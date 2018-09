Paul und Felix spielen beim "Tag des offenen Waldes" das Waldhütchenspiel. (Björn Hake)

Ohne Spielzeug und eins mit der Natur. Die Waldgruppe der Kindertagesstätte Achim-Baden geht bei der Erziehung ihrer Schützlinge einen besonderen Weg. Selbstverständlich nehme die Vorbereitung auf den Schulbesuch auch hier den ihr gebührenden Platz ein, informierte Erzieherin Alice Backhaus die Besucher beim „Tag des Waldes“. Der Weg dorthin führe jedoch buchstäblich über Stock und Stein. „Nur bei Sturm ziehen wir uns in den Kindergarten an der Badener Dorfstraße zurück. Sonne, Regen, Wind und Schnee sind uns jedoch willkommen und sorgen übers Jahr immer wieder für nachhaltige Erlebnisse und Erfahrungen“.

Für Sonnabendnachmittag hatten die Kindertagesstätte Baden und die Erzieherinnen der Waldgruppe gemeinsam zu diesem „Tag des offenen Waldes“ eingeladen und gewährten den zahlreich erschienenen Gästen einen Einblick in das nicht ganz alltägliche Konzept. Ein herzliches Dankeschön richteten sie dabei an verschiedene Sponsoren, die mit großzügigen Geld- und Sachspenden immer wieder zum Gelingen ihrer Arbeit beitragen würden. So konnte kürzlich der beheizbare Bauwagen mit großzügigem Vordach, der im Winter zum Frühstücken und darüber hinaus auch als Rückzugsort genutzt wird, instandgesetzt und wetterfest gemacht werden. Kuchenspenden und naturtrüber Apfelsaft sowie auch das eine oder andere Gläschen Sekt sorgten für das leibliche Wohl der Besucher.

15 Mädchen und Jungen, unter ihnen neun sogenannte „Schlaufüchse“ (Vorschulkinder), bevölkern mit ihren beiden Betreuerinnen zurzeit das Freiluftparadies mit den schier unbegrenzten Möglichkeiten. „Eine gute Mischung aus Kleineren und Größeren“, sieht Leiterin Monika Spudich die Gruppe wieder auf einem guten Weg und freut sich schon auf Neuzugänge für die Bewegungskita im Sommer 2019.

Trotz des weit gesteckten Rahmens, der den „Waldkids“ zur Verfügung steht, gelten Regeln und Strukturen, die es zu beachten gilt. So finden Rituale zur Begrüßung und zum Abschied statt, es wird gemeinsam gelesen und gesungen, der spielerische Zugang zu Formen und Zahlen vermittelt erstes mathematisches Verständnis. Wanderungen im näheren Umkreis sorgen zudem für Orientierung, und ein weihnachtliches Theaterstück mit festen Rollen setzte im vergangenen Winter fleißiges Üben und das Basteln von Requisiten voraus. Viel Zeit zur freien Gestaltung fördert darüber hinaus die Selbstständigkeit und den Einfallsreichtum der kleinen Entdecker.

„Im Vordergrund steht für uns immer wieder die Begegnung mit der Natur“, zeigte sich Alice Backhaus begeistert von ihrem ungewöhnlichen Arbeitsumfeld. „Besonders den Regen wissen die Kleinen zu schätzen. Passend zur Witterung gekleidet, stauen sie Rinnsale, graben kleine Wasserlöcher, beobachten Eichhörnchen, schauen Würmern und anderem Krabbelgetier zu. Dabei lernen sie, achtsam mit Pflanzen und Tieren umzugehen“.

Als besonderes Geschenk betrachtet Backhaus auch die Ruhe im Wald, in dem nur das Zwitschern der Vögel, das Knacken von Zweigen und das Rauschen des Windes die absolute Stille durchbrechen. Auch die niedrige Gruppenstärke, über die man jedes Kind individuell begleiten und ihm situativ gerecht werden kann, empfindet die Erzieherin als besonderes Geschenk.

Der bewusste Verzicht auf jegliche Art handelsüblichen Spielzeugs unterstreicht den besonderen Charakter der Waldpädagogik. Eicheln und Kastanien, Stöckchen, Gräser und Blätter böten immer wieder genügend Ausgangsmaterial für das Basteln von Collagen und Co. Und auch der Werktisch erfreut sich nach Aussage von Monika Spudich großer Beliebtheit. Bemalte Astscheiben wurden hier kürzlich zu Namensketten verarbeitet, und mit Begeisterung sei das bunte Gemüse verzehrt worden, das in der Kochecke unter Aufsicht geschnippelt und danach auf der mit Gas betriebenen Kochplatte gegart worden war.

Um 13 Uhr treten die Kinder ihren Heimweg an. Oftmals recht ungern, wie Kristina Nesenzew erzählte. Ihr fünfjähriger Sohn Nikita bezeichne den Wald als sein zweites Zuhause und könne niemals genug bekommen vom Spielen, Lernen und Toben in der Natur.

Für das neue Kindergartenjahr, das 2019 nach den Sommerferien beginnt, kann man sich jetzt schon anmelden und – bei Interesse – vorab auch hospitieren. Eine erste Kontaktaufnahme ist jeweils von Montag bis Freitag zwischen 8 und 13 über das „Waldtelefon“ mit der Rufnummer 0 17 2 / 4 38 20 01 möglich.