Langweilig geht anders: Das Gebilde soll die Jugendlichen ansprechen. (Sebi Berens)

Achim. Europaletten eignen sich hervorragend zum Möbelbau. Ordentlich zusammengeschraubt, sehen sie nicht nur ungemein fesch aus, sondern sie erfüllen ganz nebenbei auch einen Zweck, der weit über das Lastenträger-Dasein hinausgeht. Der Verein für Sozialpädagogische Familienhilfe (SoFa), der in Achim mit einem städtischen Auftrag für die Jugendarbeit ausgestattet ist, weiß das. Schon bei der Veranstaltung Campus Open Air im Sommer 2018 hatte das SoFa-Team aus Paletten eine Lounge mit Theke und Bühne gezimmert. Und nun steht wieder solch ein Palettenbau hinter den Achimer Schulen, direkt vor dem Eingang zur Sporthalle der Realschule. Es ist, wenn man so will, das Basislager für die aufsuchende Jugendarbeit, denn – wie berichtet – einen Raum gibt es für den Verein (noch) nicht. Obwohl er nach einer Vereinbarung mit der Stadt Achim 14 Stunden pro Woche Jugendarbeit direkt an den Schulen anbieten soll.

Erstmal muss und wird es also gehen mit dem Palettenwohnzimmer, das vor der Sonne dieser Tage mit einem faltbaren Pavillon geschützt wird, aber schon bei Starkregen und erst recht nicht mehr im Herbst ausreichend sein wird. „Dafür brauchten wir eine Genehmigung des Landkreises, einfach so durften wir das nicht aufstellen“, erzählt SoFa-Mitarbeiter Jan-Henning Göttsche, während er auf einer der Paletten sitzt. Der Verein legt viel Wert auf einen eigenen und einzigartigen Standort, um sich bewusst von den Schulräumen abzugrenzen. Denn er soll die Jugendlichen zwar an den Schulen aufsuchen, ihnen dort aber etwas bieten, was so überhaupt nichts mit Schule zu tun hat: Freizeitgestaltung. Und um diese den jungen Menschen gewähren zu können, brauchen diese und SoFa einen festen Anlaufpunkt, der vor der Witterung geschützt ist. „Noch gibt es kein Ergebnis, wie das im Herbst oder Winter, geschweige denn die nächsten Jahre, funktionieren soll“, sagt Göttsche.

Ein Ort der Motivation

Diese Lösung aber brauche es nach wie vor dringend, denn die teilnehmenden Jugendlichen müssten einen Ort bekommen, an dem sie sich wohlfühlen und „an dem sie motiviert sind, um ihre Freizeit mit Inhalt zu füllen“, wie Göttsche es ausdrückt. Das, und das betont der SoFa-Mitarbeiter, dürfe kein Container sein. Das findet auch seine Mitstreiterin Kerstin Elfers: „Wegen der Umbauten wird hier eh ein Containerdorf entstehen und da wollen wir nicht ein Container von vielen sein, zumal diese Container ja für Schule und Unterricht stehen und nicht für kreative Freizeitgestaltung.“ Und Jan-Henning Göttsche sagt: „Wir wollen uns entfalten können.“ Der Idealfall wäre aus Sicht des SoFa-Teams ein Zirkuswagen, der schließlich frei bewegt werden könne.

„Diese Idee mit dem Zirkuswagen scheint sich zu manifestieren, wobei ich den nicht versprechen kann“, sagt Till Bräkling vom Sozialbereich der Stadtverwaltung dazu. Schließlich kommt der Ruf danach „immer wieder mal auf“, wie er weiß. Und dazu werde es Gespräche innerhalb der Verwaltung, aber auch mit der Politik geben, um eine Übergangslösung zu finden. Denn das „Café wir in Achim“ (Cawia), das mitten in der Achimer Innenstadt steht, konnte der Verein ab diesem Jahr nicht mehr für die Jugendarbeit nutzen und hatte davon im vergangenen Jahr erst recht kurzfristig erfahren (wir berichteten).

Die jüngsten Projekte unter dem Schlagwort „Campus“, etwa das Graffiti-Sprayen am Cato-Bontjes-van-Beek-Gymansium oder der Steinofenbau hinter der Erich-Kästner-Schule, jedenfalls und die Umsetzung durch SoFa trotz aller Unwägbarkeiten nötigen Bräkling großen Respekt ab. „Wow, ihr habt super angefangen, einen besseren Start gibt es nicht“, lobte er die Verantwortlichen im persönlichen Gespräch. Dass das neue (Übergangs-)Domizil für alle Jugendlichen an den weiterführenden Achimer Schulen nach wie vor gut erreichbar sein muss, darin sind sich alle Beteiligten einig.