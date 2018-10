Dieses Pferdekrematorium steht in Schwäbisch Hall. Ein baugleiches Gebäude soll nun auch in Blender entstehen. (fr)

Die Gemeinde Blender soll Zuwachs bekommen – und das in Form eines Pferdekrematoriums. Es wäre deutschlandweit das Zweite überhaupt. Verantwortlich für diese Pläne zeichnet das Ehepaar Sandra und Jochen Lutz aus Schwäbisch Hall, wo es auch das erste Pferdekrematorium in Deutschland seit 2017 betreibt, mit dem Namen "dank & treu". Ihr Projekt haben die beiden Geschäftsleute am Donnerstagnachmittag im Kreishaus Verden präsentiert.

Bereits seit 2003 arbeitet das Ehepaar in dieser Branche. 2003 eröffnete es ein Humankrematorium, dann folgte eines für Haustiere – und seit 2017 eben eines für Pferde. Möglich macht das eine Gesetzesänderung, wie Geschäftsführerin Sandra Lutz erläutert. „Bis 2017 war die Kremierung eines Pferdes in Deutschland nicht zulässig. Der gängige Weg nach dem Tod eines Pferdes war die Tierkörperbeseitigung. Pferdebesitzer mussten daher in die Schweiz oder die Niederlande fahren, um ihre Tiere einäschern zu lassen.“

Tiere werden auch abgeholt

Erst Schwäbisch Hall, nun also auch die kleine Gemeinde Blender in der Samtgemeinde Thedinghausen. „Wir sind mit unserem Unternehmen deutschlandweit unterwegs“, erklärt Jochen Lutz. „Das heißt, wir holen die toten Pferde auch bei den Besitzern ab, wenn das gewünscht ist. Wir sind seit der Eröffnung in Schwäbisch Hall oft in der Region Verden gewesen. Daher hat sich dieser Standort einfach angeboten.“ Angefragt hatte das Ehepaar bei der Wirtschaftsförderung des Landkreises, die sich wiederum mit der Samtgemeindeverwaltung Thedinghausen und deren Wirtschaftsförderer Frank Bielefeld in Verbindung gesetzt hat. Der Kontakt war hergestellt, und so kam das Projekt in Schwung.

Passenderweise gibt es in der Gemeinde nämlich einen Platz für die Pläne des Ehepaares, und das ist das neue Gewerbegebiet in dem Ortsteil Holtum-Marsch. „Es wäre der erste Betrieb in dem neuen Gewerbegebiet. Und dann auch gleich so ein Aushängeschild. Das sind schon tolle Nachrichten“, freut sich Roland Link, seines Zeichens Bauamtsleiter der Samtgemeinde und stellvertretender Gemeindedirektor von Blender.

Allerdings: Ganz in trockenen Tüchern sind die Pläne noch nicht. „Von Seiten der Gemeinde gibt es keine Bedenken“, versicherte Link, aber das Antragsverfahren, in das das Gewerbeaufsichtsamt eingebunden ist, laufe noch. Es folge noch ein Erörterungstermin, auch die Öffentlichkeit werde noch beteiligt. Sobald es aber grünes Licht gibt, könnte es schnell gehen. „Wir planen momentan, im Frühjahr mit den Bauarbeiten zu beginnen“, sagt Jochen Lutz, der mit seiner Ehefrau nach eigenen Angaben insgesamt rund 2,2 Millionen Euro investiert. Das Gebäude soll fast baugleich mit dem in Schwäbisch Hall sein.

Geschäft lohnt sich

Dass sich das Geschäft mit der Einäscherung von Pferden lohnt, zeigt der Betrieb in Schwäbisch Hall. Laut dem Ehepaar Lutz würden dort etwa zwei bis drei Pferde pro Woche kremiert. „Es ist aber nicht so, dass dort ununterbrochen tote Tiere angeliefert werden. Wie legen sehr viel Wert darauf, würdevoll mit Pferden umzugehen. Wir wissen, wie wichtig den Menschen das ist. Oft sind die Tiere jahrelange Begleiter und die Besitzer stehen ihnen sehr nah“, weiß Sandra Lutz.

Was die Menschen mit der Asche dann machen würden, sei ganz unterschiedlich. „Einige vergraben sie im Garten, andere stellen sie an einen Platz, wo das Tier sonst oft war. Das kann dann jeder selbst entscheiden“, sagt die Geschäftsführerin. Sie erklärt außerdem, dass sie mit einer hochmodernen Filteranlage arbeiten würde. „Es ist kein Gebäude, wo oben ein Schornstein ist und Qualm rauskommt. Die Menschen werden davon nichts sehen“, sagt sie. Selbst nach Blender wird das Ehepaar für dieses Projekt aber nicht ziehen. „Wir werden sicherlich oft vor Ort sein, aber um den täglichen Ablauf werden sich dann in der Regel drei Mitarbeiter in Blender kümmern.“