herausforderungen stellte und die fünf jungen „Bufdis“, die derzeit mit Engagement ihr freiwilliges Jahr bei der Tafel leisten. Dass die Verantwortlichen der Achimer Tafel vor zehn Jahren mit der Einrichtung der neuen Station in Bassen speziell für Bedürftige aus Oyten und Ottersberg das richtige Gespür hatten, belegen derweil die Zahlen und die damit verbundene Entwicklung der Ausgabestelle. So sind im Laufe der Zeit rund 1500 Tonnen Lebensmittel an 20 000 Familien mit 48 000 Menschen verteilt worden. „Die Nutzerzahlen sind ständig gestiegen“, stellte Kunze fest, 50 Familien und 6000 Menschen seien im vergangenen Jahr registriert worden.

Für sein Tafel-Team hat Kunze indes die Devise ausgelobt: „Wir helfen allen, die unsere Hilfe benötigen und retten Lebensmittel.“ Gerade im Zuge der Flüchtlingskrise habe man sich diesen Menschen geöffnet, betonte der Tafelchef und erinnerte an den „Wir-schaffen-das“-Spruch von Bundeskanzlerin Angela Merkel. „Und wir haben das geschafft“, schob er stolz hinterher. Besonders erfreut zeigte sich Kunze aber auch über den zentralen Standort der Ausgabestelle mitten in Bassen. „Wir haben keine Lagerhaltung, sondern sind eine reine Ausgabestelle“, erklärte Kunze, der mit seinem 25-köpfigen Team beste Voraussetzungen vorfindet. „Die Scheune ist der ideale Platz für unsere Tätigkeit“, stellte er fest und richtete seinen Dank abschließend an die Verwaltungen der betroffenen Kommunen, die den Tafel-Gedanken mit ihren jährlichen Finanzspritzen unterstützen. Dies sei unter den 940 Tafeln in Deutschland eher die Ausnahme.

Die Wichtigkeit der Tafel unterstrich derweil Ralf Demuth von der Ottersberger Filiale der Volksbank Wümme-Wieste eG mit einer Erfahrung aus den eigenen Reihen. So habe es im Zuge der 125-Jahr-Feier der Genossenschaftsbank auch einen Rollentausch gegeben. Drei seiner Mitarbeiter hatten dabei in der Tafel-Ausgabestelle hinter die Kulissen dieses Ehrenamtes blicken können. „Es war ein tolles Erlebnis für die Kollegen. Man hat gemerkt, dass sie danach völlig geerdet an ihren Arbeitsplatz zurückgekommen sind“, berichtete der Geschäftsstellenleiter.