André Röbke alias "Andrew Robbixen" (rechts) nutzt jede freie Minute mit DJ Dominik Badenhop am heimischen Mischpult, um neue Songs zu kreieren. (Björn Hake)

Als Servicetechniker für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen verrichtet der junge Mann von Montag bis Freitag dort zuverlässig seinen Dienst, wo er gerade gebraucht wird. Doch in jeder freien Minute wird aus dem geschickten Handwerker André Röbke der kreative Musiker „Andrew Robbixen“, der es mit seinen Tracks aus dem Trance-Genre mittlerweile auf alle angesagten Internet-Plattformen gebracht hat und auch als Einheizer und Experte für Lichtshows immer wieder auf Festivals für Furore sorgt.

Im Keller seiner Wohnung hat sich der Oytener ein Studio eingerichtet, in dem sich der 26-Jährige oft mit seinem musikalischen Pendant und Geschäftspartner Dominik Badenhop zum Gedankenaustausch und Komponieren am Mischpult trifft. Denn schließlich kann der 30-Jährige als mobiler DJ einen reichen Erfahrungsschatz in der regionalen und überregionalen Musikszene vorweisen. Und so war es die logische Konsequenz für den Freigeist aus Oyten, sich mit Dominik Badenhop unter dem Namen „Andowsize“ zusammenzutun und das Projekt „Andrew Robbixen“ auf Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen.

Erste Kooperationen mit Musikern

Ein Eigenbrötler ist André Röbke, der sich musikalisch besonders von dem niederländischen Trance-DJ und Produzenten Armin van Buuren begeistern und inspirieren lässt, also mitnichten. Das stille Kämmerlein nutzt der 26-Jährige nur, um später auf der Bühne zu explodieren. Der Austausch mit seinem Kumpel Dominik Badenhop ist ihm wichtig, wenn er die Regler in Szene setzt. Und es gelingt dem „Robbixen“ zunehmend, auch mit anderen Musikern zu kooperieren. So konnte er für seinen Track „Beautiful Life“ die Verdener Sängerin Rike Mey zur Zusammenarbeit überreden. „Ich habe sie einfach auf Facebook angeschrieben“, erinnert sich Röbke an die Entstehungsgeschichte.

Die Vermarktung ist bereits erfolgreich angelaufen, so hat André Röbke das Label „Fine Beat Records“ von dem Stück überzeugen können, das im August oder September erscheinen soll. Längst ist André Röbke kein Einzelkämpfer mehr. „Das Team wächst. Wir haben auch schon einen Manager“, erzählt der Oytener, der zurzeit Songs am Fließband produziert und damit immer wieder bei verschiedenen Labels landen kann. Mittlerweile hat „Andrew Robbixen“ ein gutes Dutzend Tracks kreiert, die nun auf den Durchbruch warten.

Seine Leidenschaft für Musik entwickelte André Röbke derweil schon in der Kindheit. Insbesondere die bunten Lichteffekte faszinierten den Knirps, der sein Kinderzimmer regelmäßig in eine Disco verwandelte. Im Alter von 15 Jahren bekam er seine erste Hercules-Konsole geschenkt und spielte Schallplatten etwa zum Geburtstag seiner Mutter ab. „Licht beeinflusst Emotionen“, weiß André Röbke, der das Lichtdesign auf Veranstaltungen seit 2015 professionell betreibt. Auf Festivals in verschiedenen Größen sorgt er für das entsprechende Spektakel. Unter dem Projektnamen AR Lichtdesign zelebrierte der 26-Jährige Lichtshows für zahlreiche Discjockeys und knüpfte viele Freundschaften, die ihm heute bei der Arbeit als „Andrew Robbixen“ nützlich sind.

Schwere Phase durch Musik überwunden

Doch sein Leben ist gewiss nicht nur eine einzige Party. Vor zwei Jahren, sein Vater war gestorben, erlitt André Röbke einen emotionalen Zusammenbruch und stand kurz davor, alles aufzugeben. Doch er berappelte sich. Im November 2017 half ihm ein Großprojekt im Oytener Bowlingcenter auf die Beine, wo er die Programmierung des Beleuchtungsdesigns übernahm und auch ein neues Intro produzierte. „Egal was die Frage ist, Musik ist die Antwort. Ich habe erkannt, dass ich mit Musik zum Leben zurückkehren muss. Die Melodien haben mir geholfen, das Tief zu überwinden“, denkt Röbke noch oft selbst reflektiert an diese schweren Zeiten, heute aber aus einem anderen Blickwinkel.

Der Traum, von der eigenen Musik den Lebensunterhalt bestreiten zu können, ist der Motor, der André Röbke antreibt. Aber der junge Musiker und Lichtexperte ist auch Realist und weiß, dass er für seine Leidenschaft derzeit noch tief in die eigene Tasche greifen muss, als dass er Profit davon machen könnte.